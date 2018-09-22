2018-09-22T07:48:58+03:00
Общество

Депутат от трудовой Безымянки, настоящий человек: в Самаре прощаются с председателем губернской думы Виктором Сазоновым

Официальные соболезнования семье и близким уже принесли первые лица губернии, коллеги спикера и председатель Правительства РФ. Прощание с Виктором Сазоновым проходит в МТЛ Арена
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Самаре прощаются с СазоновымВ Самаре прощаются с Сазоновым
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В Самаре прощаются с Виктором Сазоновым, который скончался 20 сентября, ночью, после продолжительной онкологической болезни. Виктор Федорович с 2001 года возглавлял Самарскую Губернскую Думу. "Депутат от трудовой Безымянки", "бессменный спикер" - в официальных соболезнованиях, которые уже принесли семье и близким первые лица губернии погдчеркивается, что Виктор Федорович был одним из столпов самарского парламентаризма.

СВои соболезнования всем, кто знал Виктора Сазонова, принес и председаетль Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Коллеги уважали Виктора Федоровича за работоспособность, приницпиальность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он останется в памяти всех, кто знал его и ценил, - говорится в телеграмме.

В последний путь Виктора Сазонова, который будет похоронен на Рубежном кладбище, проводят вдова Наталья Александровна и дочь Ольга. Сын Виктора Сазонова сейчас находится под стражей из-за подозрений в получении незаконного вознаграждения. По данным якобы осведомленных источников, Дмитрий не будет присутствовать на официальном прощании, однако, - возможно - его доставляли под конвоем в Самарский онкоцентр накануне, 21 сентября.

Корреспондент "КП-Самара" Мария Шестерикова побывает на церемонии прощания. Расскажем, как будет проходить это действие. Проводить бессменного спикера Думы в последний путь может каждый житель Самары: гражданская панихида наснетсяв 10.00 в МТЛ-Арене.

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Прощание с Виктором Сазоновым в Самаре 22 сентября 2018.

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