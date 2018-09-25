2018-09-25T18:09:40+03:00
Общество

"Я - разработчик детей": за звание лучшего педагога страны борется программист из Южного города

Екатерина Балькина говорит, что ее принцип работы - "Всегда будь рядом"
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Уже 29 сентября жюри подведет итоги первого тура.Уже 29 сентября жюри подведет итоги первого тура.Фото: Личный архив
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В Санкт-Петербурге открылся финал 29-го Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». На него приехали 85 лучших учителей России. Самарскую область представляет 31-летняя учительница информатики из образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина. Кстати, работает она под началом победителя этого конкурса Владимира Кильдюшкина, он вошел в пятерку лучших по стране в 2013 году.

Главный принцип преподавания Екатерины - «Всегда будь рядом». Во всяком случае, так она пишет в конкурсном портфолио. Из хобби: игра на фортепиано, велопрогулки, плавание, настольные алгоритмические игры и даже коллекционирование предметов компьютерной техники.

- Мне очень приятно внимание к моей персоне, - признается Екатерина. - Сейчас впереди два конкурсных испытания - я вся в подготовке к выступлениям. Учитель - это разработчик программ, уроков, событий, жизни школы, коллег, детей, родителей. Его влияние огромно. В зависимости от позиции учителя мир ребенка принимает разные смыслы и эмоции. Главный результат обучения в школе сегодня не количество пятерок, а то, нашел ты свое призвание или нет. В момент поиска своего призвания ребенок становится разработчиком себя, и задача учителя - помочь ему в этом.

Екатерина признается, что очень любит свою работу Фото: Соцсети

Екатерина признается, что очень любит свою работуФото: Соцсети

25 и 26 сентября финалисты представляют методические семинары, 27 - 29 сентября они проведут открытые уроки, мастер-классы и презентуют собственный проект.

Уже 29 сентября жюри подведет итоги первого тура. Тогда станут известны имена 15 лауреатов конкурса. 3 октября назовут пятерых победителей. Абсолютного победителя наградят во время торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском Дворце в День учителя, 5 октября.

Как выступали самарские педагоги на всероссийском конкурсе "Учитель года":

2011 год: Алексей Осипов, учитель физической культуры школы №16 имени Н.Ф. Семизорова г. Тольятти - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2013 год: Владимир Кильдюшкин, учитель истории и обществознания школы №121 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2014 год: Алексей Фоломкин, учитель информатики школы в селе Ягодное - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2015 год: Сергей Кочережко, учитель истории и обществознания гимназии №1 - абсолютный победитель конкурса, единственный в самарской истории.

2016 год: Анжелика Зимина, учительница русского языка и литературы из ГБОУ СОШ №14 г. Сызрань - вошла в 15 лауреатов конкурса.

2017 год: Владимир Пономаренко, учитель математики из школы №132 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана.

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