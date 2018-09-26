2018-09-26T09:20:27+03:00
Общество

«Серебро» на вес золота: Самарские нефтяники завоевали медали спартакиады

Команда «Самаранефтегаза» вернулась с финала XIV летней спартакиады компании «Роснефть», завоевав второе общекомандное место
Анна ФЕДОРОВА
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Самарские нефтяники вновь вошли в тройку спортивных лидеров компании «Роснефть». АО «Самаранефтегаз». Фото: АО "Самаранефтегаз"Самарские нефтяники вновь вошли в тройку спортивных лидеров компании «Роснефть». АО «Самаранефтегаз». Фото: АО "Самаранефтегаз"
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Что такое «серебро» финала спартакиады нефтяников? Судите сами: чтобы попасть на итоговые соревнования, команды предприятий сражались и победили множество соперников в зональных турах. Двадцать таких команд, завоевавших первое или второе место, приехали в Сочи, чтобы бороться за медали с такими же сильнейшими в своих регионах победителями. Со всех уголков страны в город, ставший символом российского спортивного духа, прибыли нефтяники, готовые бороться до конца. И наши земляки из «Самаранефтегаза» уступили лидеру всего четыре очка, завоевав в общекомандном зачете 384 балла. Вот что такое «серебро» сочинской спартакиады!

Урожай высшей пробы

С готовностью сразиться в 11 видах спорта в Сочи прибыли порядка 800 сильнейших спортсменов, представляющих 20 «дочек» компании «Роснефть». Мини-футбол, баскетбол, волейбол, силовое двоеборье, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика - в течение пяти жарких дней нефтяники сражались на игровых полях и шахматных досках, тягали гири и бегали, росли над собой и болели друг за друга.

«Самаранефтегаз» в Сочи представляли 39 человек - не добровольцев, не случайных людей, а спортсменов, функционал которых, техника отточены до мелочей. Победителей на ровном месте не взрастишь: каждый из них в этом году победил на внутренней спартакиаде предприятия, отличился на соревнованиях зонального тура. Чтобы отличиться, самородком быть недостаточно: уже в марте каждый из них начал плотно тренироваться, а в мае, перед зональным туром, аж по четыре раза в неделю. Победа в Самаре - и еще два месяца усиленных предфинальных тренировок. Предприятие помогало и поддерживало: арендовало залы, футбольные поля, а незадолго до финала даже освободило от основной работы.

- Мы планировали войти в тройку лидеров, - рассказал руководитель команды, ведущий специалист по спортивно-массовой работе Алексей Малахов. - В прошлом году мы заняли первое место в командном зачете. Но, как бы не было тяжело его завоевать, удержать еще сложнее. В этом году стали вторыми, уступив всего-навсего четыре очка. Зато впервые в истории «Самаранефтегаза» мы завоевали в финале четыре «золота». За 14-летнюю историю спартакиады столько золотых медалей в копилке одной команды набиралось всего три раза.

Самарцы - самые быстрые

Лучшими самарские нефтяники стали в четырех дисциплинах: настольном теннисе, эстафетах 4/100 среди женщин, 4/400 среди мужчин, женском забеге на 500 метров и мужском - на километр.

Марат Гарипов выступает за команду «Самаранефтегаза» шестой год - столько же, сколько трудится на предприятии. Сначала работал оператором добычи нефти и газа, затем, после получения профильного высшего образования, мастером. А бегать начал сразу после школы, поступив в сельскохозяйственный вуз. Марат уверен: залогом победы стала командная сплоченность - без этого эстафету просто не выиграть. Ну и с погодой повезло!

- Говорят, незадолго до нашего приезда в Сочи два дня лил дождь как из ведра, - улыбается Марат Гарипов. - А во время спартакиады погода была как по заказу - ясно, солнечно. Под конец даже пару раз на море удалось вырваться, когда основные напряженные дни остались позади. Теперь потихоньку пора начинать готовиться к следующей спартакиаде!

Девушки не только не отстали от сильной половины команды, но и вообще побили все рекорды: в эстафете быстроногим бегуньям не потребовалось даже 50 секунд - это результат, с которым можно претендовать на звание кандидата в мастера спорта! Можно, но ни к чему - в профессиональный спорт с родного предприятия никто уходить не собирается, да и для участия в спартакиаде КМС и мастерам спорта путь закрыт. Суть-то мероприятия не в победе, а в развитии корпоративного духа!

- Эта спартакиада была самая трудная, - резюмирует Алексей Малахов. - Ни одна победа не далась легко - приходилось вырывать ее, можно сказать, зубами. Все ребята молодцы, с большой буквы!

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