Они узнали свою скорость: кто победит в "Битве за интернет" от TELENET?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-02T12:18:33+03:00

Голосуйте за наших участников: каждый из них имеет шанс выиграть год бесплатного интернета от TELENET (голосование)

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Больше 20 смельчаков узнали свою скорость в ТЦ "Поляна" 30 сентября. Кто же получит крутой приз от TELENET и будет целый год пользоваться бесплатным интернетом на скорости 500 Мбит/с?

Смотрите, как проходили испытание на скорость наши суперагенты и голосуйте за тех участников, которые показались вам самыми смелыми, интересными, смешными. Пишите свои мнения в комментариях. Голосование продлится до 16 октября, имена лучших мы опубликуем на нашем сайте и, конечно, позовем на награждение от нашего партнера - компании, которая знает о скорости все!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/671325" frameborder="0"></iframe> Дедпул читает Хармса в Самаре.

Номинации:

За самую высокую скорость чтения среди конкурсантов

Главный приз интернет на скорости 500 мб/с на год бесплатно

Безошибочное прочтение текста

Год бесплатного интернета от TELENET

Самое эмоциональное или смешное прочтение

Год бесплатного интернета от TELENET

Приз зрительских симпатий по результатам голосования

Год бесплатного интернета от TELENET

Положение о конкурсе

*Участником конкурса может стать любой житель города Самара. Победителем конкурса может стать участник конкурса, в доме которого есть соответствующая техническая возможность подключения к сети TELENET, либо действующий абонент оператора. Проверить техническую возможность подключения можно на сайте.