«Рубин» — «Крылья Советов» 1 октября 2018: прямая трансляция матча 9 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-01T09:42:20+03:00

Онлайн-трансляция начнется в 20:30 по самарскому времени (19:30 по московскому времени). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Онлайн-трансляция матча 9 тура РПЛ «Рубин» - «Крылья Советов», который пройдет 1 октября в 20:30 по самарскому времени на «Казань Арене».

Обе команды в нижней части турнирной таблицы, только багаж у казанцев и самарцев разный. У «Рубина» в активе 11 очков в 8 матчах. Команда Курбана Бердыева на 10 месте. «Крылья» в самом подвале РПЛ – на 15 месте. За 8 туров самарцы смогли набрать 7 очков и забить катастрофически мало голов – всего 2.

В предыдущем туре казанцы разошлись миром с тульским «Арсеналом» 2:2, когда самарцы потерпели сокрушительное поражение дома от «Краснодара» 0:3.

В Кубке страны команды добились синхронных тяжелых побед. «Рубин» додавил «Химки» в дополнительное время 1:0, «Крылья» в экстра-таймах переиграли «Тамбов» 2:1.

Помочь хозяевам на «Казань Арене» не смогут голкипер Сослан Джанаев, испанец Чико Флорес и экс-игрок «Крыльев» Ибрагим Цаллагов. У самарцев в лазарете Виталий Денисов, Павел Яковлев и Тарас Бурлак.

Наставнику «Крыльев» Андрею Тихонову срочно нужны очки и голы, чтобы удержаться на тренерском мостике и вытащить команду из трясины. Бердыев же вряд ли согласится подарить самарцам очки, тем более, что победа над «Крыльями» может закинуть казанцев в топ-6 РПЛ.

Огня противостоянию придает то, что матч «Рубин» - «Крылья Советов» - это «волжское дерби». Принципиальный матч не столько для футболистов, сколько для болельщиков, которые будут гнать вперед свои команды.

Тем более в составе самарцев шесть игроков, которые в разные годы выходили в футболках «Рубина». В том числе голкипер Сергей Рыжиков, с которым у казанцев связано множество побед. Когда вратарь уходил из команды, казанские болельщики слезно просили его только не переходить в «Крылья». Куда угодно, но не в Самару. И вот Рыжиков возвращается в Казань с ромбом «КС» на груди.

Онлайн-трансляция начнется в 20:30 по самарскому времени (19:30 по московскому времени).