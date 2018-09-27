Успей поделиться: в Самаре 29 сентября пройдет благотворительный продмарафон «Корзина доброты»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-27T11:16:45+03:00

Включиться в первый продовольственный марафон по сбору продуктов питания для нуждающихся пенсионеров Самарской области смогут все желающие

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В эту субботу, 29 сентября, самарцы впервые смогут принять участие в необычном социальном проекте, который уже третий год проводит Фонд продовольствия «Русь» совместно с X5 Retail Group. На заре создания «Корзины доброты» сбор продовольственной помощи проходил лишь в нескольких магазинах города, принимающего акцию. В этом году формат более масштабный: в день марафона в акции участвуют все магазины «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» того или иного крупного города. Марафон, прежде чем прийти в Самару, уже прокатился по Екатеринбургу и Казани.

- Наш фонд является первым в России банком еды – в прошлом году мы раздали нуждающимся более пяти миллионов килограммов продовольственных и непродовольственных товаров, - рассказала член управляющего совета Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова. – Мы работаем с крупными производителями, которые жертвуют фонду продукты, открыли в 25 городах цеха фасовки, где добровольцы формируют продовольственные наборы. Также мы проводим совместно с X5 Retail Group марафоны по сбору продуктов среди населения – даем возможность одним гражданам помочь другим. Совместно с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарской Епархией и благотворительным фондом «Родные люди» мы проработали списки людей, которые уже в ближайшее время получат наборы из продуктов первой необходимости.

Как принять участие в марафоне?

Более 500 волонтеров 29 сентября выйдут почти в 240 магазинов Самары – «Пятерочки», «Карусели» и «Перекрестки». В каждом из них будет выделена зона для сбора продуктов – добровольцы и сотрудники магазинов в специальной форме подскажут покупателям, какие продукты лучше купить для пожертвования. Марафон для покупателей стартует с открытием магазинов и продлится до 18.00. Далее работу продолжат волонтеры – сформируют из собранного продовольствия продуктовые наборы и доставят их нуждающимся бабушкам и дедушкам.

- Мы рады выступать партнерами этого благотворительного марафона – он действительно позволят помочь тем, кому эта помощь необходима, - говорит директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка" Евгений Дутов. – Более 300 наших сотрудников будут участвовать в сборе продуктов в качестве волонтеров. Более того, по итогам марафона X5 Retail Group добавит к собранному еще 30% – этот взнос будет также участвовать в распределении.

Что купить для «Корзины доброты»?

В набор войдут продукты длительного хранения – чтобы доставить их получателям, необходимо время на сбор, фасовку и транспортировку. К таким продуктам относятся бакалейные товары: крупы, макароны, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия. Приблизительный вес каждого набора – 6-7 кг, примерная стоимость – около 600 рублей.

Кто получит набор продуктов?

Адресаты проекта – одинокие бабушки и дедушки, старики-инвалиды, проживающие в сельской местности, в 27 районах Самарской области. В списки вошли самые нуждающиеся пожилые люди.

- На территории губернии действую 10 автономных некоммерческих организаций – Центров социального обслуживания населения, - сообщила и.о. руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Петрова. – В каждом муниципальном районе работают их отделения. Социальные работники из этих учреждений, оказывающие помощь одиноким пенсионерам, вместе с волонтерами доставят наборы тем, кто нуждается в них более всего.

По благоприятным прогнозам, самарцы помогут сформировать для нуждающихся пожилых земляков около тысячи «Корзин доброты». Все, что будет собрано сверх ожидаемого минимума, отправится в дома по спискам, составленным Самарской Епархией и фондом «Родные люди».

Кстати, если вы не планировали в субботу забежать в «Пятерочку» или привыкли отовариваться в другом магазине, внести свою лепту в марафон можно, сделав покупки на сайте благотворительного интернет-магазина корзинадоброты.рф. Эти продукты также будут обработаны волонтерами фонда «Русь» и доставлены по назначению.