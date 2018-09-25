Бесхозную мельницу XIX века из Бариновки хотят перевезти в Ширяево

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-25T15:10:52+03:00

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На днях «Комсомолка» рассказала о старой мельнице из села Бариновка Нефтегорского района губернии. Уникальный памятник XIX века ветшает и разрушается. Мы напомнили о всеми забытом артефакте, спросили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, кто отвечает за сохранность антикварной мельницы. Оказывается, памятник русского деревянного зодчества – ничей.

- Согласно документам центрального государственного архива Самарской области с 1910 года в селе Бариновка действовали две ветряные мельницы. После революции во время раскулачивания они, как все имущество, перешли к колхозам, - отслеживает путь памятника XIX века врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филиппенко. – В 1992 году на базе колхоза создано подсобное хозяйство «Чапаевское» при объединении «Самараэнерго», а вот, кому досталась мельница, неизвестно.

По закону все расходы на содержание исторического памятника несет его владелец. По данным управления госохраны объектов культурного наследия, права собственности на старинную мельницу не зарегистрированы, кадастровый номер отсутствует. В то же время земельный участок, где расположен памятник зодчества, находится в частном владении. После запроса «Комсомолки» в управлении решили провести совещание с руководством Нефтегорского района и села Бариновка, чтобы устранить казус и решить судьбу «бесхозяйственно содержимой» мельницы. Владимир Филиппов не исключает, что в результате переговоров артефакт из позапрошлого века продадут или сдадут в аренду по льготной ставке с условием, что старинную мельницу реставрируют, и будут использовать в соответствии с интересами и требованиями сегодняшнего дня.

Есть идея

Бесхозную ветряную мельницу, возведенную в середине XIX века, готовы забрать в любимое туристами и художниками село Ширяево. Там даже соорудили небольшой макет мельницы и русской печи поблизости на фоне живописной ширяевской природы.

- Было бы очень здорово, если бы ее смогли аккуратно разобрать и привести в Ширяево, а потом восстановить, - мечтает Александр Губернаторов, директор национального парка «Самарская Лука», на территории которой расположено село Ширяево. - Но для этого необходимо найти соответствующих специалистов и финансирование. У нас эта идея возникла давно, поскольку в селе Ширяево в свое время стояло 3 или 4 мельницы. Мы планируем восстановить старый облик села и дать возможность туристам получить дополнительную информацию об истории и культуре этой территории. Мельница туда бы прекрасно вписалась, она притягивала бы к месту. Поблизости расположили бы русскую печку, можно было бы попробовать испечь блины или хлеб.

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