2018-10-04T10:24:42+03:00
Тема дня-Самара

Обошлось без травм: как самарские дети отдохнули этим летом и почему два лагеря уже два года закрываются из-за одних и тех же нарушений

Об итогах детской оздоровительной кампании и состоянии самарских детских лагерей в эфире радио "КП-Самара" рассказала Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин
Вера ЦЫГАНКОВАМихаил ГОРЮНОВ
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Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария КинНачальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария КинФото: Евгения ВАСИНА
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Рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин

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