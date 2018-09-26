"Если есть промышленность, будут и запахи!": в Тольятти выясняют причины экологической проблемы

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-26T16:50:26+03:00

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Тольяттинцы продолжают бороться за чистый воздух. Напомним, в августе-сентябре в разных районах города жители стали жаловаться на ядовитые выбросы, они ощущали сладковатый привкус во рту, кашляли. Медики зафиксировали рост обострений у астматиков и алергиков, увеличились очереди к врачам. Официально подтвердили: по ряду показателей были превышены нормы концентрации вредных веществ в три раза, это произошло впервые за 60 лет. Синоптики винят погоду, горожане выходят на митинги: ближайший пройдет 29 сентября в Центральном районе. Тем временем специалисты продолжают разбираться в причинах проблемы и ищут пути выхода. С горожанами, которые уже вышли на митинг и собираются повторить это 29 сентября, общаются и городские власти. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал найти предприятия, которые загрязняют воздух.

Своей оценкой ситуации поделилась с «КП-Самара» директор Тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова

- Даже если нет химических предприятий, любой промышленности сопутствует запах - все дело в интенсивности и в индивидуальной реакции организма на запах, - рассказала она. - Запах формируется из огромного количества примесей, по которым, возможно, и не осуществляется мониторинг. 25 дней августа-сентября над Тольятти держались неблагоприятные метеоусловия: воздушные массы застаивались, при минимальном дуновении облако из накопившихся химвеществ перемещалось, а люди ощущали концентрированный выброс. С 18 сентября у нас нормальные метеоусловия, превышения ПДК не фиксируются. Ветер поменял направление и все промовыбросы уносит в противоположном направлении. Что касается заводов, там будут работать контролирующие органы.

Горожане вышли на митинг

"КП-Самара" решила обратиться и к представителям предприятий «большой химической тройки». Претензии горожане, конечно, высказывают не только им, есть еще и множество мелких компаний-проивзодств, где за экологическими нормами вовсе не следят. Мы же спросили у крупных промышленников: что происходит и что же делать?

Ирина Давыдова, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «СИБУР Тольятти»

- Тольятти – промышленный город, где расположены крупные и средние предприятия, малый бизнес и зарегистрировано более 280 тыс. единиц автотранспорта. Тут важно, кто и как работает в законодательном поле. Мы, как крупное предприятие, находимся под постоянным контролем федеральных надзорных структур, мы как на ладони. Наш норматив выбросов согласован с Росприроднадзором, причем, мы выбрасываем 70% от разрешенной цифры. Предприятие работает в непрерывном, круглосуточном режиме, даже ночью и на Новый год. Мы не можем остановиться на несколько часов, а потом в определенное время специально выпустить смог. Не только потому, что мы тут тоже живем и растим своих детей. Нам это не выгодно – чем больше мы выбросим, тем больше сырья затратим – у химиков экономика сильно завязана с экологией, поэтому на предприятии установлены новые скрубберы – в переводе на русский – пылеулавливатели, фильтры, планомерно проводим модернизацию – в этом году заменяем факельные системы, приобретаем новые циклоны, и это постоянный процесс. Всю текущую неделю по просьбе мэрии Сибур предоставлял свою мобильную экоаналитическую лабораторию для контроля за состоянием окружающей среды. Оценка ее функциональности поможет администрации города определиться с оснащением новой городской лаборатории. И в этом общем деле мы готовы участвовать.

Предприятия часто устраивают экскурсии, где показывают, как следят за чистотой воздуха

Заместитель главного инженера ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и экологической безопасности Якимович Андрей Владимирович:

- Любая техногенная деятельность человека воздействует на экологию. Минимизация этого воздействия возможна за счет внедрения прогрессивных, ресурсосберегающих технологий с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности. «КуйбышевАзот» направляет на эти цели по 6-10 млрд. руб. в год. Совместно лидерами мировой химической индустрии LindeGroup, DSM, Praxair, MaireTecnimont при запуске новых производств мы помогаем привлекать на тольяттинскую площадку новейшие технологии и минимизировать риски воздействия на окружающую среду.

При неблагоприятных метеоусловиях мы значительно снизили среднесуточные мощности на производствах. К примеру, цех производства аммиачной селитры (№3) был разгружен на 11,5%, азотной кислоты (цех №5) на 25,1%, котельная (цех №40) на 41,5%. Начиная с 25 августа 2018 года, центральная заводская лаборатория ежедневно проводила исследования атмосферы на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Из 300 проб превышений ПДК и загрязнения воздуха зафиксировано не было.

Петр Костров, главный специалист отдела охраны труда и охраны окружающей среды ПАО «Тольяттиазот»:

- Огорчает ситуация, возникшая в городе – ощущение неприятных запахов и слухи о вредных выбросах. Крупные предприятия поднадзорны, буквально под увеличительным стеклом. Но есть и мелкие, они никем не контролируются. Есть и то, что нынешнюю ситуацию использует недобросовестные люди для личного продвижения. Мы предпринимаем комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионе, например, посадка леса, выпуск мальков рыб, уборка свалок. В неблагоприятные дни мы сокращали работу автотранспорта, останавливали турбоприводы и переходили на электроприводы, снижая потребление газа, уменьшили выбросы. К слову, благодаря программе модернизации производственных мощностей, в 2017-ом объем разрешенных выбросов составил 57% от предельно допустимых, для сравнения - в 2016-м - 73%. Исключив только на 3-х агрегатах аммиак огневые подогреватели, удалось ежегодно сократить выброс 29 тонн загрязняющих веществ. Теперь модернизации подвергаются и остальные 4-х агрегата.

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