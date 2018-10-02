Обошлось без травм: как самарские дети отдохнули этим летом и почему два лагеря уже два года закрываются из-за одних и тех же нарушений
Об итогах детской оздоровительной кампании и состоянии самарских детских лагерей в эфире радио "КП-Самара" рассказала Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария КинФото: Евгения ВАСИНА
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Рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин
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