2018-10-04T13:33:58+03:00
Спорт

«Крылья Советов» - «Динамо» 6 октября 2018 года: прогноз на матч 10 тура РПЛ

Прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Динамо». Игра пройдет 6 октября на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» проиграли три последних матча в РПЛ, «Динамо» - два«Крылья» проиграли три последних матча в РПЛ, «Динамо» - дваФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) 6 октября в Самаре – 1:1.

В 10 туре один из аутсайдеров чемпионата России «Крылья Советов» примет на «Самара Арене» в 15:00 (по местному времени) московское «Динамо». Этот матч может стать решающим для наставника самарцев Андрея Тихонова. Слухи о его отставке уже не то что витают в медиапространстве, они навязчиво лезут со всех сторон. Появилось даже имя нового тренера «Крыльев». Но пока об этом не объявили официально, возглавляет команду Тихонов.

«Крылья» за 9 туров потерпели 6 поражений. Последний раз набрать очки волжанам удалось 1 сентября в домашнем матче против «Анжи». Забили же «Крылья» с начала чемпионата всего 3 мяча. Последний из которых – в прошлом матче против казанского «Рубина». Тогда самарцы потерпели обидное поражение, упустив победу на последних секундах.

«Динамо» стартовало в чемпионате не очень резво, но очки набирало стабильно. Правда, команду Дмитрия Хохлова прилично лихорадит, из-за чего бело-голубые после 9 туров оказались на 11 месте в турнирной таблице. Самым серьезным ударом стали два поражения в РПЛ в двух крайних турах. Сначала «Динамо» проиграло дома аутсайдеру «Анжи» 0:1, потом разгромно уступило на выезде «Краснодару» 0:3. Оправилась ли команда Хохлова от этого, пока вопрос.

Матч с «Крыльями» может как вывести москвичей из черной полосы, так и вогнать в еще большую депрессию. Все будет зависеть от результата на «Самара Арене».

Самарцы вполне могут воспользоваться не самой лучшей формой «Динамо». У подопечных Тихонова постепенно начинает проглядываться какая-никакая игра. Правда, очки это пока не приносит.

На мой взгляд, наиболее вероятный исход матча – ничья 1:1. «Крылья» мало забивают. Вряд ли их прорвет на голы (как это произошло с «Арсеналом» в матче с «КС») в этой встрече, но один гол самарцы все-таки забьют. «Динамо» будет атаковать, но вырвать победу у загнанного в угол зверя вряд ли сможет.

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