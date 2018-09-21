"КП-Самара" объявляет о начале конкурса "Клиника года" -2018 в Самарской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T10:13:04+03:00

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"Косомольская правда - Самара" рада объявить, что в нашем регионе снова стартует проект «Клиника года». В России проект существует уже с 2014 года, Самарская область уже не в первый раз принимает в нем участие. Лучшие клиники по результатам голосования самого строгого жюри - пациентов - получают дипломы и статуэтки на итогом торжественном мероприятии.

Лучшие клиники выбирают жители Самарской области, наши читатели. Участников, представленных в каждой номинации, мы выбираем по отзывам пациентов в открытых источниках. Главная задача нашего проекта - узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов, способствовать диалогу между медицинским персонало и пациентами, а также наладить обратную связь и показать медикам, как их работа важна для людей, насколько жители ценят их усилия.

Вы хотите поблагодарить врачей, которые спасли вас или ваших близких? Отметить работу персонала больницы у дома? Нам важно ваше мнение!

О том, как проходит конкурс, мы будем писать на сайте samara.kp.ru, в газете "Комсомольская правда - Самара", интервью со специалистами вы сможете услышать на радио "КП-Самара" 98,2 FM.

Следите за ходом голосования и узнавайте много важной и полезной медицинской информации.

В проекте «Клиника года» вы можете проголосовать за лучщие медицинские учреждения Самарской области, найти статьи о здоровье, передовых услугах клиник, получить консультацию специалиста в разделе «Задай вопрос доктору», оставить положительный отзыв в рубрике «Спасибо, доктор!».