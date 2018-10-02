Стало легче, хотим, чтобы надолго: жители Тольятти на митинге потребовали не допускать экологические проблемы снова

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-02T17:00:08+03:00

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Стало легче дышать

На сайте Правительства Самарской области появилась официальная информация, что период неблагоприятных метеоусловий в Тольятти закончился 17 сентября. В Приволжском УГМС официально заявили:

- Сведений об аварийных выбросах загрязняющих веществ не поступали.

Причины экологических проблем в городе продолжают выяснять. Сами жители признают: дышать стало легче. Однако, 29 сентября тольяттинцы все же вышли на еще один запланированный митинг. Сами горожане говорят: боимся, что если активность спадет, о нас все забудут. Проблемы, о которых говорят люди: из-за скопления в атмосфере вредных веществ многие начали чаще болеть, врачи чаще фиксировали астму. Синоптики также отмечали превышение норм по скоплению вредных веществ из-за НМУ. Другие посетители призывают не валить все на крупные заводы: тольяттинцы хорошо знакомы не только с проблемами плохой экологии, но и с безработицей.

В парке собрались жители разных возрастовФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- Не на курорте живем! Мы на «Волгацеммаш» дали расписки, что понимаем всю «вредность» того, с чем работаем.. А где тут еще работать? Не нравится - езжайте в Сочи! А нам дайте нормально зарабатывать на жизнь. Вот закроют нас или переедет производство, вам лучше будет? – говорит одна из посетительниц митинга с собачкой.

«Мы уже не Богом забытый город!»

На митинге благодарили активистов: благодаря их письмам, звонкам и выходам с плакатами, по мнению выступающих, Тольятти – больше не богом забытый город. Его заявку на федеральное финансирование мероприятий по охране окружающей среды включили в программу федерального финансирования, а в рабочую группу при мэрии города вошли представители общественности.

- Проблеме экологии в Тольятти 30 лет, - заявил со сцены Андрей Крючков, эколог, кандидат географических наук, председатель тольяттинского отделения «Международный Социально-экологического союз». - В1992 году был сильнейший выброс, тогда на этой теме группа депутатов прошла в Думу, немного сдвинули с мертвой точки проблему, открыли внебюджетный экологический фонд. И сейчас мы должны задуматься о поисках серьезного финансирования, городу наши проблемы не решить. Я думаю, покупка лаборатории «погоду не сделает», ее можно будет потом взять в аренду. Главное, мы должны определить маркерные выбросы, рассчитать новые санитарно-защитные зоны – это серьезная исследовательская работа.

Организаторы хотят, чтобы все договоренности соблюдалисьФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Сейчас самое главное, на что рассчитывают горожане – это то, что совместная работа и властей, и предприятий продолжится. Сами представители крупной промышленности заявляют: опасения беспочвенны, работа будет вестись планомерно.

Ирина Давыдова, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «СИБУР Тольятти»

- Хочется акцентировать внимание на том, что запах и вред – это совершенно разные категории. Запах – это смесь десятков, а может быть и сотен, веществ. Причем не только тех, которые исходят от предприятий, но и тех, что образовываются при взаимодействии с выбросами от автотранспорта в атмосфере. Поэтому совершенно точно о превышении нормативов можно говорить только на основании замеров лабораторий. Мы контролируем свою деятельность ежедневно, привлекаем к замерам независимые лаборатории. Также мы подконтрольны федеральным надзорным органам. Превышений на границе санитарно-защитной зоне предприятия не обнаружены. Что касается производства – то модернизация проводится планомерно. В этом году завершается техническое перевооружение производства изопрена – сырья для синтетических каучуков. Есть ряд технических мероприятий, направленных на снижение влияния на атмосферу. Это модернизация факельных систем, скрубберов, или фильтров, реконструкция установки очистки дымовых газов печи сжигания, монтаж схемы закрытого налива товарных продуктов. Мы поддерживаем желание администрации города в приобретении независимой лаборатории с современным автоматическим оборудованием и готовы участвовать в этом общем деле.

Петр Костров, главный специалист отдела охраны труда и охраны окружающей среды ПАО «Тольяттиазот»

Как мы неоднократно заявляли, ТОАЗ, как и другие химические предприятия, находится под постоянным контролем таких организаций как Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Эти структуры согласуют внутренние регламентирующие документы, которым мы следуем независимо от погодных условий, дней недели или времени суток. На случай неблагоприятных метеоусловий действует перечень мероприятий, которые необходимо проводить при получении соответствующих рекомендаций от органов власти. Будьте уверены – эти мероприятия обязательно проводятся.

«Тольяттиазот» не просто соблюдает все требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, наше предприятие стремится соответствовать лучшим мировым практикам в этой сфере.

ТОАЗ продолжает программу модернизации, в рамках которой оборудование меняется на новое, более эффективное и экологичное. Для управления применяются новейшие технологии, позволяющие минимизировать выбросы и сократить расход природных ресурсов, а также обеспечить быструю и безопасную остановку в случае непредвиденных ситуаций.

Андрей Якимович, заместитель главного инженера ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и экологической безопасности

На «КуйбышевАзоте» разработан целый комплекс мероприятий, которые реализуются в случае объявления в городе режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Это и снижение мощностей по целому ряду источников, и контроль за показателями атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоны. Так, в период с августа по сентябрь во время объявления НМУ среднесуточные мощности производств ПАО «КуйбышевАзот» были снижены от 12 до 42%, а по границе санитарно-защитной зоны было взято более 400 проб атмосферного воздуха. Результаты не выявили никаких отклонений. «КуйбышевАзот» на протяжении долгого времени системно подходит к решению проблем экологии и снижению воздействия на окружающую среду. С 2000 года в модернизацию производства и внедрение современных технологий предприятием уже вложено более 70 млрд рублей. Чтобы был результат, который станет заметным и понятным жителям нашего города, к решению проблем экологии надо подходить комплексно, с привлечением специалистов, экологов, властей и представителей общественности. Мы готовы участвовать в этой работе, главное, чтобы она была конструктивна и направлена на достижение именно этих задач, а не чьих-то политических или иных целей.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель управления экологии, природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова:

- Мы, сотрудники администрации, такие же жители города, мы тоже здесь живем, растим детей. Хочу вам сказать, что еще в 2010 году после потери леса администрация города изыскала средства и привлекла специалистов Ленинградского гидрометеорологического института для исследовательской работы, поскольку в Тольятти развивается малый и средний бизнес, меняется застройка в городе, становится компактной, высокоэтажной. Выяснилось, что недостаточно для такого промышленного города мониторинга атмосферы только по 23- м компонентам, это число нужно увеличивать. Я считаю, по тем компонентам, которые выбрасывают в воздух наши химпредприятия, - это число должно быть 45-50. Тогда наш мониторинг будет представлять более подробную картину, с этим мы не один раз обращались к федералам. Я как эколог хочу сказать, что климатические условия у нас ухудшаются. Если раньше 130-150 раз в году объявлялась неблагополучная метеоситуация, то сейчас ее объявляют 200-250 раз. Наконец, нас услышали и из федерального бюджета будут финансировать расширение сети наблюдения и создание центра мониторинга окружающей среды в жилой зоне. Так же решено принять участие в федеральной программе и начать строить новые очистные сооружения.

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