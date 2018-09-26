Не отходила ни на шаг: в Самарской области кошка неделю дежурила у гаража, в котором была закрыта ее сестренка

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-26T14:41:49+03:00

Кошка не бросала свою сестренку ни днем, ни ночью Фото: из личного архива

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Целую неделю из закрытого гаража в Новокуйбышевске доносился жалобный плач. В бетонно-металлическую ловушку попался котенок. Мяуканье услышала местная жительница Ольга, она не смогла пройти мимо и несколько дней подкармливала попавшего в беду малыша и искала владельца гаража через социальные сети.

- Прямо сейчас в вашем гараже умирает от голода забежавший туда пушистик, которого вы не заметили, закрыли дверь на замок и ушли в тёплый дом к ужину. Все, кто ходит в гараж очень редко или уже законсервировал его на зиму, будьте людьми - проверьте ещё раз, нет ли там замурованной котейки, не берите грех на душу! – обратилась к горожанам Ольга. - Уверена, что многие по весне находили у себя в гаражах высушенные трупики кошек, которых они случайно закрыли. Не превращайте свои гаражи в склепы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670559" frameborder="0"></iframe> Жители Новокуйбышевска спасают кошку, которую хозяин закрыл в гараже.

Откликнулись многие. Кто-то рекомендовал срочно вызвать МЧС, другие предлагали вырыть подкоп, третьи просили оставить хозяину гаража объявление. Все сходились в одном – кота надо спасать. Однако дальше советов дело не заходило. Котенок жалобно плакал, Ольга через небольшую щель в двери подкармливала его, а рядом с гаражом металась еще одна кошечка. Всю неделю она не отходила от гаража, только пряталась, увидев людей.

Увидев людей, кошка пряталась, но далеко от гаража не убегалаФото: из личного архива

25 сентября гараж открыли. Там оказалась маленькая кошечка, на вид 5-6 месяцев. А та, что дежурила сутками у гаража, оказалась ее сестренкой. Она так обрадовалась возвращению родного существа, что даже не стала прятаться.

- Она там просидела с 18 или 19 сентября. 24 сентября у гаража я встретила школьниц, которые там курили, и спросила, не знают ли они владельца гаража. Оказалось, что одна знакома с хозяином. Я попросила передать, чтобы выпустили кошку из гаража, где я наклеила объявление. На следующий день кошечка уже была выпущена, спустя неделю заточения, - рассказала о спасении Ольга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670567" frameborder="0"></iframe> В Новокубышевске кошку спасли из заточения в гараже. Но теперь она никому не нужна.

Но теперь оба котенка оказались на улице. Никто из тех, кто хотел помочь, так и не решился взять домой двух кошечек. Сейчас Ольга ищет через социальные новый дом двум пушистым красавицам.

Тот самый гараж, в котором кошка оказалась запертойФото: из личного архива

- Это не победа, это горе маленькой никому не нужной кошечки, которую сюда подкинули две недели назад с сестричкой. Пока одна томилась в гараже, вторая всегда была рядом и не отходила далеко, они держались вместе даже тогда, когда не видели друг друга, а только слышали. Обе простывшие, ночи сейчас холодные, я кормлю, но больше ничем не могу им помочь. Умоляю, кто может взять на передержку хотя бы одну кошечку? Здесь их ждет только смерть. Столько людей хотели помочь вызволить кису из гаража, но это не спасение, спасение - это забрать в дом и найти хорошего хозяина, я во всём помогу (корм, наполнитель, обработки, стерилизация, пиар), откликнись, ЧЕЛОВЕК! - Обратилась ко всем новокуйбышевцам и самарцам Ольга.

Без теплого дома котята погибнут. Желающие забрать кошек могут написать нам в сообщения.