Засветить должок: коммунальщики призвали на помощь в борьбе с неплательщиками лазерное шоу

26 Сент. 22:42 2018-09-26T23:00:36+03:00

Информацию о долге будут писать прямо на стене здания - чтобы стыдно стало всем. Коммунальщики уверены, что осуждение соседей - лучший способ пробудить совесть (видео)

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Пирамида позора, которую самарские коммунальщики придумали водружать перед домами должников, хорошо поработала и принесла неплохой сбор: более 780 млн рублей отдали горожане, чтобы "черную метку" поскорее убрали куда подальше. И вот у истории новый поворот: теперь должникам устроят лазерное шоу: на доме напишут сумму, которую недоплатил недобросовестный гражданин. И ему станет стыдно перед всеми соседями. Сегодня такую установку запустили в первый раз: приехали к дому по ул. Советской Армии, 164. Здесь в квартире на одном из этажей живет семья, которая должна за воду 92 тыс рублей. На фасаде дома появились переливающиеся буквы, вокруг собрались зеваки. Начальник отдела продаж населению «РКС-Самара» Надежда Самарина поднялась к двери должника, постучала несколько раз. Увы, никто не открыл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670630" frameborder="0"></iframe> В Самаре должникам за воду устроили лазерное шоу.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Такой метод борьбы с должниками мы используем всего второй раз. Но эффект уже есть – повысилась платежная дисциплина в домах, где испытывали этот транслятор. Мы планируем проводить такие акции регулярно, - рассказал она. - Этот дом выбрали не просто так. Здесь один из больших долго за воду и водоотведение. Как нам сообщили соседи, живут в этой квартире вполне благополучные люди, непонятно, почему они с 2015 года не оплачивают коммунальные услуги.

Все могут увидеть, как много не заплатили жильцыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Подсвечивать окна должникам будут по графику в течение нескольких часов в день. Если долги есть у всего дома – надпись выведут прямо на фасад. Плюс лазерной установки в том, что проецировать можно любую надпись, картинку в любом масштабе. И доступ открывается даже к тем домам, где раньше пирамиду поставить просто не получалось.

- Эти методы мы изобретаем не от хорошей жизни, просто хотим сделать так, чтобы не было долгов, а деньги своевременно направлялись на улучшение системы водоснабжения и водоотведения. Такие нестандартные методы действенны на 100%. В результате должник или приносит гарантийное письмо или оплачивает половину или весь долг сразу. У нас в арсенале трехтонная пирамида, воздушная пирамида, лазер, есть еще идеи, ждите, - откровенно рассказал главный управляющий «РСК-Самара» Владимир Бирюков.

Кстати, коммунальщики рассказали, что креативные методы борьбы с должниками придумывают коллективным штурмом.

- Даже если должников в эти часы дома не будет, соседи точно донесут им информацию. Жить в долгах порочно. Мы попали в точку, потому что люди боятся огласки. Когда о долгах узнают соседи, становится не уютно. Мы будет использовать все законные методы, чтобы достучатся до каждого и сказать, что нужно платить за тот ресурс, который вы употребляете, - заявил Владимир Бирюков.

Жители города недоверчиво хмурятся: за чей счет, мол, банкет? В компании признаются: есть деньги на работу по выбиванию долгов, траты заложены в бюджет. Лазерная установка обошлась компании в 32 тыс. рублей. Она может работать без выключения около шести часов. Лазер, кстати, безвредный, такие установки применяют на шоу и дискотеках.

– Вот посчитайте, 92 000 должна только одна квартира. Стоимость пирамиды - 8 000. И кстати, пирамиды будут появляться в городе. Это никакое не нарушение, потому что они стоят на муниципальной земле и стоят там временно, - рассказал о судьбе «пирамид позора» Владимир Бирюков. - В тех местах, где установка пирамиды будет невозможна, мы будем устраивать лазерное шоу.

Лазерная установка стоит всего 32 тыс рублейФото: Альберт ДЗЕНЬ

Мнения самих жителей по поводу лазерного шоу, которое им устроили во дворе, разошлись. Соседка семьи должников Татьяна уверяет, что соседи - люди хорошие.

- Там живет многодетная семья – четверо детей у них! А вы их так позорите! Хорошие они люди. Нельзя так. Она закончила медицинское училище, работает медсестрой, подрабатывает санитаркой. Иногда занимает у меня деньги, чтобы до зарплаты перекантовать на молоко да хлеб, а вы тут в окна светите, никто не хочет помочь и послушать, - негодует соседка Татьяна.

А вот Антонина Федина уверена, что до такого ситуация доводить не надо было.

- Список должников у нас вывешивают регулярно. Из-за них мы долго довивались ремонта в подъезде. Да и долги их на нас распределяют. Получается, что мы страдаем. А какие к ним меры применишь? Они, конечно, многодетные, но сын-то взрослый, родители работает, должны оплачивать. Надо таких подсвечивать, пусть даже лазером. Почему от этих должников должны страдать мы? - вопрошет женщина. – У них трое работают, а я одна на пенсию и свою квартиру оплачиваю и дочери помогаю, а долгов нет.

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