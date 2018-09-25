2018-09-25T15:10:52+03:00
Общество

Бесхозную мельницу XIX века из Бариновки хотят перевезти в Ширяево

В управлении госохраны объектов культурного наследия готовы найти для памятника русского зодчества добрые и умелые руки
Майя БРОД
Поделиться:
Переживет ли старая мельница переезд?Переживет ли старая мельница переезд?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На днях «Комсомолка» рассказала о старой мельнице из села Бариновка Нефтегорского района губернии. Уникальный памятник XIX века ветшает и разрушается. Мы напомнили о всеми забытом артефакте, спросили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, кто отвечает за сохранность антикварной мельницы. Оказывается, памятник русского деревянного зодчества – ничей.

- Согласно документам центрального государственного архива Самарской области с 1910 года в селе Бариновка действовали две ветряные мельницы. После революции во время раскулачивания они, как все имущество, перешли к колхозам, - отслеживает путь памятника XIX века врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филиппенко. – В 1992 году на базе колхоза создано подсобное хозяйство «Чапаевское» при объединении «Самараэнерго», а вот, кому досталась мельница, неизвестно.

По закону все расходы на содержание исторического памятника несет его владелец. По данным управления госохраны объектов культурного наследия, права собственности на старинную мельницу не зарегистрированы, кадастровый номер отсутствует. В то же время земельный участок, где расположен памятник зодчества, находится в частном владении. После запроса «Комсомолки» в управлении решили провести совещание с руководством Нефтегорского района и села Бариновка, чтобы устранить казус и решить судьбу «бесхозяйственно содержимой» мельницы. Владимир Филиппов не исключает, что в результате переговоров артефакт из позапрошлого века продадут или сдадут в аренду по льготной ставке с условием, что старинную мельницу реставрируют, и будут использовать в соответствии с интересами и требованиями сегодняшнего дня.

Есть идея

Бесхозную ветряную мельницу, возведенную в середине XIX века, готовы забрать в любимое туристами и художниками село Ширяево. Там даже соорудили небольшой макет мельницы и русской печи поблизости на фоне живописной ширяевской природы.

- Было бы очень здорово, если бы ее смогли аккуратно разобрать и привести в Ширяево, а потом восстановить, - мечтает Александр Губернаторов, директор национального парка «Самарская Лука», на территории которой расположено село Ширяево. - Но для этого необходимо найти соответствующих специалистов и финансирование. У нас эта идея возникла давно, поскольку в селе Ширяево в свое время стояло 3 или 4 мельницы. Мы планируем восстановить старый облик села и дать возможность туристам получить дополнительную информацию об истории и культуре этой территории. Мельница туда бы прекрасно вписалась, она притягивала бы к месту. Поблизости расположили бы русскую печку, можно было бы попробовать испечь блины или хлеб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под охраной только на бумаге: В Самарской области разрушается уникальная мельница XIX века

Журналисты "КП-Самара" разбирались, почему уникальный памятник русского зодчества оказался никому не нужен (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Умеет находить деньги: стать министром сельского хозяйства предложили главе Кинельского райна
Касаткина и Павлюченкова вышли в третий круг турнира по теннису в Ухане
Ремонт Заводского шоссе в Самаре продолжат даже в холода
В Тольятти медики скорой помощи пострадали при столкновении с Audi
Американский футбол: самарские «Медведи» выиграли турнир «Volga Bowl»
Экс-мэр Самары Олег Фурсов пытается устроиться в Фонд соцстрахования
«Крылья Советов» остались на связи с МТС
Кастеты, дубинки и кистени: что чаще всего изымают таможенники в аэропорту Самары
В Сызрани двое рабочих упали с высоты при опилке деревьев
В Самарской области девушка на «Калине» сбила двоих подростков на мотоцикле
МегаФон вручил сертификат на полмиллиона рублей на развитие паралимпийского спорта в Самарской области
Самарцы грозятся перекрыть Ново-Садовую из-за строительства новой высотки
В Самаре на Московском шоссе Cadillac разбился об «Газель»
В Самаре «пирамида позора» собрала с должников более 1 млн рублей
В Самаре остановки украсили репродукциями русских авангардистов
Опередили Петросян и Хабиб: Дмитрий Азаров вошел в топ-15 самых цитируемых российских блогеров
В Самаре еще одну гостиницу уличили в завышении цен
Полузащитник «Крыльев» Молло выложил после матча с «Краснодаром» жуткую фотографию своей травмы
«Может грозить смерть?»: в Самаре опровергают слухи о заражении питьевой воды
Самарцы вновь требуют ввести льготы в трамвае S5
Директор по развитию «Крыльев Советов» Шикунов прокомментировал будущее Андрея Тихонова в клубе