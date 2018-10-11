Не слови ОРВИ: как вылечиться от гриппа и не разориться, и почему не стоит болеть на работе

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-11T18:18:54+03:00

Журналисты КП-Самара рассказали, как и чем лечатся в период обострения простудных заболеваний. А врач их за все отругал

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На этой неделе вирус разгулялся в редакции: по очереди «отлежаться» уходили четыре человека. Роспотребнадзор в это время фиксировал сезонный рост заболеваемости – около 9 тысяч человек обратились к врачам, но об эпидемии пока не предупреждал. И коллектив задумался: может мы неправильно «болеем»? Записали методы лечения коллег и пригласили врача в эфир программы «Тема дня» на Радио «КП»-Самара».

Ольга Афанасьева, редактор сайта kp.ru:

- Выходные я провела у родителей – мама температурила, чихала. Я не придала этому значения. Уже в понедельник поняла: зря. Чувствовала себя плохо, но понадеялась, что все закончится быстро. С утра во вторник из носа текло, голова шла кругом, а я встала и пошла на работу. Как досидела до вечера – не помню. По дороге домой зашла в аптеку, купила таблетки, которые очень рекламировала фармацевт. Я почему-то всем верю. В среду на работу все-таки не пошла, отлежалась один день, пила молоко, ела лук. Стало легче. Итого я потратила на анивирусный препарат 211 рублей, разводной порошок с парацетамолом 150 р и на продукты не больше 100 рублей. Сложнее всего было решиться открыть окно - на улице холодно. Полежала в горячей ванне. На следующий день уже была на рабочем месте. Но температура держалась еще 4 дня.Понимаю, что не долечиваюсь, но работа не отпускает. Хотя, как мне кажется, я могла бы реже болеть, полностью хоть один раз отвалявшись в кроватке хотя бы дня 3-4. Но, честно говоря, пугает необходимость брать больничный, стоять в очереди к врачу. Как-то получается все время обходиться советами работников аптеки, хотя если болеют родные, то я закатываю истерику и пытаюсь тут же отправить их к доктору.

Антон Черепок, редактор радио 98,2 FM:

- Как большинство сограждан, я не хожу в поликлинику. Мне просто жаль времени в очередях и не хочу подцепить еще какую-нибудь разновидность вируса в забитых коридорах. Поэтому лечусь дома - антивирусноеза 20 рублей, мед, чай, лимоны, постельный режим и громче стонать, чтобы микробам стало противно находиться в таком жалком носителе. Например, все выходные я так делал и, вроде бы, помогло.

Что касается лекарств, то предпочитаю грудной сбор от кашля за 65 рублей, пить ромашку за те же деньги, а температуру сбиваю либо самой простой ацетилсалициловой кислотой рублей за 25 за упаковку, либо парацетамолом или анальгином. Цены на эти препараты тоже небольшие и условный вред компенсируется редким применением. Ну а рецепт для того, чтобы не болеть у меня самый простой - больше находиться на свежем воздухе, плотнее питаться и больше пить жидкости.

Вера Цыганкова, ведущий на радио КП-Самара:

- Первое средство, знакомое и любимое с детства - теплое молоко с медом и сливочным маслом. Якобы смягчает горло и снимает воспаление. Молоко внутрь, а снаружи согревающие компрессы. Плюс, я почитала про отвлекающую терапию и устраивала себе прогревание ног, и как могла пользовалась главным советом - молчать. Даже шепотом разговаривать не рекомендуется. Эта задача для профессионального болтуна практически не выполнимая, но я старалась. Так прошли три дня. Результат - нет температуры, постепенно проходящий насморк, остаточный кашель, только голоса все нет. Тогда в ход пошли лекарства. После этого через два дня, я хотя бы смогла говорить. Правда, до прежнего звучания еще очень далеко. Итог: потрачено около 1000 рублей, но голос как из шахты. Теперь пойду к ЛОРу, каяться, что вместо того, чтобы идти к врачу, теряла время на самолечение и, возможно, делала только хуже.

Ольга Скосырева, бильд-редактор "Комсомольской правды":

- Когда на работе все вокруг начали кашлять и чихать, поняла, что подхватить заразу - дело времени. Так и случилось. Обидней всего, что почувствовала недомогание накануне выходных. А ведь у меня на них были большие планы: пока стоит хорошая осенняя погода, подготовить дачу к зиме. Решила рискнуть здоровьем, но планы не менять. Активная физическая нагрузка (здорово пропотела, перекапывая грядки), солнце и свежий воздух сотворили чудеса: на следующий день я была почти здорова. "Лечение" мне обошлось в стоимость проезда на дачу - 25 рублей туда и столько же обратно.

Доцент, главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области Олег Фатенков только вздохнул, услышав такие рассказы:

Олег Фатенков на радио "КП-Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я вижу у вас все возможные ошибки, которые можно сделать. Ходить с симптомами начавшейся болезни на работу и заражать коллег – не дело. Лучше сразу обратиться к врачу, не затягивая, и избежать проблем и осложнений. Среди них – пневмония, хронические заболевания органов дыхания. Если уж вы заболели, будьте добры, соблюдайте постельный режим. В кровати, под одеялом, очень хорошо согреваться, пить чай с лимоном. И я категорически против самоназначений. Только врач может прописывать какие-то препараты. Пейте витамины, мед, ешьте лимон и имбирь, но за лекарствами – не в аптеку, а к участковому терапевту. И кстати, если вы только начали болеть, не нужно сбивать температуру до минимума. При 37 градусах и выше начинает разрушаться белок и вирус погибает.

В больницу идти не хочется, да и как на работе без нас?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вот что рассказали нам о своих предпочтениях в лечении наши горожане:

Жители Самары в борьбе с гриппом предпочитают лекарства и тратят на них около 2 тыс. рублей 00:00 00:00

Кстати, корреспондента Женю Васину врачи похвалили бы: девушка занялась профилактикой и устояла.

- Я пила травяной бальзам, - поделилась рецептом Евгения. - Есть у меня и ингалятор-карандаш, и наша отечественная «Звездочка». Ингалятор мне показался менее эффективным, зато удобным в применении. Видишь, кто-то рядом чихает – из сумки достала, пару раз вдохнула и, вроде как микробы мимо прошли. Стоит такое чудо от 60 до 140 рублей в зависимости от компании производителя. Травяные бальзамы в традиционной металлической или современной пластиковой упаковке мне понравились больше. Именно такой у меня на рабочем столе. Несколько раз за день мажу им кончик носа. Ноздри щекочет легкая прохлада, запах трав бодрит. Стоят от 40 до 120 рублей и отлично подходят для тех моментов, когда ты устал и чувствуешь, что микробы и бактерии вот-вот заползут в организм. Мазать каждые две минуты не стоит – сожжете слизистую.

- Конечно, такие меры без советов врачей применять опасно, - напомнил наш гость.

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Почему самарцы не идут на больничный и что помогает быстро встать на ноги после гриппа или ОРВИ 00:00 00:00

ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Пять важных советов в сезон простуд

- Не переохлаждайтесь.

- Проводите больше времени на улице в солнечные дни.

- Проходите 10 тыс шагов в день.

- Ешьте чаще дробными порциями, пейте больше воды

- Ешьте больше овощей, фруктов, цитрусовых.

А как и чем лечитесь вы и о сколько вам обходится "поболеть"? Пишите в комментариях!