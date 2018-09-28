Загородный парк станет самарским Зарядьем?

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-28T17:28:59+03:00

Эксперты рассказали, зачем нужен конкурс на проект преображения одного из главных парков города и что может реновации помешать

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Нужна «помощь зала»

В Самаре задумали реконструировать Загородный парк - одно из самых любимых мест отдыха горожан. И подойти к этому вопросу решили с позиций демократии: объявили конкурс на лучший проект и даже пообещали денег и победителю, и призерам, которых выберут жюри. Зачем властям понадобилась «помощь зала», мы спросили у экспертов, которых пригласили в студию программы «Городская среда» на радио «Комсомольская правда – Самара» 98,2 FM.

Главный архитектор Октябрьского района Сергей Хандогин объяснил, что парк включили в перечень общественных пространств, которые должны в ближайшие годы стать совсем другими. Выбор сделали сами горожане, проголосовав именно за Загородный парк и определив, что хотят видеть его другим. Затем решили: дать слово молодым архитекторам, дизайнерам, чтобы найти новое решение. Призовой фонд конкурса включает награды за 3, 4 и 5 место. Конкурс открытый, в нем могут участвовать иногородние, и зарубежные специалисты, архитекторы, дизайнеры.

- У нас утверждено жюри, судьями тоже будут гости из разных городов, архитекторы из Москвы, ближайших регионов, какие-то нестандартные самарские специалисты, - приоткрыл тайну Сергей Хандогин. – Московское «Зарядье» тоже продукт творчества и иностранных специалистов в том числе, нужно же видение другое, другой опыт, интересные проекты.

Редактор "Радио "КП" Антон Черепок, главный архитектор Октябрьского района Сергей Хандогин, полномочный представитель управляющих девелоперов по Самарской области Никита Петухов, ведущий программы Андрей Кочетков

Никаких формальных подходов

Власти считают, что в этот раз не должно быть никаких формальных подходов к преображению парка: заменить аттракционы и переложить плитку – мало.

- Нужно серьезно подойти к ландшафту, озеленю, сохранить реликтовые растения. Всех людей привлекает что-то живое в парке, белочки те же самые, - отмечает Сергей Хандогин.

И снова центр?

Решение о том, что реновации будет подвергнут именно Загородный парк, было принято весной, входе опроса горожан. Хотя некоторые жители города возмущены, что снова деньги вкладывают в один из объектов в центре Самары. В это время благоустройство требуется и на окраине: есть, например, скверы на Безымянке, парк Молодежный, объекты в Куйбышевском районе, парк Победы…

- Я считаю, что голосовали все, здесь нет никаких перегибов. Просто жители отдаленных районов любят и в центр приехать, и на Волгу, и на набережную, и в парк, конечно же, - отмечает Сергей Хандогин.

Парк государственный, а аттракционы частные

Усложняет ситуацию тот факт, что не парк факт находится в областной собственности. 8 объектов – аттракционы, лыжная база – принадлежат Николаю Васильеву, владельцу самарской группы «Союз», утверждает еще один гость радио Никита Петухов, девелопер консалтинговой компании «REC», полномочный представитель гильдии управляющих и девелоперов по Самарской области.

- Началось все с 2012 года, он оформил сначала земельный участок и здание ресторана, который находится за комнатой смеха.Потом - деревянную усадьбу. В 2017 году в июне и феврале были оформлены два самых больших участка, это танцплощадка и конная школа. То есть условно говоря, если мы захотим делать школу горнолыжного катания, допустим, для детей, это тоже хорошая идея и неоднократно обсуждали ее в бизнес-сообществе, то мы без этой усадьбы-то и без школы, и без здания, где мы берем напрокат, лыжи, не обойдемся, а они у него в собственности, - говорит Никита.

Однако, Сергей Хандогин считает, что этот вопрос удастся решить и проект преображения парка не споткнется о развалины и «ушатанные» аттракционы.

- Есть предложение самого собственника – встретиться с участниками конкурса. Васильев отметил, что он не сторонних противления, он хочет сам чтобы было какое-то интересное решение по парку и если его объекты попадут под изменения, возможен их демонтаж, перемещение будут договоренности с городом, с областью, всё это будет решаться. Его позиция: надо найти интересное решение по территории парка с новыми какими-то передовыми возможностями, - отметил Сергей Владимирович.

Еще один проблемный момент – подземные коммунальные системы.

- У нас та городские коллекторы проходят, во-первых, фекальные канализации, они вечные, эти коллекторы, много лет существуют, были проложены с помощью щита поземного, как метро, - объяснил архитектор.

Еще одна тонкость – возможные археологические находки. Как объяснили представители районной администрации, если что-то такое найдется, то решать вопрос будут индивидуально в каждом случае.

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