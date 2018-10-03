Нурмагомедов против Макгрегора: лис Ричард предсказал победителя предстоящего боя

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-03T12:05:51+03:00

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Считанные дни остались до боя, о котором говорят уже много месяцев. Рано утром (по московскому и самарскому времени) 7 октября за пояс чемпиона UFC в легком весе - до 70, 3 килограмма - поборются россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Около 20 тысяч зрителей будут следит за схваткой на самой большой арене Лас-Вегаса – «Т-Моbile». Билеты на шоу раскупили за считанные минуты. Интерес к встрече двух бойцов подогревают скандалы, витающий вокруг них. Хабиб и Конор всеми силами доказывают, что они, мягко говоря, не друзья.

Хабиб Нурмагомедов первый из россиян, кто уже обладает чемпионским поясом UFC. Он считается одним из лучших бойцов в смешанных единоборствах. Конор Макгрегор - один из самых популярных бойцов, чемпион UFC в полулегком и легком весе.

Кто же их них одержит верх в предстоящем бою? С этим вопросом корреспонденты «КП-Самара» обратились к местному оракулу лису Ричарду, который живет в Самарском зоопарке. Именного его в прошлом году наши читатели выбрали официальным символом и предсказателем спортивных баталий самарской редакции «Комсомолки». В марте 2018 года Ричард верно предчувствовал победу России в гандбольном матче Россия - Румыния. Встреча закончилась со счетом 30-25 в пользу нашей команды.

- Ричарду полтора года. Характер у него дружелюбный. Каждую неделю он участвует у нас в акции «погладь меня». Он очень подвижный, спортивный. Питаются лисы в зоопарке мясо, есть и рыбные дни, также Ричард любит морковку и яблоки. В зоопарке он с самого рождения. С маленького возраста приучили его к шлейке, каждый день мы с ним выходим на прогулку. В прошлом году нас выдвигался на пост оракула ЧМ, но победила коза Забияка. А мы заняли почетное второе место, - рассказала ведущий методист научно-просветительского отдела Самарского зоопарка Людмила Тоякина.

Мы принесли лису Ричарду два совершенно одинаковых кусочка говядины. Положили угощения на одинаковые тарелки, за несколько часов до гадания купленные в зоомагазине, и попросили мудрого лиса указать нам победителя. У одной из мисок поставили фотографию Хабиба Нурмагомедова, у другой - фото Конора Макгрегора. Фотографии тоже выбрали похожие. И стали ждать предсказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/671461" frameborder="0"></iframe> Лис Ричард предсказал победителя боя Нурмагомедов - Макгрегор.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Патриотичнее будет, если лис выберет Хабиба. Но Конор такой же рыжий, как и лис Ричард, вдруг выберет его? - переживают гости зоопарка, ставшие свидетелями гадания.

- Нет, выбирать будет внутренним чувством, а не по фото! Фотографии же перевернуты, он не видит кто где, - успокаивают сотрудники зоопарка.

Угощения лис учуял мгновенно. Его сразу потянуло к миске с фотографией Конора. Быстрым и ловким движением Ричард схватил мясо из миски и замер с угощением в зубах.

- Все ясно! Макгрегор победит! - воскликнули очевидцы гадания.

Лис распробовал угощение и потянулся ко второй тарелки, угощение оттуда он забрал вместе с миской, устроился на зеленой траве и доел все, что мы ему предложили.

- Наши животные предсказывают итоги разных спортивных дисциплин. Раньше был футбол, а сейчас такой знаковый для мира единоборств и для нашей страны бой между Хабибом и Конором. Мы, конечно, будем болеть за представителя России, но главное, чтобы поединок был красивым и интересным. Посмотрим, прав ли был наш Ричард или нет, - рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.