В самарскую «Корзину доброты» поместилось 7,1 тонн продуктов!

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-01T18:28:28+03:00

Самарский общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» был приурочен ко Дню пожилого человека. В итоге 7,1 тонн продуктов будут переданы людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию

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Проект «Корзина доброты» стартовал в 2015 году. Сначала сбор продовольственной помощи проходил только в нескольких магазинах одной торговой сети в одном городе. Естественно, участвовать в акции могли только посетители этих магазинов.

Затем проект расширился: выросла и география, и количество универсамов-участников акций. Чуть позже организаторы решили собирать продукты при помощи интернета. Благотворительный интернет-магазин на специально созданном сайте корзинадоброты.рф был запущен компанией Х5 и первым в стране «банком еды» Фондом продовольствия «Русь» в конце 2017 года.

29 сентября 2018 года в 240 самарских магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» любой желающий мог купить набор продуктов с долгим сроком хранения, чтобы потом они попали нуждающимся малообеспеченным пожилым людям практически из всех муниципалитетов Самарской области. С помощью акции X5 Retail Group, одной из ведущих мультиформатных розничных компаний России, и благотворительного Фонда продовольствия «Русь» удалось собрать 7,1 тонн (!) продуктов.

Марафон поддержали министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарская Епархия и благотворительный фонд «Родные люди».

Волонтёры Фонда продовольствия «Русь» вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 1 207 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам Самарской области.

В организации и проведении акции приняли участие около 190 волонтеров от Фонда продовольствия «Русь» и примерно 300 сотрудников торговых сетей Х5.

В течение 2018 года X5 и первый в стране «банк еды» Фонд продовольствия «Русь» уже провели два общегородских продовольственных марафона – 3 марта в Казани и 21 апреля в Екатеринбурге, где совокупно удалось собрать 24 тонны продуктов для 4 300 нуждающихся пенсионеров.

Организаторы на этом останавливаться не собираются. В декабре пройдет еще один общегородской продмарафон - уже в Москве.

Кроме этого с 15 августа по 15 октября на официальном сайте акции корзинадоброты.рф проходит первый онлайн-марафон «Корзина доброты», благополучателями которого станут нуждающиеся пенсионеры Нижегородской области.

ВАЖНО!

В прошлом году в ходе акций, проведенных компанией X5 и Фондом продовольствия «Русь» в 803 магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», в пользу нуждающихся удалось собрать порядка 80 тонн нескоропортящихся продуктов. Помощь получили шесть тысяч малоимущих семей и пенсионеров из разных регионов России.