2018-09-28T13:59:27+03:00
Спорт

Календарь волейбольного клуба «Нова» в чемпионате России среди мужчин на сезон 2018-2019: расписание игр, матчи, время, с кем играют

В волейбольной Суперлиге (чемпионате России среди мужчин) скоро стартует новый сезон. Публикуем календарь игр волейбольного клуба «Нова» в регулярном чемпионате на сезон 2018-2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сезон для «Новы» стартует 13 октября. Фото: ВК «Нова»Сезон для «Новы» стартует 13 октября. Фото: ВК «Нова»
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Волейбольный клуб «Нова» из Самарской области откроет регулярный чемпионат нового сезона чемпионата России 2018-2019 выездным матчем в Новосибирске с «Локомотивом» 13 октября. Первая домашняя игра в регулярке у «Новы» запланирована на 21 октября. В Самару приедет уфимский «Урал».

Регулярный чемпионат Суперлиги завершится 23 марта. «Нова» сыграет на выезде с «Белогорьем». После этого стартует плей-офф.

С шестикратным обладателем Лиги чемпионов казанским «Зенитом» «Нова» в рамках регулярного чемпионата сыграет 22 декабря в Казани и 24 февраля в Самаре.

Календарь матчей ВК «Нова» (Самарская область) в чемпионате России 2018-2019 выглядит так:

Дата – команды – место проведения

13 октября – «Локомотив» - «Нова» - Новосибирск

21 октября – «Нова» - «Урал» - Самара

27 октября – «Газпром-Югра» - «Нова» - Сургут

10 ноября – «Нова» - «Енисей» - Самара

17 ноября – «Локомотив-Изумруд» - «Нова» - Екатеринбург

24 ноября – «Нова» - «Зенит» (Санкт-Петербург) – Самара

1 декабря – «Нова» - «Динамо-ЛО» - Самара

8 декабря – «Нова» - «Ярославич» - Самара

22 декабря – «Зенит» (Казань) - «Нова» - Казань

26 декабря – «Динамо» - «Нова» - Москва

29 декабря – «Нова» - «Факел» - Новокуйбышевск

5 января – «Нова» - «Кузбасс» - Новокуйбышевск

9 января – «Нова» - «Локомотив» (Новосибирск) – Самара

12 января – «Нова» - «Белогорье» - Самара

23 января – «Факел» - «Нова» - Новый Уренгой

26 января – «Урал» - «Нова» - Уфа

3 февраля – «Нова» - «Газпром-Югра» - Самара

6 февраля – «Енисей» - «Нова» - Красноярск

9 февраля – «Динамо-ЛО» - «Нова» - Ленинградская область

16 февраля – «Ярославич» - «Нова» - Ярославль

21 февраля – «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нова» - Санкт-Петербург

24 февраля – «Нова» - «Зенит» (Казань) – Самара

3 марта – «Нова» - «Динамо» (Москва) - Самара

9 марта – «Нова» - «Локомотив-Изумруд» - Самара

16 марта – «Кузбасс» - «Нова» - Кемерово

23 марта – «Белогорье» - «Нова» - Белгород

Далее – матчи плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд

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