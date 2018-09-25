2018-09-25T13:48:05+03:00
Спорт

«Тамбов» - «Крылья Советов» 27 сентября 2018 года: прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу «Тамбов» - «Крылья Советов». Игра пройдет 27 сентября на стадионе в Тамбове
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» стартуют в Кубке России 27 сентября со стадии 1/16 финала«Крылья» стартуют в Кубке России 27 сентября со стадии 1/16 финалаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Тамбов» - «Крылья Советов» 27 сентября 2018 года – 0:1 (победа самарцев с минимальным счетом).

В четверг, 27 сентября, «Крылья Советов» стартуют в Кубке России. В прошлом году самарцы, будучи участниками ФНЛ, дошли до четвертьфинала, переиграв по ходу турнира столичный «Локомотив» и казанский «Рубин». В полуфинал команду Тихонова не пустил давний знакомый наставника «КС» московский «Спартак». Матч закончился со счетом 1:3 в пользу красно-белых.

«Тамбов» в прошлом сезоне уступил в 1/8 финала Кубка страны финалисту турнира курскому «Авангарду» 0:2. Дважды «горожане» проиграли и «Крыльям Советов» в первенстве ФНЛ прошлого года. 0:1 в гостях и 0:2 дома.

Однако сейчас «КС» - совсем другая команда. В летнее трансферное окно в клуб пришли 13 футболистов, среди которых Самарджич, Паул Антон, Рыжиков, Канунников, Виталий Денисов и Молло. Правда, усиление «Крыльев» пока не дает тот результат, на который рассчитывают тренеры, руководство и болельщики. Команда в 8 турах набрала 7 очков и занимает 13 место. Причем забить самарцы сумели катастрофически мало – всего 2 мяча.

Если «Крылья» в первых турах борются за то, чтобы не рухнуть в подвал турнирной таблицы элитного дивизиона, то «Тамбов» активно стремится в этот элитный дивизион попасть. Тамбовчане после 13 матчей набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ.

«Крылья» сейчас обескровлены. Команда потерпела два сокрушительных поражения – от «Арсенала» 0:4 и от «Краснодара» 0:3 – и лишилась из-за травм ряда игроков. Успеют ли они восстановиться к кубковому поединку и поедут ли вообще на игру с «Тамбовом», большой вопрос. Все это вкупе с фактором домашнего поля может помочь «горожанам» победить. Однако шансов пройти дальше все-таки больше у команды Тихонова. «Крылья» однозначно сыграют не основным составом, но на скамейке самарцев много игроков, которым есть что доказывать. Плюс голевая жажда, которая мучает зелено-бело-синих уже восемь туров, должна уже когда-то закончиться. Клуб из ФНЛ – лучший для этого вариант.

Вероятнее всего, игра будет вязкой и малорезультативной. Команды будут осторожничать. «Крылья» пройдут дальше благодаря единственному в матче голу.

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