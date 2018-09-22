2018-09-21T10:10:40+03:00
Спорт

«Крылья Советов» - «Краснодар» 24 сентября 2018 года: прогноз на матч восьмого тура РПЛ

Прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Краснодар». Игра пройдет 24 сентября на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За 7 матчей «Крылья» смогли забить два мяча. Автор одного из них – Александр Соболев (на фото)За 7 матчей «Крылья» смогли забить два мяча. Автор одного из них – Александр Соболев (на фото)Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч: «Крылья Советов» - «Краснодар» 24 сентября 2018 года в Самаре – 1:3.

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» и «Краснодар» на стадионе «Самара Арена» в 18:30 по московскому времени (в 19:30 по самарскому времени) закроют программу 8 тура РПЛ.

К этому матчу «Крылья» подходят не в лучшем настроении. Предыдущую встречу подопечные Тихонова крупно проиграли в Туле «Арсеналу» 0:4. Да и за семь туров «Крылья Советов» смогли забить только два гола. При этом, правда, набрали самарцы 7 очков (12 место): сыграли вничью на старте чемпионата с только набиравшим обороты ЦСКА, переиграли грозный «Ростов» Карпина и выиграли у тонущего «Анжи».

«Краснодар» традиционно в лидерах. После семи матчей подопечные Мурада Мусаева с 13 очками занимают 4 место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» отстают от «Ростова» и «Спартака» на 1 очко. Терять очки в матче с одним из аутсайдеров чемпионата «Краснодар» не собирается.

Шанс зацепиться за ничью у «Крыльев» есть, хоть и совсем маленький. Сыграть за хозяев в этом матче может Лига Европы. «Краснодар» дебютировал в турнире в четверг, на подготовку к матчу с «Крыльями» у команды Мусаева есть четыре дня. Вопрос, хватит ли времени и длины скамейки, чтобы подготовиться к игре на «Самара Арене» с «Крыльями», которым срочно нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Краснодар» играет в открытый атакующий футбол. После ухода Смолова в «Локомотив» «черные быки» смогли настроить игру в атаке (4:0 в матче с «Анжи» тому подтверждение). Команда заряжена после победы над «Акхисаром» в Лиге Европы и приедет в Самару загонять раненого зверя -«Крылья Советов». Гости забьют много, хозяева смогут ответить одним выстрелом. Мой объективный прогноз такой. Но я, как самарец, надеюсь, что мне все-таки удастся сглазить «Краснодар».

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