Тамбов - Крылья Советов 27 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 Кубка России

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-27T11:07:32+03:00

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Смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тамбов - Крылья Советов 27 сентября в 20.30 по самарскому времени. Команды встретятся на стадионе в Тамбове, для "Крыльев" эта игра станет первой в Кубке в 2018 году. В прошлом году в этом соревновании самарцы дошли до четвертьфинала, уступив московскому "Спартаку".

Для команды Андрея Тихонова эта встреча - возможность реабилитироваться перед фанатами. Последние игры клуб не радует: две игры "КС" проиграли с общим счетом 0:7 "Арсеналу" и "Краснодару".

Как пообещал тренер "Крыльев", в этот раз на поле выйдут те игроки, которые на данный момент получили мало игровой практики. Скорее всего в игре получится увидеть Чочиева, Корниленко, Полуяхтова.

Букмекеры - за хозяев поля. Резон в этом есть: "Тамбов" уверенно идет в ФНЛ, жаждет показать себя на фоне команд РПЛ и хотел бы сыграть с "Краснодаром" в 1/8. У "Крыльев Советов" сейчас очень много проблем, с другой стороны - тренеру необходимо показать хоть что-то, чтобы не попасть под раздачу и вылет.

Следим за важнейшей для "Крыльев" игрой, победа в которой может поднять дух команде, в 20.30 на сайте kp.ru и канале Матч.Премьер.