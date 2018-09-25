2018-09-25T08:39:40+03:00
Общество

Льготы для предпенсионного возраста в Самарской области: что оставили, как получить

Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре лицам предпенсионного возраста уже назвали льготы, которые им готовы сохранитьВ Самаре лицам предпенсионного возраста уже назвали льготы, которые им готовы сохранитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В профильном комитете Госдумы одобрили пенсионную реформу. В Самарской области 24 сентября приняли изменения в закон, в котором зафиксировали все то, о чем говорил в своем выступлении Президент России Владимир Путин. В нашем регионе официально зафиксирован термин "лица предпенсионного возраста". Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Этогго возраста они должны достигнуть после 1 января 2019 года. Для них в региональном законодательстве теперь предусмотрен ряд мер поддержки и определенные льготы.

Если закон об изменениях в пенсионном законодательстве будет принят, то такие лица уже не смогут оформить пенсию со следующего года, пенсионный возраст для них вырастет. Однако, лишившись пенсионных выплат, они сохранят ряд преференций.

Больше всего льгот для ветеранов труда РФ и лиц, приравненных к ним:

- ежемесячная денежная выплата,

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммуналки (50% за КУ в пределах соц.нормы и 50% за капремонт). Субсидии выдаются по факту оплаты.

- льготы по зубопротезированию,

- бесплатная юридическая помощь.

Ветераны труда Самарской области получают ежемесячную денежную выплату.

Все лица предпенсионного возраста будут иметь следующие льготы:

- скидка на транспортный налог (1/2 ставки налога на 1 транспортное средство),

- бесплатная юридическая помощь,

- право на социальную помощь (оформление социальных услуг).

Пока речь не идет о льготах по оплате проезда, однако, в правительстве региона объясняют, что это следующий шаг

- Вопрос предоставления единой денежной выплаты на проезд и оформления социальной карты жителя Самарской области прорабатывается, - рассказали в пресс-службе.

Пока не до конца определен порядок предоставления данных льгот гражданам предпенсионного возраста. Скорее всего, оформление будет проходить через отделы соцобеспечения по месту жительства.

Изменения в закон должны быть опубликованы в СМИ и на сайте правительства в ближайшее время.

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