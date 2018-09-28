Календарь волейбольного клуба «Нова» в чемпионате России среди мужчин на сезон 2018-2019: расписание игр, матчи, время, с кем играют
Волейбольный клуб «Нова» из Самарской области откроет регулярный чемпионат нового сезона чемпионата России 2018-2019 выездным матчем в Новосибирске с «Локомотивом» 13 октября. Первая домашняя игра в регулярке у «Новы» запланирована на 21 октября. В Самару приедет уфимский «Урал».
Регулярный чемпионат Суперлиги завершится 23 марта. «Нова» сыграет на выезде с «Белогорьем». После этого стартует плей-офф.
С шестикратным обладателем Лиги чемпионов казанским «Зенитом» «Нова» в рамках регулярного чемпионата сыграет 22 декабря в Казани и 24 февраля в Самаре.
Календарь матчей ВК «Нова» (Самарская область) в чемпионате России 2018-2019 выглядит так:
Дата – команды – место проведения
13 октября – «Локомотив» - «Нова» - Новосибирск
21 октября – «Нова» - «Урал» - Самара
27 октября – «Газпром-Югра» - «Нова» - Сургут
10 ноября – «Нова» - «Енисей» - Самара
17 ноября – «Локомотив-Изумруд» - «Нова» - Екатеринбург
24 ноября – «Нова» - «Зенит» (Санкт-Петербург) – Самара
1 декабря – «Нова» - «Динамо-ЛО» - Самара
8 декабря – «Нова» - «Ярославич» - Самара
22 декабря – «Зенит» (Казань) - «Нова» - Казань
26 декабря – «Динамо» - «Нова» - Москва
29 декабря – «Нова» - «Факел» - Новокуйбышевск
5 января – «Нова» - «Кузбасс» - Новокуйбышевск
9 января – «Нова» - «Локомотив» (Новосибирск) – Самара
12 января – «Нова» - «Белогорье» - Самара
23 января – «Факел» - «Нова» - Новый Уренгой
26 января – «Урал» - «Нова» - Уфа
3 февраля – «Нова» - «Газпром-Югра» - Самара
6 февраля – «Енисей» - «Нова» - Красноярск
9 февраля – «Динамо-ЛО» - «Нова» - Ленинградская область
16 февраля – «Ярославич» - «Нова» - Ярославль
21 февраля – «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нова» - Санкт-Петербург
24 февраля – «Нова» - «Зенит» (Казань) – Самара
3 марта – «Нова» - «Динамо» (Москва) - Самара
9 марта – «Нова» - «Локомотив-Изумруд» - Самара
16 марта – «Кузбасс» - «Нова» - Кемерово
23 марта – «Белогорье» - «Нова» - Белгород
Далее – матчи плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд