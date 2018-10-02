2018-10-02T12:18:33+03:00
Конкурсы и тесты

Они узнали свою скорость: кто победит в "Битве за интернет" от TELENET?

Голосуйте за наших участников: каждый из них имеет шанс выиграть год бесплатного интернета от TELENET (голосование)
Поделиться:
Дедпул проверил свою скорость, а вы?Дедпул проверил свою скорость, а вы?
Изменить размер текста:

Больше 20 смельчаков узнали свою скорость в ТЦ "Поляна" 30 сентября. Кто же получит крутой приз от TELENET и будет целый год пользоваться бесплатным интернетом на скорости 500 Мбит/с?

Смотрите, как проходили испытание на скорость наши суперагенты и голосуйте за тех участников, которые показались вам самыми смелыми, интересными, смешными. Пишите свои мнения в комментариях. Голосование продлится до 16 октября, имена лучших мы опубликуем на нашем сайте и, конечно, позовем на награждение от нашего партнера - компании, которая знает о скорости все!

Дедпул читает Хармса в Самаре.

Номинации:

За самую высокую скорость чтения среди конкурсантов

Главный приз интернет на скорости 500 мб/с на год бесплатно

Безошибочное прочтение текста

Год бесплатного интернета от TELENET

Самое эмоциональное или смешное прочтение

Год бесплатного интернета от TELENET

Приз зрительских симпатий по результатам голосования

Год бесплатного интернета от TELENET

Положение о конкурсе

*Участником конкурса может стать любой житель города Самара. Победителем конкурса может стать участник конкурса, в доме которого есть соответствующая техническая возможность подключения к сети TELENET, либо действующий абонент оператора. Проверить техническую возможность подключения можно на сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре меняется расписание речных перевозок
В Самаре неизвестный грозился взорвать церковь христиан баптистов
«Мегалэнд» предлагает суперакцию: любой аттракцион за 100 рублей
Не пропустил на перекрестке: стали известны подробности ДТП с маршруткой и фурой в Самаре
Перевозчики подтвердили, что проезд в Самаре подорожает с 1 ноября
Заводское шоссе в Самаре сковала огромная пробка
Освещение на улице Луначарского в Самаре включат до конца следующей недели
В Тольятти пьяный водитель на «Ниве» протаранил столб
ВТБ финансирует строительство котельной для самарского предприятия по выращиванию овощей
Четыре кражи за два дня: в Похвистнево задержали серийную похитительницу продуктов и косметики
Андрей Тихонов взял вину за поражение от «Рубина» на себя
«Никогда такого не было, и вот опять»: в Зубчаниновке Opel протаранил пост ДПС
В Самаре двух мужчин осудили на 38,5 лет за убийство и грабежи
Директор по развитию «КС»: «Вопрос об отставке Тихонова не поднимается»
В Самаре 17-летний грабитель попался в 300 метрах от места преступления
Хоккеисты «Лады» разгромили казахстанскую «Сарыарку» 4:0
В Самаре подрядчиков заставят отремонтировать 14 дорог за свой счет