Депутат от трудовой Безымянки, настоящий человек: в Самаре прощаются с председателем губернской думы Виктором Сазоновым

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-22T07:48:58+03:00

Официальные соболезнования семье и близким уже принесли первые лица губернии, коллеги спикера и председатель Правительства РФ. Прощание с Виктором Сазоновым проходит в МТЛ Арена

Изменить размер текста: A A

В Самаре прощаются с Виктором Сазоновым, который скончался 20 сентября, ночью, после продолжительной онкологической болезни. Виктор Федорович с 2001 года возглавлял Самарскую Губернскую Думу. "Депутат от трудовой Безымянки", "бессменный спикер" - в официальных соболезнованиях, которые уже принесли семье и близким первые лица губернии погдчеркивается, что Виктор Федорович был одним из столпов самарского парламентаризма.

СВои соболезнования всем, кто знал Виктора Сазонова, принес и председаетль Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Коллеги уважали Виктора Федоровича за работоспособность, приницпиальность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он останется в памяти всех, кто знал его и ценил, - говорится в телеграмме.

В последний путь Виктора Сазонова, который будет похоронен на Рубежном кладбище, проводят вдова Наталья Александровна и дочь Ольга. Сын Виктора Сазонова сейчас находится под стражей из-за подозрений в получении незаконного вознаграждения. По данным якобы осведомленных источников, Дмитрий не будет присутствовать на официальном прощании, однако, - возможно - его доставляли под конвоем в Самарский онкоцентр накануне, 21 сентября.

Корреспондент "КП-Самара" Мария Шестерикова побывает на церемонии прощания. Расскажем, как будет проходить это действие. Проводить бессменного спикера Думы в последний путь может каждый житель Самары: гражданская панихида наснетсяв 10.00 в МТЛ-Арене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Белый лебедь на пруду» и синие туфли: как самарцы вспоминают спикера губдумы Виктора Сазонова (подробности)

Умер председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов: причины смерти, биография, семья

(подробности)