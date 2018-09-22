"Моя бабушка рожала прямо на арене": Клоун Антонио из Италии рассказал, как придумывает свои номера и есть ли жизнь за пределами цирка

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-22T20:20:06+03:00

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200 лет на арене. О своей истории и жизни в цирке в студии радио «Комсомольская правда-Самара» рассказал Адамс Форначари, известный как клоун Антонио из шоу «Марица и Дан Запашные»

- Адамс. Сколько вы уже выступаете в России?

Не очень долго. Полтора года.

- Но за это время уже удалось изучить российского зрителя? Сложно ли его рассмешить? Как это сделать?

- Конечно, в первое время было тяжело, поскольку нужно было понять, что нравится российскому зрителю. В Европе совершенно другой менталитет. Но сейчас уже есть опыт.

Я также знаю, что вы работаете со зрителем на итальянском языке и совсем немного на русском. Не становится ли это барьером?

- Иногда я использую русские слова, не всегда говорю на итальянском. Все зависит от публики. Я всегда смотрю на то, кто в зале и стараюсь подобрать правильные слова, поэтому каждый номер проходит по-разному. Когда я выхожу на сцену и начинаю говорить по-итальянски, зрители всегда смотрят завороженными глазами. Конечно, они знают, что к ним приехал клоун из Италии, не все сразу верят. Для русских моя речь и голос похожи на музыку. И когда они ее слышат и понимают, что перед ними действительно итальянский клоун, то часто удивляются.

Ну, а что еще цепляет нашего зрителя?

- Я стараюсь нестандартно выйти на сцену. Не как обычные артисты – из центрального входа, а спуститься из зала или спуститься сверху. Всегда стараюсь создать близкую атмосферу между мной и публикой, чтоб не было никаких барьеров. Также я всегда пою песни при выходе на сцену, что также радует зрителей.

У вас очень оригинальные номера. И с пиццей и со скамейкой, и даже миниатюры на манер известного итальянского героя морячка Папайя.

- И еще важно, что я не работаю в одиночку. Со мной выступает моя жена Джамила, которая играет героиню по имени Розин.

Адамс, у вас очень большой опыт работы за границей. Можете сравнить цирк там и здесь?

- Европейский цирк приблизительно похож, отличается только аудитория. Например, немцы очень импульсивные, а французы немного сонные. В Испании ни одно представление не может обойтись без воздушных полетов, клоунады и хищников, а в Америке люди просто сумасшедшие: что бы ты ни сделал, они начинают танцевать. Например, у меня есть реприза про радио, и как только американцы слышат музыку, они очень открыто и радостно на нее реагируют. Русские в этом плане более избирательные. За то время, что я работаю в России, я понял, что мой персонаж Антонио скорее для детей, чем для взрослых.

Вы также, как и Дан Запашный, в чьем шоу вы выступаете, родились в цирковой династии. Как давно она ведет свою историю?

- Начало моя династия берет с 1789 года. Я — уже пятое поколение династии Форназари, по-русски она звучит как Форначари. Отец и дедушка начинали работу давно, когда ещё не было стационарных цирков в России. Были маленькие шапито и была одна деревянная мачта прямо в центре.

Какими цирковыми профессиями они обладали?

Всеми. От наездников на лошадях, гимнастов на полу, и в воздухе, до акробатики и работы с животными, с хищниками.

А с чего и с кого это всё начиналось?

- По отношению к Пра-пра-пра-пра матери, у которой была фамилия Травалли. По маминой линии ещё раньше. Но она работала в театре. И когда она увидела представление моего пра-пра-пра-пра дедушки в цирке и осталась там с ним. Потом у них появилось 23 ребенка. Они рожали детей в караване, не в больницах. А кто-то даже на манеже. Мой отец рассказывал мне эту историю.

Какую?

- Пра-пра-пра-пра бабушка вела программу и она уже была беременна на позднем сроке. В этот момент она почувствовала, что воды отходят. Она попросила прощения у зрителей, сказала что ей нужно отойти, но через час она вернется. И она родила ребенка за кулисами. Потом взяла ребенка на руки, вынесла его в манеж и сказала: Я родила ребенка. Это был ее 23-ий ребенок, сын, который продолжил цирковую династию.

Сейчас по логике нашего разговора получается, что жизнь циркового артиста это и есть цирк, но ведь не может быть такого. Есть жизнь за цирком? Есть другие увлечения?

- Для меня, я думаю, это моя жизнь. потому что я не начал работать в цирке вчера. Я пришёл в цирк из поколений. Поэтому это все находится в крови.

Но все же. Если говорим про хобби, расскажите, как же клоуны проводят свободное время?

- Чего-то специального нет. Я люблю смотреть телевизор, но поскольку в России нет итальянского ТВ, смотрю фильмы, в интернете и Youtube. Люблю собирать разные вещи. Люблю что-то новое конструировать для моих дальнейших выступлений. И мне нравится реакция публики на мои изобретения. Для примера, у меня есть трюк, когда беру в рот палочку и балансирую на ней кастрюлей. Это моя разработка. Приспособление для балансирования. И реакция людей удивительная. Особенно когда я начинаю долго-долго вращать её на палочке, все думают как она держится, а в этом-то и секрет.

И сразу продолжу, есть у нас знаменитый рассказ с советских времен про грустного клоуна. Как он приходил к врачу и всё время жаловался, скажем по современному на депрессию, а потом выяснилось, что он работает клоуном. Вот есть ли такое в жизни? Что за улыбкой на публике скрывается сильная грусть?

- Это очень хороший вопрос. Это везде происходит. Мы хотим сделать нашу работу максимально качественной, но иногда что-то происходит не так. И в этот момент ты находишься на арене и перед тобой зрители. Ты что-то делаешь и что-то происходит не так, как ты хочешь. В этот момент ты чувствуешь себя настолько плохо. Но очень важно сохранять самоконтроль. Даже если вы себя в этот момент ужасно чувствуете, ваше лицо должно излучать положительные эмоции. Потому что люди на вас смотрят. И они не должны видеть грусти.

И в заключение хочу вам задать вопрос про Самарский цирк, где сейчас проходят ваши выступления. Знаете ли вы, что его крыша отображает элемент одежды вашего знаменитого коллеги клоуна Олега Попова?

- К сожалению, не знал, но теперь знаю. И это очень интересный факт. Спасибо!

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