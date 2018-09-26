Китайский вояж: хоккейные «Лада» и ЦСК ВВС привезли из Поднебесной 8 очков

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-26T12:27:41+03:00

«Лада» после вояжа в Китай обосновалась на 2 месте в турнирной таблице ВХЛ. Фото: ХК «Лада»

Команды из Самарской области одержали по две победы в ВХЛ: над «Ценг Тоу» и «КРС-ОЭРДЖИ»

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Затаившийся дракон

Шелковый путь завел хоккейные «Ладу» и ЦСК ВВС в Китай. Команды из Самарской области сыграли выездные серии в ВХЛ – Кубке Шелкового пути. Команды провели встречи с клубами «Ценг Тоу» и «КРС-ОЭРДЖИ» и привезли из Китая на двоих 8 очков из 8 возможных.

Первой в Китай прибыла «Лада». После долгого путешествия в городе Цзилинь тольяттинцев встретил местный дракон – клуб «Ценг Тоу».

Матч получился по-настоящему жарким. В самом начале встречи «Лада» схлопотала два удаления и осталась втроем. «Дракона» это, видимо, расслабило – воспользоваться преимуществом и забить «Ценг Тоу» не смог. Зато тольяттинцы дождались, когда один из удаленных вернулся на лед, и провернули резкий выпад. Артурс Озолиньш огорчил вратаря китайской команды и открыл счет в матче. В конце первого периода «Лада» удвоила преимущество – Павел Кудрявцев забросил шайбу с «пятака».

- В игре против «Лады» мы были слабее, - признался главный тренер «Ценг Тоу» Андрея Кирдяшов. - Уступили в основном в движении. Играем в три пятерки - силы у нас ограничены, поэтому тяжело было играть с таким соперником.

Во втором периоде хозяева попытались ситуацию исправить, но на гол Егора Лебедева ответил тольяттинец Вячеслав Андрющеко (1:3). До неприличного счет на табло довел выстрел Константина Майорова. Однако после этого «Лада» заглохла. Зато проснулся «дракон».

Тольяттинцы схлопотали четырехминутное удаление, которым воспользовались Денис Кондратьев и Илья Давыдов. На этом силы «Ценг Тоу» закончились, а «Лада», суетясь, но все же довела игру до победы 3:4.

Следом за «Ладой» в Цзилинь приехал ЦСК ВВС. Перед выездом в Китай дела у самарских «летчиков» были не очень хороши – всего 2 очка за 5 игр. Разъяренный «дракон» встретил ЦСК ВВС с желанием сожрать противника с потрохами. Правда, самарцы оказались «Ценг Тоу» не по зубам.

До конца второго периода весы на табло качались то в одну, то в другую сторону, но в третьем отрезке встречи силы у китайской команды кончились. Захарчук и Тимиров на пару соорудили два гола: сначала отметился первый, ему ассистировал второй, потом наоборот – 2:4. «Ценг Тоу» одну шайбу отквитал и тут же получил две в свои ворота. Забили Угольников и Шафигуллин. 6:3 – ЦСК ВВС увозит из Цзилиня 2 очка.

«Ценг Тоу» не смог ничего противопоставить ни «Ладе», ни ЦСК ВВС. Фото: ХК «Ценг Тоу»

Нашинкованный носорог

Следующей остановкой в китайском путешествии команд из Самарской области был город Харбин. Там «Ладу» и ЦСК ВВС ждал фарм-клуб команды КХЛ «Куньлунь Ред Стар» «КРС-ОЭРДЖИ» («KRS-ORG»). «Носороги» перед приездом «Лады» только-только почувствовали вкус крови: после пяти поражений «КРС-ОЭРДЖИ» в тяжелейшем матче одолел «Дизель» 3:2.

Но «Лада» не «Дизель» - к середине первого периода тольяттинцы накидали в ворота китайской команды три шайбы. «КРС» оскалился и забил, но Дмитрий Возовик вернул «Ладе» гандикап в 3 шайбы.

- Мы неплохо начали встречу - повели 3:0, после чего немножко расслабились, и игра выровнялась, - отметил на послематчевой пресс-конференции наставник тольяттинцев Анатолий Емелин.

Правда, произошло это не сразу. «Лада» заколотила еще одну шайбу, прежде чем «КРС-ОЭРДЖИ» пошел вперед. Главный тренер китайской команды Александр Барков объяснил проваленное начало матча решением своих хоккеистов не сопротивляться команде, которая в прошлом сезоне играла в КХЛ.

- «Лада» - очень серьезная команда. Еще в прошлом году она играла в КХЛ. Вероятно, наши ребята подумали, что нет смысла сопротивляться такому сопернику, поэтому и получили несколько голов в самом начале встречи. Потом мы смогли вернуться в игру, но догнать тольяттинцев уже не получилось, - заявил Барков.

«КРС-ОЭРДЖИ» смог отквитать еще две шайбы, но и пропустил одну. 6:3 – очередная победа «Лады».

Измученный «носорог» после бойни с «Ладой» через два дня угодил еще и под винт ЦСК ВВС. «Летчики» от души покуражились и наколотили в ворота «КРС-ОЭРДЖИ» 4 шайбы (3-и из которых за 4-е минуты). Китайский клуб смог забить только одну. При этом «носороги» открыли счет в матче, но удержать преимущество не смоги. У самарцев отличились Дмитрий Тесленко, Максим Кутявин, Андрей Мнихович и Ильдар Шиксатдаров. 1:4 – вторая победа «летчиков» в Поднебесной.

И «Лада», и ЦСК ВВС после двух матчей в Китае возвращаются с 8 очками на двоих. «Лада» после вояжа в Поднебесную обосновалась на второй строчке в турнирной таблице ВХЛ, уступая лидеру новокузнецкому «Металлург» 2 очка. ЦСК ВВС благодаря 4 набранным очкам поднялся на 21 строчку.

Теперь обеим командам предстоят домашние серии. Обе стартуют 1 октября.

«Лада»

1 октября – понедельник – «Лада» - «Сарыарка»

3 октября – среда – «Лада» - «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

5 октября – пятница – «Лада» - «Химик»

7 октября – воскресенье – «Лада» - «Звезда»

ЦСК ВВС

1 октября – понедельник – ЦСК ВВС – «Торпедо» – 19:00

3 октября – среда – ЦСК ВВС – «Сарыарка» – 19:00

5 октября – пятница – ЦСК ВВС – «Звезда» – 19:00

7 октября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Химик» – 17:00

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