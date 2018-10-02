2 Окт. 13:00 2018-10-04T10:24:42+03:00

Обошлось без травм: как самарские дети отдохнули этим летом и почему два лагеря уже два года закрываются из-за одних и тех же нарушений

Об итогах детской оздоровительной кампании и состоянии самарских детских лагерей в эфире радио "КП-Самара" рассказала Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин