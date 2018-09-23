"В Тольятти уже нечем дышать, дети болеют": автомобильную столицу России окутал ядовитый туман 2 степени опасности

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-23T12:48:13+03:00

Жители пожаловались в ВОЗ на химатаки предприятий, которые, по их мнению, начали активно отрабатывать вынужденные простои во время ЧМ 2018 и готовы выйти на митинг

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Обстановка в промышленном Тольятти в последние несколько месяцев серьезно накалилась. Жители и всегда были недовольны экологической ситуацией в своем моногороде. По словам депутата Губернской думы и врача Николая Ренца, количество онкозаболеваний в Тольятти на 20 % выше общероссийских показателей. А правозащитники считают, что в среднем автоградовцы не доживают 15 лет в сравнении с другими россиянами.

Но сейчас все в один голос утверждают: в последние несколько месяцев людей просто травят. В соцсетях с завидной регулярностью появляются фотографии странной дымки, которая окутывает город, чадящих труб химических предприятий. Тольяттинцы говорят, что дети стали болеть, на коже появляется раздражение. Специалисты Приволжскогго УГМС и в самом деле фиксируют превышение содержания в воздухе вредных веществ. На ул. Новозаводской в отобранных пробах воздуха из дымовой трубы одного из производств зафиксировали 55-кратное (!) превышение вредных выбросов по свинцу. 18 сентября смогу в Тольятти присвоили второй уровень опасности. Такого не было 60 лет!

В СССР думали об индустриализации и заводы строили рядом с жилыми кварталамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Как в концлагере, но только в мирное время»

Журналисты "КП-Самара" отправились в автомобильную столицу России, чтобы увидеть своими глазами все, что происходит в городе сейчас. Уже с обводной дороги видим, как из заводскихз труб в сторону жилых кварталов валит серебристый дым, образующий плотные серые тучи: обычная картина в промышленном Тольятти, где 80% производства - это химические заводы. Жил бы сейчас Андрей Тарковский, приехал бы сюда за апокалиптическими кадрами для сталкеровской Зоны. Наш фотограф Светлана немедленно начинает чихать, я чувствую, как слезятся глаза. Не знаю, может быть это самовнушение, но воздух здесь явно не самый приятный.

Прямо в промзоне уже привычно играют детиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядом со смердящими всей менделеевской таблицей трубами мальчишки играют в футбол, а на остановке в промзоне люди спокойно ждут транспорт, пьют на улице кофе, курят.

- Думаете это азот? Нет же, пропилен! Он еще вреднее. И прямо в балконы к людям прет, - рассуждает один. – Эх, нам бы сюда московских экологов со связями.

-Это напоминает кино, как фашисты в концлагерях травили людей, но то война, а мы в мирном городе, - грустно вздыхает Елена, из Автозаводского района, с улицы Льва Яшина. –Дети говорят: «Мама, а как дышать?». Снизился иммунитет, не можем 13-летнего сына вылечить от кашля. Даже линейку на 1 сентября пропустили из-за ядовитого тумана, задыхались химией. Чтобы выйти, несмотря на жару, заматывали лица шарфами.

Кажется, что это кадр из фильма об экологической катастрофеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изо рта - желтый дымок, во рту - сладковатый привкус

Даже медики говорят: такого никогда не было. В поликлиниках - очереди. Жители жалуются на аллергию, насморк, головные боли, кашель и головокружение. Врачи стали чаще ставить диагноз: аллергия.

- Пик выбросов вредных веществ в атмосферу был три недели назад, - рассказывает жительница города Евгения Карабанова. –Мой муж тогда не мог спать, у него отекало горло, обратились к лор-врачу. Оказалось, у него в крови более 80 % эозинофилов(показатель иммунитета, определяет аллергию и др. заболевания - прим. авт.) – это в 10 раз выше нормы!

У каждого предприятия свои стандарты, каждое соблюдает нормы по выбросам - в совокупности они травят горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы уже и сами понимаем: никакие анализы не нужны, чтобы понять: в Тольятти что-то не так. Ну не может в городе с безопасной экологической обстановкой так пахнуть! Я уже чувствую как слезятся глаза и мысленно прикидываю, сколько молока придется выпить вечером. Да и поможет ли?

- С начала августа, когда возвращаюсь после пробежки, начинается отдышка идет характерный желтый дымок, во рту сладковатый привкус. Только потом мы узнали – это формальдегид, - утверждает юрист и правозащитник Алексей Ястребов.

Схватки «экологов» и «химоботов»

Интересно, что у «экологов» есть и противники – это сотрудники предприятий химической промышленности. Тольятти - второй по величине город Самарской области. С самого начала гарантом его социальной стабильности были многочисленные предприятия: в советское время здесь построили АвтоВАЗ, основали химический кластер: начали проводить азот, каучук, все для нужд промышленности. Неизвестно, думали ли о будущей экологии, но предприятия соседствовали с жилыми кварталами. Сокращения на АвтоВАЗе, банкротство, например АвтоВАЗагрегата привело к росту уровня безработицы. Сейчас за места на предприятиях химической промышленности сотрудники цепляются: нормальные зарплаты, соцпакет, плюшки в виде бесплатного медобследования, санаториев. И если половина города кричит: убирайте химию отсюда, то вторая возражает: минуточку, а мы работать-то где будем?

Алексей Ястребов и Павел Турков решили возглавить общественное движение, чтобы заставить промышленников и чиновников заняться экологиейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Социальное напряжение выливается в стычки в соцсетях, - утверждает Алексей Ястребов. - Заводчане против остальных жителей. Тут сложно найти работу, нам пишут: «Уезжайте отсюда, если не нравится! А нам не мешайте».

Якобы, активистам начали угрожать, обещают раздобыть домашние адреса и навестить… В ответ юрист Павел Турков придумал термин «химоботы». То есть, люди, выступающие от имени «вредных» производств. Они выставляют мультяшного персонажа на аватарку, называются Петром Великим и бузят там, где люди обсуждают, как сделать воздух чище.

До экокатастрофы один шаг?

Что же случилось в последние месяцы в Тольятти? Синоптики говорят: подвела погода, вернее, отсутствие ветра. Так бы, мол, все вредные выбросы равномерно раздуло по области, а так все скопилось около земли. По факту, с июня по сентябрь в городе было зафиксировано 7 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. В правительстве Самарск4ой области утверждают, что отправили уже сотню предупреждений в адрес предприятий.

У активистов же свое объяснение: химическая труба бешено заработала в погоне за прибылью, ведь во время ЧМ 2018 всех обязывали соблюдать нормы, соответственно, объемы производства могли сокращаться.

- Руководство понимает: всего 8 мобильных постов, они мало что замерят, - утверждает Алексей Ястребов. – У нас запретили «кошмарить» бизнес? Надзорные органы не нагрянут туда «нежданчиком», они обязаны предупредить о проверке за 3 дня.Обычно, по словам общественников, выбросы проходят с 23 часов, а то и с 01.00 до 05.00 часов, а все передвижные лаборатории действуют в рабочее время. Кроме того, «Гидромет» анализирует воздух только по 23 -м вредным компонентам, а на предприятиях в производстве используют 127!

Тольяттинцы готовятся выйти на митингФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам правозащитников, более сотни химических отравляющих веществ никто не сможет уловить.

- Люди готовы на все, предлагают перекрывать дороги возле этих предприятий, - подводят итог правозащитники. – Но, мы же юристы. Решили, что нужен официально разрешенный народный митинг. Когда нам его согласовывали, стало ясно, что власть дает понять: она готова к диалогу. А наша задача контролировать, чтобы все данные нам обещания, были выполнены. Мы не позволим при первом морозце, который развеет смог, обо всем забыть. Иначе с апреля нас вновь будут травить.

Первый митинг пройдет уже сегодня в 16.00, в парке развлечений «Фанни». Уже через неделю 29 сентября более масштабное мероприятие состоится уже рядом с предприятиями – в Центральном районе города.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА

Андрей Крючков, эколог, кандидат географических наук, председатель тольяттинского отделения «Международный Социально-экологического союза:

- Наша химическая «тройка» находится в районе северного промузла, а рядом еще несколько предприятий. В совокупности они дают выбросы, которые негативно влияют на окружающую среду Тольятти. Весь промузел создает эффект накопления в предельных слоях воздуха, при неблагоприятных метоусловиях (НМУ) у людей создается ощущение, что их травят. И, правда, сложившаяся ситуация влияет на органы дыхания, обменные процессы, провоцирует онкозаболевания.

Почему сейчас так испортилась экология в городе?

- В советское время стремились, чтобы людям было удобно добираться до работы. С годами выросла этажность домов, поменялась роза ветров. А в 2010 году сгорел лес, который брал на себя 50% выбросов. К тому же в 90-е прекратили программу озеленения, старые деревья вырубают, новых не высаживают, предприятия не поддерживают санитарные зоны вокруг.

Получается, каждое предприятие работает по своим стандартам, при проверке по отдельным источникам они укладываются в нормы, а в совокупности в августе, сентябре и феврале при НМУ ситуации повторяются.

Разбитые дороги, смердящие трубы... Тольяттинцы уверены, что достойны большегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

20 сентября в администрации Тольятти состоялось внеочередное заседание экологического совета по вопросу неблагополучной экологической ситуации в городе. представитель Росприроднадзора сообщил о начале контрольных мероприятий в отношении ряда предприятий города. Решили создать рабочую группу по разработке мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации. 14.09.2018 в горадминистрации состоялось межведомственное рабочее совещание с участием органов прокуратуры, ответственных служб и ведомств и представителей предприятий. Решили приобрести для муниципалитета независимую передвижную лабораторию при финансовой поддержке предприятий.

Вряд ли постоянный ядовитый туман можно считать нормальным явлениемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Что требуют тольяттинцы от чиновников и руководства химических производств?

- Создать постоянно действующую рабочую группу по муниципальному экологическому мониторингу вредных выбросов с участием представителей народа, власти, химпрома и независимых экспертов.

- Приобрести передвижную химическую лабораторию с системы датчиков, к которым не будет доступа у сотрудников предприятий «химпрома». Они должны круглосуточно информировать о выбросах в режиме онлайн на специально созданном общедоступном сайте. Обучить специалистов.

- Выступить с инициативой о пересмотре норматива предельно допустимого уровня концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу (ПДК) в сторону его понижения. Привести его к международным требованиям. А также с инициативой о разработке системы штрафов для предприятий, которые превышают ПДК.

- Обязать предприятия химической промышленности модернизировать очистные сооружения.

- Оснастить источники выбросов системами постоянного (непрерывного) автоматического контроля.

- Создать систему публичного информирования горожан посредством СМИ о том: какие именно вещества планируется выбрасывать в атмосферу города на неделе, воздействие на организм вещества и его возможное негативное влияние, в какое время суток будут производиться выбросы, будет ли погода способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Свои петиции тольяттинцы направили губернатору, в Губернскую думу, природоохранную прокуратуру, «Роспотребнадзор» и «Росприроднадзор», а так же в ВОЗ

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