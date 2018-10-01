"Ищем еду по акциям, на срок годности не смотрим": пенсионеры в Самаре рассказали, как выживают на среднюю пенсию и даже откладывают "на черный день"

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-01T14:44:01+03:00

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Накануне Дня пожилого человека Самарастат поделился интересными данными. Как выяснилось, в среднем самарские пенсионеры - а это треть всего населения Самарской области - получают 13 097 рублей. За год пенсии выросли в регионе всего на 1%.

На что же может хватить такой пенсии? В эфире радио "КП-Самара" наши ведущие Антон Черепок и Вера Цыганкова спросили у горожан, смогли бы они прожить на эти деньги и какую пенсию хотели бы иметь. Своим мнением поделились и те пенсионеры, которые получают гораздо меньше среднего!

Как выяснилось, жители Самарской области считают, что минимальный размер пенсии должен составлять 25 тыс. рублей на человека. Это тот порог, который позволит нормально питаться и покупать новые вещи.

- У меня стаж 40 лет, получаю 11 тысяч рублей. Этого, конечно, не хватает ни на что. Ведь пенсионерам еще лечиться приходится. Если бы не дочка, которая сама медсестрой работает, я бы не смогла выжить. Только 3 тысячи уходит на коммуналку в однушке, - поделилась своим мнением Галина.

Еще одна слушательница призналась, что получает 6990 рублей. Это ниже минимального порога, который обещают с 1 января (чуть больше 8 тыс рублей).

-Я работала в легкой промышленности, стаж 40 лет, и вот такая нищенская пенсия. Конечно, мне работать приходится, это еще 11 тыс рублей. Конечно, ни на что не хватает. Платим за газ и свет в частном доме, свое хозяйство. Одежду покупаем у китайцев на рынке, самую дешевую. Курицу едим, уже не могу смотреть на нее, таких как мы в магазине легко отличить: ищем желтые ценники, акции и даже на сроки годности не смотрим, - рассказала самарчанка Ирина Евгеньевна.

Еще одна слушательница рассказала, как живет на 8700 рублей и даже умудряется делать накопления.

- Я получаю 8700 рублей, при этом я федеральный ветеран труда, есть компенсации, плюс субсидия, всего получается чуть больше 11 тыс. рублей. Я уже 10 лет не ем мяса, только курочку, это позволяет не выходить за рамки бюджета. Из вещей не покупаю ничего, все старое, шью себе сама. Плачу 3500 за коммуналку, остается на месяц около 7 тыс. рублей. Лекарства какие выписывают, беру наши подешевле, получается откладывать: прихожу из магазина, беру кошелек, 10-ки металлические кладу в банку, и почти рублей 500 так откладываю, - рассказала нам 78-летняя пенсионерка Валентина из Самары.

Позвонил нам в эфир и военный пенсионер: он как раз получает 25 тыс. рублей, но вынужден работать.

- Если бы не работал, этого бы не хватило, сейчас весь доход уходит: хочется и внуков побаловать, и нормально питаться, - признался он

Полностью эфир слушайте на нашем сайте.

А на что бы потратили 13 тыс. рублей жители Самары? Слушайте в нашем уличном опросе:

Жители Самары рассказали, на что они потратили бы пенсию в 13 тысяч рублей 00:00 00:00

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