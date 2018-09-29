«Рубин» — «Крылья Советов» 1 октября 2018 года: прогноз на матч девятого тура РПЛ

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-28T16:54:16+03:00

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Прогноз на матч: «Рубин» — «Крылья Советов» 1 октября 2018 года в Казани — 2-2.

В понедельник, 1 октября, на стадионе «Казань Арена» местный «Рубин» в рамках девятого тура РПЛ пример «Крылья Советов» из Самары. Хозяева явный фаворит этой встречи, но гостям некуда отступать, поэтому случиться может все что угодно.

Казанцы на 8 месте. Побеждали они ровно столько же, сколько и находящиеся на 13 месте «Крылья» — два раза. Но «Рубин» гораздо больше забивает — 9 голов против 2-х у «КС». И меньше пропускает — 8 против 12. Разница очков — у подопечных Курбана Бердыева 11, у команды Андрея Тихонова 7 — во многом сложилась из-за миролюбивости «Рубина» — у них 5 ничьих. Поэтому не исключено, что и в этот раз команды поделят очки.

Функциональное положение у коллективов примерно одинаковое. И «Рубин», и «Крылья Советов» одержали победы в дополнительное время в кубковых матчах. Правда, «КС» играли 27 сентября, а футболисты из столицы Татарстана — 26 числа. К тому же «Рубин» против «Химок» выпустил игроков не из стартового состава, дав отдохнуть некоторым лидерам. Впрочем, и у «КС» проводилась ротация.

Хочется верить, что два забитых «Тамбову» мяча помогут «Крыльям» в эмоциональном плане, ведь с голами в РПЛ проблема очень серьезная. Возможно уже в Казани наконец-то забившие самарцы докажут, что кубковый успех — это не случайность. К тому же потихоньку обретают уверенность новички — Рохель, Антон. Не стоит забывать и про Молло, который в четверг отдыхал.

Но при всех ожиданиях стоить заметит, что у «Рубина» состав покрепче и посыгранней. Да и в 5 последних матчах РПЛ они не проиграли ни разу. Плюс статистика личных встреч — 14 побед «Рубина» против всего 5-ти у «КС».

За Казань говорят и букмекеры. Средний коэффициент на победу «Рубина» — 1,65, на ничью — 3,45, на «КС» — 6,5.

Однако мы не забываем, что год назад в Татарстане эти команды провели кубковый матч и выиграли как раз «Крылья Советов» — 1-2. Тогда именно Тихонов переиграл Бердыева. Тяжело представить, что в нынешнем состоянии зелено-бело-синие победят и в понедельник, но ничья вполне вероятна. И, наверное, она будет результативная.

Кстати, интересно, сыграет ли против своей бывшей команды Сергей Рыжиков — некогда он был незаменимым стражем ворот «Рубина». Если выйдет на поле 1 октября, то это тоже может быть небольшим преимуществом для «КС», все-таки мотивация у Сергея будет зашкаливать и он постарается доказать, что его рано списали со счетов. Как и Денис Ткачук, Тарас Бурлак, Максим Канунников, тоже в свое время выступавшие за рубиновых. Играл там и Сергей Корниленко, но давно и не так много.

Как все сложится на самом деле — увидим в понедельник. Начало матча в 20:30 по самарскому времени. Не пропустите трансляцию на «КП-Самара».