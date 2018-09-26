2018-09-26T16:50:26+03:00
Общество

"Если есть промышленность, будут и запахи!": в Тольятти выясняют причины экологической проблемы

Промышленники из автостолицы рассказали, что они делают и готовы делать для того, чтобы ситуация улучшилась
Майя БРОД
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В Тольятти много химических производствВ Тольятти много химических производствФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тольяттинцы продолжают бороться за чистый воздух. Напомним, в августе-сентябре в разных районах города жители стали жаловаться на ядовитые выбросы, они ощущали сладковатый привкус во рту, кашляли. Медики зафиксировали рост обострений у астматиков и алергиков, увеличились очереди к врачам. Официально подтвердили: по ряду показателей были превышены нормы концентрации вредных веществ в три раза, это произошло впервые за 60 лет. Синоптики винят погоду, горожане выходят на митинги: ближайший пройдет 29 сентября в Центральном районе. Тем временем специалисты продолжают разбираться в причинах проблемы и ищут пути выхода. С горожанами, которые уже вышли на митинг и собираются повторить это 29 сентября, общаются и городские власти. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал найти предприятия, которые загрязняют воздух.

Своей оценкой ситуации поделилась с «КП-Самара» директор Тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова

- Даже если нет химических предприятий, любой промышленности сопутствует запах - все дело в интенсивности и в индивидуальной реакции организма на запах, - рассказала она. - Запах формируется из огромного количества примесей, по которым, возможно, и не осуществляется мониторинг. 25 дней августа-сентября над Тольятти держались неблагоприятные метеоусловия: воздушные массы застаивались, при минимальном дуновении облако из накопившихся химвеществ перемещалось, а люди ощущали концентрированный выброс. С 18 сентября у нас нормальные метеоусловия, превышения ПДК не фиксируются. Ветер поменял направление и все промовыбросы уносит в противоположном направлении. Что касается заводов, там будут работать контролирующие органы.

Горожане вышли на митинг

Горожане вышли на митинг

"КП-Самара" решила обратиться и к представителям предприятий «большой химической тройки». Претензии горожане, конечно, высказывают не только им, есть еще и множество мелких компаний-проивзодств, где за экологическими нормами вовсе не следят. Мы же спросили у крупных промышленников: что происходит и что же делать?

Ирина Давыдова, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «СИБУР Тольятти»

- Тольятти – промышленный город, где расположены крупные и средние предприятия, малый бизнес и зарегистрировано более 280 тыс. единиц автотранспорта. Тут важно, кто и как работает в законодательном поле. Мы, как крупное предприятие, находимся под постоянным контролем федеральных надзорных структур, мы как на ладони. Наш норматив выбросов согласован с Росприроднадзором, причем, мы выбрасываем 70% от разрешенной цифры. Предприятие работает в непрерывном, круглосуточном режиме, даже ночью и на Новый год. Мы не можем остановиться на несколько часов, а потом в определенное время специально выпустить смог. Не только потому, что мы тут тоже живем и растим своих детей. Нам это не выгодно – чем больше мы выбросим, тем больше сырья затратим – у химиков экономика сильно завязана с экологией, поэтому на предприятии установлены новые скрубберы – в переводе на русский – пылеулавливатели, фильтры, планомерно проводим модернизацию – в этом году заменяем факельные системы, приобретаем новые циклоны, и это постоянный процесс. Всю текущую неделю по просьбе мэрии Сибур предоставлял свою мобильную экоаналитическую лабораторию для контроля за состоянием окружающей среды. Оценка ее функциональности поможет администрации города определиться с оснащением новой городской лаборатории. И в этом общем деле мы готовы участвовать.

Предприятия часто устраивают экскурсии, где показывают, как следят за чистотой воздуха

Предприятия часто устраивают экскурсии, где показывают, как следят за чистотой воздуха

Заместитель главного инженера ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и экологической безопасности Якимович Андрей Владимирович:

- Любая техногенная деятельность человека воздействует на экологию. Минимизация этого воздействия возможна за счет внедрения прогрессивных, ресурсосберегающих технологий с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности. «КуйбышевАзот» направляет на эти цели по 6-10 млрд. руб. в год. Совместно лидерами мировой химической индустрии LindeGroup, DSM, Praxair, MaireTecnimont при запуске новых производств мы помогаем привлекать на тольяттинскую площадку новейшие технологии и минимизировать риски воздействия на окружающую среду.

При неблагоприятных метеоусловиях мы значительно снизили среднесуточные мощности на производствах. К примеру, цех производства аммиачной селитры (№3) был разгружен на 11,5%, азотной кислоты (цех №5) на 25,1%, котельная (цех №40) на 41,5%. Начиная с 25 августа 2018 года, центральная заводская лаборатория ежедневно проводила исследования атмосферы на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Из 300 проб превышений ПДК и загрязнения воздуха зафиксировано не было.

Петр Костров, главный специалист отдела охраны труда и охраны окружающей среды ПАО «Тольяттиазот»:

- Огорчает ситуация, возникшая в городе – ощущение неприятных запахов и слухи о вредных выбросах. Крупные предприятия поднадзорны, буквально под увеличительным стеклом. Но есть и мелкие, они никем не контролируются. Есть и то, что нынешнюю ситуацию использует недобросовестные люди для личного продвижения. Мы предпринимаем комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионе, например, посадка леса, выпуск мальков рыб, уборка свалок. В неблагоприятные дни мы сокращали работу автотранспорта, останавливали турбоприводы и переходили на электроприводы, снижая потребление газа, уменьшили выбросы. К слову, благодаря программе модернизации производственных мощностей, в 2017-ом объем разрешенных выбросов составил 57% от предельно допустимых, для сравнения - в 2016-м - 73%. Исключив только на 3-х агрегатах аммиак огневые подогреватели, удалось ежегодно сократить выброс 29 тонн загрязняющих веществ. Теперь модернизации подвергаются и остальные 4-х агрегата.

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