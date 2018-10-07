В 5 лет в топ-10 чемпионата России: маленький мотогонщик из Самары разрывает трассы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-07T10:37:53+03:00

Петя Авдеенков еще не пошел в школу, а уже 3-й год занимается мотокроссом, участвует в соревнованиях среди детей 5-12 лет и играет в хоккей [фото, видео]

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Самый молодой участник чемпионата России

Маленький белокурый мальчик в мотоциклетном шлеме сидит на земле. Напротив – мотоцикл и суровый мужчина. Это тренер мальчика. Он мягко спрашивает у юного мотоциклиста:

- Ну чего? Там ты по упору проехал и даже не упал.

- Потому что мне страшно! – резонно отвечает мальчик.

- Когда тебе страшно, ты что делаешь? Держишь газ, правильно?

Маленький мотоциклист кивает и виновато говорит «угу».

Это Петя Авдеенков и ему 5 лет. Но он уже опытный спортсмен – мотокроссом Петя занимается 3-й год. В этом году он впервые дебютировал в чемпионате России и финишировал в 10-ке.

- Ездили сначала на этапы чемпионата Самарской области, в этом году уже успели побывать на этапе чемпионата России - уверенно едем в 10-ке. По Самарской области - в тройке, - рассказывает папа юного мотогонщика Михаил Авдеенков.

Петя – самый юный участник чемпионата России. Он выступал в возрастной категории 5-12 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/671883" frameborder="0"></iframe> Петя Авдеенков - 5-летний мотогонщник.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Мотокросс, хоккей, рукопашный бой

Сам Михаил с детства любит спорт. Вот и решил отдать сына в мотокросс. А заодно и в хоккей. Мальчик загружен по полной – кроме трассы и катка Петя ходит на рукопашный бой, плавание.

- Встает, завтракает, едем на хоккей. Потом Петя отдыхает: проводит время с мамой или бабушкой. Потом мотокросс, - рассказывает про распорядок дня сына Михаил. - Если в этот день нет мотокросса, то стараемся это время забить тренировкой по рукопашному бою или плаванием. Зимой катаемся на снегоходе. Есть, конечно, дни, когда я вижу, что он устал, тогда я его не трогаю, проводит время с мамой и бабушкой.

Сам 5-летний спортсмен признался, что мотокросс ему очень нравитсяФото: Предоставлено героем публикации

Про детский сад и речи не идет. Петя весь в делах, тут бы успеть на очередную тренировку.

- Стараемся ставить занятия по мотокроссу и хоккею в разные дни, чтобы все успеть. Пока получается, но ведь скоро школа… Вот тут не знаем, как будем успевать, - разводит руками Михаил.

Самому Пете все очень нравится: и мотокросс, и хоккей, и другие занятия. Ребенок не сидит на месте даже во время нашего разговора, а ведь он только-только с тяжелой тренировки на льду. Мальчик привык к нагрузкам. Питание у юного мотогонщика соответствующее. Папа следит, чтобы Петя принимал во время тренировок комплекс аминокислот, получал все необходимые витамины. После тяжелых нагрузок папа может сделать сыну протеиновый коктейль.

Кроме мотокросса Петя занимается хоккеем...Фото: Предоставлено героем публикации

...боевыми искусствами и многим другимФото: Предоставлено героем публикации

Михаил вообще все время уделяет Пете. Возит на тренировки, на соревнования, следит за питанием, возит на стадион посмотреть на «Крылья Советов».

- Тренировки отгораживают от компьютера и двора. Хочется, в первую очередь, дать ребенку направление. Чтобы не рос как трава в поле, - считает Михаил. - Я призываю всех родителей к этому.

Папа всегда рядом с Петей - готов поддержать и помочь, когда у сына что-то не получаетсяФото: Предоставлено героем публикации

Спорт, который влетит в копеечку

Мотокросс – занятие затратное.

- Мотоцикл стоит порядка 300 тысяч, автобус – миллион, топовая форма – 100 тысяч. Учитывая, что мы по третьему кругу за три года меняем форму – довольно накладно выходит, - признается Михаил.

Плюс ко всему трансфер до места проведения соревнований. В этом году Михаил хочет съездить с Петей на областные соревнования и на сборы в Москву или Адлер, чтобы сын потренировался с другими спортсменами.

Не каждый родитель готов потратить столько времени и денег. В Самаре всего 3-4 ребенка занимаются мотокроссом. А взрослых профессионалов, которые представляют город на соревнованиях, всего двое.

Папа возит Петю на все соревнования и тренировкиФото: Предоставлено героем публикации

«Травму можно получить и на набережной»

Мама Пети относится к увлечению своих мужчин философски.

- Она не поддерживает и не против, - признается Михаил.

Ее можно понять. Мальчик растет спортивным, но сердце матери всегда будет не на месте, когда ее ребенок мчится на ревущем мотоцикле по ухабистой трассе. Тем более, что ребенку 5 лет. Интересуюсь у Михаила, а ему-то – отцу – не страшно?

- Страшно, - отвечает он. – Но травму можно получить везде, даже гуляя по набережной.

Пете всего 5 лет. Иногда можно и подутьсяФото: Предоставлено героем публикации

Кем стать в будущем, Петя пока не решил. Выберет он мотокросс, хоккей или займется чем-то еще – для папы мальчика не важно. Главное, чтобы его ребенок научился справляться с трудностями, был спортивным и четко шел к своей цели, какой бы она ни была.

Водит Петя и квадроциклФото: Предоставлено героем публикации

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей Захаров, автор и руководитель проекта «АндреналЁт», организатор и руководитель самарского эндуро клуба «Активный Рейд», победитель и призер этапов чемпионата России по мотогонкам в дисциплине мотокросс и эндуро.

Со скольких лет можно заниматься мотоспортом?

- С пяти лет, но многие увлеченные мотоспортом родители сажают своих детей на мотоцикл чуть ли не с пеленок.

Это не опасно?

- По статистике, мотоспорт менее травматичен, чем футбол. Но, конечно, не шашки, требует долгих тренировок и высокой концентрации.

Что нужно для того, чтобы начать заниматься этим спортом?

- К сожалению, государственной поддержки у мотоспорта практически нет, в основном все на плечах родителей и самих гонщиков. Покупаем мотоциклы, экипировку, ищем тренеров и даже сами строим трассы, которые потом также приходится поддерживать. Это основная причина отсутствия популярности мотоспорта. Хотя очень красивый, технический вид спорта. Очень молодёжный. Он хорошо был развит раньше, в СССР.