Затопят сразу: В Самарской области почти 100% домов готовы к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-26T10:24:16+03:00

Еще чуть-чуть и станет тепло, так что дома можно будет и шапку снять Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас заканчиваются работы по ремонту на шести теплотрассах, кроме того, предстоит разобраться с долгами «Волгатеплоснаб»

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Тепло идет, теплу дорогу: с недели на неделю в Самаре должен стартовать отопительный сезон. Опередили всех в Похвистневском районе: здесь в некоторые населенные пункты, в социальные учреждения дали тепло уже 25 сентября.

В этом году чиновники обещают не выжидать положенных по нормативу суток с минусовой температурой, не высчитывать скрупулезно дни. Настанут холода - затопят. Когда это будет точно, пока непонятно. Осень только грозится наступить, но даже ночью все еще можно спать с открытым окном.

Ну а если завтра минус, дождь и снег: справимся ли? Как быстро может появиться тепло в домах горожан? Собрали экспертов на традиционный «круглый стол» в пресс-центре «КП» - Самара», чтобы обсудить вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону.

Теплотрассы ремонтируем, но к октябрю успеем

О ситуации по области рассказал руководитель НП «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских. Он отметил, что за подготовкой к отопительному сезону следят на всех уровнях. По информации Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, на понедельник, 24 сентября, готовы к пуску тепла тепловые сети - на 98,2%, котельные - на 99%, жилой фонд - на 99,6%. Однако вот эти десятые доли процента и вызывают опасения:

- По области есть ряд проблем в муниципалитетах, один или два из них может не получить паспорт готовности. Есть проблемы в Сызрани, Богатовском, Ставропольском, Похвистневском, Челно-Вершинском и Хворостянском районах, по данным прокуратуры. Большинство из них связаны с переоформлением котельных в другие руки и тем, что новые пользователи не торопятся проводить по правилам аттестацию персонала, а отвечает за все муниципалитет, - объяснил Виктор Иванович.

- Основным документом, подтверждающим готовность дома, является паспорт готовности, до 15 сентября он должен быть оформлен. Сегодня в электронной системе 97,3% домов, в Сызрани, Камышлинском и Жигулевском районах - отставание. Через два дня вступит в силу постановление правительства, где утвержден перечень грубых лицензионных требований, и одним из нарушений будет являться отсутствие промывки и опрессовки, - сообщила также руководитель контроль-аналитического управления Государственной жилищной инспекции Елена Тюрина.

Про Самару рассказал заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко:

- В 2018 году готовность к зимнему сезону на порядок выше, чем в прошлом. В 2017-м, в конце октября, еще работали на ул. Ново-Вокзальной, Заводском шоссе. Сейчас из пятнадцати теплотрасс, ремонтом которых занимались в этом году, готовы 12, еще три мы должны завершить до 27 числа, таким образом, до конца сентября должны уложиться. Задержки были связаны с большим объемом перекладки теплотрасс, - рассказал Владимир Василенко.

Как выбирались места для реконструкции и как это повлияет на надежность обеспечения теплом, рассказал исполнительный директор АО «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов.

- Каждый год, когда заканчивается отопительный сезон, мы проверяем, насколько правильно были выбраны тепломагистрали, какие места требуют обязательных и скорых инвестиций. В этом году мы взяли на себя обязательства по перекладке пяти магистралей сверх планируемого объема. Если в 2016 году на эти работы было выделено только 524 млн рублей, то в 2017 году эта сумма выросла в 2,5 раза - до 1,2 млрд рублей, в 2018 году - чуть меньше 978 млн рублей. Увеличен объем инвестиций в благоустройство территорий после ремонтов. С начала 2018 года проведено восстановление более чем 1700 участков на общую сумму 140 млн рублей, что на 40% больше показателей за аналогичный период 2016 года. Выросла и скорость проводимых работ: в среднем для благоустройства одного участка требуется неделя.

Котлы проверили, подъезды утеплили

Не все, конечно, сегодня гладко. В понедельник без горячей воды остались жители 102 домов. Как обещали власти, 25 сентября включить ГВС должны были 54 потребителям.

- Есть проблемы на ул. Ташкентской, например, здесь дома на пониженном давлении, повреждения на одной трубе. Сейчас мы делаем одну перемычку, чтобы полностью дорогу не перекрывать, затем до конца сентября поставим вторую. Там, где сделаны новые дороги, мы не вскрываем асфальт, а проводим ремонт, толкая трубы под дорогой, - поделился нововведениями Владимир Василенко.

Также он уточнил, что в 43 домах идут работы по капитальному ремонту, но они не затрагивают отопительные системы, стояки отключают по очереди. И готовность работ снова выше, чем в прошлом году.

А как готовы сами энергетики к тому, чтобы начинать поставлять тепло в жилые дома?

- Подготовка к зимнему сезону происходила по утвержденному плану и сейчас практически закончена, - сообщает заместитель главного инженера филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов. - В этом году мы провели большую работу по Привокзальной отопительной котельной, где поменяли около двухсот тонн поверхностей нагрева, что скажется на надежности работы источника, провели большую работу по автоматизации, в том числе заменили систему контроля за розжигом котлов, это напрямую повлияет на выдачу тепла. Комплекс работ проводился также на Самарской ТЭЦ: это наиболее затратная часть, фактически ресурс турбины определяется именно этим узлом. В данный момент турбина уже пущена, нареканий к ее работе нет. Из-за проведения ЧМ-2018 нам пришлось изменить планы работы с электросетями по проверке наших технологических защит, тем не менее сейчас в полном объеме график наверстали и закончили все работы, они выполнены на 90 - 95%. В основном остались пуско-наладочные операции, на Привокзальной котельной уже начаты пусковые операции и розжиг котлов с переводом тепловых сетей на зимнюю схему.

В Кировском районе, как обещает УК «Жилуниверсал, проблем с теплом не будет.

- К началу отопительного сезона дома, которые находятся в управлении ООО «Жилуниверсал», готовы на 100%. Таким образом, тепло в дома поступит вовремя, как только выйдет постановление главы городского округа Самара. Подготовка к отопительному сезону прошла по плану, без срывов. ЧМ-2018 негативного влияния на подготовку к отопительному сезону на наших домах не оказал. Мусор вывозили вовремя.

К подготовке к предстоящему отопительному сезону мы приступаем уже весной, как только заканчивается подача тепла в многоквартирные дома. Составляется график проверок, согласно которым проводятся регламентные работы, устраняются неполадки. Ремонтные работы по статье «текущий ремонт» проводятся с учетом поправок, по мере необходимости с этой целью проводятся общие собрания жителей многоквартирных домов. Конечно, окончательный выбор всегда за жителями, но здесь учитывается и мнение специалистов, - говорит начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. - В настоящий момент работы выполнены на 95%, а те работы, которые еще ведутся, на подачу тепла не влияют. Отмостки приведены в порядок площадью свыше 2000 квадратных метров, что составляет более 80% от запланированных объемов. Аварийно-диспетчерская служба укомплектована полностью специалистами, прошедшими аттестацию. Данное подразделение было организовано в управляющей компании с момента ее создания.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий РЕВКОВ, начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал»:

- Специальная техника к приходу зимы подготовлена в полном объеме. Уже сейчас на 95% укомплектован штат дворников, расходные материалы и спецодежда закуплены и оплачены. УК «Жилуниверсал» к зиме готова. Также могу заметить, что ООО «Жилуниверсал» управляет домами разных годов постройки. 80% домов 60 - 70-х годов нуждаются в капитальном ремонте, перспектива которого весьма отдаленная. Управляющая компания помогает жителям ускорить процесс проведения ремонтных работ, оказывая содействие в подготовке необходимой документации, в повышении собираемости коммунальных платежей, доводя их до необходимых 97% по дому, привлекая для этих целей Советы многоквартирных домов, актив микрорайонов, администрацию. Подобное собрание по адресу: ул. Воеводина, 20, было проведено буквально накануне.

СКАЗАНО

- Погоду пока обещают ту, которая сейчас стоит, но если пойдет дождь и будет температура опускаться ниже 8 градусов, хоть на второй день подпишем распоряжение и в социальную сферу тут же подадим тепло, моментально его подключим. Там, где будет можно подавать тепло на горячей воде, будем давать, а потом быстро подключим: у «Т Плюс» готовы две котельные к развороту тепла.

(Владимир Василенко, заместитель главы г.о. Самара - на «круглом столе» в пресс-центре «КП»).

Горячей воды нет, а отопление дадут?

Самая громкая история - отключение горячей воды в десятках домов из-за задолженности «Волгатеплоснаб» перед газовиками.

- Ситуация остается сложной. Проходят рабочие совещания. Никто за них платить, конечно, не должен. Но и без тепла люди не могут остаться. Сейчас в котельной «Электрощита» сменился арендатор: новая компания, сразу начинают деньги собирать, а сами не аттестованы, много сложностей. Какие рычаги давления на них? Никаких! - возмущается Владимир Василенко.