Учись защищать Родину: самарцев приглашают в Институт Всероссийской полицейской ассоциации

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-27T10:13:00+03:00

В Институт законоведения и управления могут попасть не только жители Самары, но и соседних городов.

Руководители вуза обещают качественное и удобное образование, в том числе и для тех, кто служит или живет в соседнем регионе

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В 2008 году в нашей стране благодаря ветеранам органов внутренних дел появился Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации (ИЗУ ВПА). Задачи его логичны - подготовка кадров для государственных, в том числе и правоохранительных органов. Учредители реализуют свою задумку по всей стране, весной этого года представительство учебного заведения открылось и на базе Самарского регионального отделения ВПА.

Полиция поддерживает

Деятельность в учреждении проводят по хорошо зарекомендовавшему себя принципу - "Школа-колледж-вуз". Ректором ИЗУ ВПА со дня основания до конца 2017 года являлся доктор юридических наук, полковник милиции в отставке, член Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ Игорь Богородицкий. С сентября 2018 года на эту должность назначена кандидат педагогических наук Светлана Оськина.

Самарским отделением ВПА руководит экс-начальник ГУВД региона, генерал-майор милиции в отставке Александр Шахов. Именно он и принял решение об открытии местного представительства. Инициатива была поддержана президентом ВПА подполковником милиции в отставке Алексеем Ганькиным. Активную поддержку оказывает областная полиция.

Генерал-майор милиции в отставке Александр Шахов - бывший начальник ГУВД Самарской области

- Открытие регионального представительства произошло благодаря дружбе и обмену опытом работы в общественной и образовательной сфере между действующими сотрудниками полиции и ветеранами ОВД разных субъектов РФ, что подтверждает девиз полицейской ассоциации «Служба через дружбу», - объясняет секретарь Самарского региона ВПА подполковник милиции в отставке Борис Сердюк.

Учиться, не отрываясь от работы

Форма обучения в институте - заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий. Это очень важно для тех, кто уже работает в полиции. Отрываться от службы и охраны порядка не обязательно, учиться можно в свободное время.

Специальности соответствуют задачам: юриспруденция, менеджмент, управление персоналом... Сроки получения образования стандартные: на бакалавриате - 4,5 года, магистратуре – 2,5 года. Поступить в ИЗУ можно круглый год, этот момент зависит лишь от формирования групп. Сдача тестов, контрольных работ, экзаменов происходит через интернет. Диплом по окончании учебы сотрудники Института присылают прямо по адресу проживания выпускника.

Главная задача вуза - подготовка кадров для правоохранительных органов

Институт ждет студентов со всего Поволжья

Поступить в Институт законоведения и управления могут не только самарцы, но и ребята из соседних регионов. С программой их тоже знакомят. Так, 20 сентября вице-президент Самарского отделения ВПА Рафик Искаков - по совместительству директор ЧОО "Волга-Безопасность 2"- вместе с Борисом Сердюком и президентом фонда социального развития "Надежда" Владимиром Смирновым посетили Ивантеевский политехнический лицей в Саратовской области.

Борис Сердюк презентовал новые образовательные проекты, ознакомил педагогов и студентов лицея с историей вуза и его задачами. В конце своего выступления он посоветовал ребятам из Ивантеевки продолжить свое обучение именно в ИЗУ ВПА.

Обучение в ИЗУ ВПА не только качественное, но и интересное

Владимир Смирнов в свою очередь рассказал собравшимся о предстоящем культурном, поэтическом и танцевальном мероприятии международного творческого проекта «Надежда-Вера-Любовь». Бал-презентация книги фонда «Надежда» состоится 29 сентября в Мраморном зале Художественного музея Самары.

- Проект посвящён педагогической династии, простоявшей у школьной доски более 600 лет, в память о Почётном работнике образовательных учреждений РФ, талантливом представителе педагогической династии Смирновой Надежде Ивановне, - отметил Смирнов и пригласил на этот торжественный вечер делегацию Ивантеевского лицея во главе с руководителем - Ириной Кузовенковой.

В Ивантеевском лицее гостей из Самары приняли очень хорошо

В завершении встречи Рафик Искаков поблагодарил руководство лицея за оказанное доверие по обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества учебного заведения его охранным предприятием, выразив готовность в дальнейшем взять под охрану муниципальные объекты всего Ивантеевского района.

Самарское представительство ИЗУ уверено, что их деятельность будет способствовать повышению профессионализма сотрудников МВД Самарской области, принятия ими эффективных управленческих решений и карьерному росту.

Всем, кто хочет попробовать себя в новом вузе, просят обращаться по телефону к представителю ИЗУ ВПА в самарском регионе Сердюку Борису Владимировичу: +7-927-698-88-88.