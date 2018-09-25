Вкусняшки и спасибки: на первом интеллектуальном клубе в Тольятти изучали "химию слова"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-24T23:50:36+03:00

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Комсомольский район Тольятти снова претендует на роль культурного очага города. Эпицентр - ДК «ТOАЗ», на сцене которого известные российские ученые, журналисты и просветители, приглашенные химиками, в течение года будут читать лекции для всех желающих. Наука, культура и искусство, человек и общество - каждый сможет найти для себя интересную тему, почерпнуть что-то новое. Правила остались прежними: увидел анонс события - зарегистрировался на сайте ДК - пришел. Первое мероприятие полностью соответствовало названию проекта «Химия слова» - лекцию на тему «Мы снова говорим на разных языках: почему мы друг друга не понимаем и сердимся на слова?» прочла кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

- Я считаю очень перспективным такой формат, когда большое предприятие делает большое доброе дело для своих сограждан, - призналась Ирина Борисовна.

Пожарить или поджарить?

Вечер пятницы близится к семи часам, зал полон. Как сегодня выглядит интеллектуальный клуб? Совсем не так, как общество, которое собиралось, допустим, в гостиной Антона Павловича Чехова. Здесь и благообразные старушки, и бородатые хипстеры, и студентки с разноцветными волосами. Неважно, как выглядит «сосуд», если содержание включает одни и те же ингредиенты. Информацию, полученную сегодня, каждый воспримет и обработает по-своему, но этот общий элемент даст не только пищу для размышлений, но и возможность для общения между этими, на первый взгляд, совершенно разными людьми.

- Мы очень серьезно относимся к языку, потому что, рождаясь, получаем его вместе с жизнью и познанием мира, - считает Ирина Левонтина. - Поэтому, когда что-то происходит с языком, мы остро на это реагируем. Но изменение языка не означает его порчу - никто же не хочет, чтобы мы разговаривали на языке ХII века. Язык не нужно спасать, как и наказывать того, кто говорит «неправильно». Язык нужно любить и разговаривать на нем друг с другом, ведь часто мы говорим об одном и том же (например дети и родители), используя лишь разные слова.

«Вкусняшки», «зая», «спасибки», «крайний день», «кушать» - слова, которые для одних россиян являются привычными, других крайне раздражают. Стоит ли любителей «мяска» и «шампусика» исключать из своего круга общения? Как правильно: пожарить или поджарить? Ирина Левонтина уверена, что лексикон не может представлять непримиримых противоречий, всегда можно друг друга понять.

- Я совсем недавно работаю на «Тольяттиазот» и была рада узнать о традиции проведения познавательных вечеров, - признается одна из слушательниц Татьяна. - Мои коллеги с таким воодушевлением рассказывали о прошлом сезоне, что я с трудом дождалась пятницы. И теперь понимаю, чем людям нравятся эти встречи: из зала выходишь немножко другим человеком, есть о чем подумать.

Афиша расписана до лета

Следующая встреча тольяттинцам предстоит 27 сентября - научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов рассеет мифы о пользе (а может, вреде) кофе и алкоголя. Еще через неделю востоковед и путешественник Кирилл Бабаев расскажет волжанам о жаркой Африке. А всего за год любознательные горожане смогут посетить 20 лекций.

- Сезон стартует при полном зале, - улыбается заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Аншлаг означает, что формат приобрел популярность, люди уже знают, что откроют для себя что-то интересное. В этом сезоне мы добавили несколько тем о здоровье и долголетии - сегодня в связи с пенсионной реформой они не только интересны, но и актуальны. Если пройдут успешно переговоры с одним из телеканалов, в нашем ДК откроется еще и научный кинотеатр. Комсомольский район долго считался спальным, и сейчас мы исправляем эту ситуацию, но, конечно, ждем гостей и из других районов и даже городов.

Тольяттинцы, которые не смогут пообщаться с лекторами в ДК, смогут взять их книги в одной из городских или заводской библиотеке - учреждения получат комплекты изданий с автографами авторов. И традиционно лекции будут доступны онлайн на страницах «Тольяттиазот» в социальных сетях.