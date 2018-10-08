Записки из СИЗО - доказывают вину или оправдывают? Дело полицейских-вымогателей из Тольятти вернули следователю

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-08T15:43:31+03:00

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В Самарской области продолжается расследование коррупционного преступления, в котором замешаны сотрудники ОВД. В эпицентре скандала экс-начальник уголовного розыска тольяттинского отдела полиции № 24 Владимир Шапшов и его подчиненные. Оперативникам вменяют вымогательство денег со спортсмена, торговавшего незаконными анаболиками для наращивания мускулатуры. Шапшова называют «мозгом» всей операции.

Дело рассматривает следственный отдел № 2 по расследованию особо важных дел регионального СУ СК. По нему уже был подготовлено обвинительное заключение, которое передали в прокуратуру. В надзорном ведомстве материалы не утвердили и вернули обратно в СК.

— Как мне сообщил следователь, дело возвращают в связи с тем, что не утвердили досудебное соглашение Сергея Тарасенко, одного из оперативников, которые указали на причастность моего подзащитника к вымогательству, — объяснил «КП-Самара» адвокат Шапшова — Василий Гурко.

Материалы по Сергею Тарасенко выделили в отдельное производство. Сейчас следователи пытаются согласовать общее обвинение Шапшову и Тарасенко.

Экс-руководитель отделения УР категорически отрицает свою вину. Он утверждает, что не брал никаких денег. Сергей Тарасенко и Эмиль Камбаров в свою очередь заявили, что они вымогали деньги у потерпевшего по требованию Шапшова. Именно после этих показаний того задержали.

На последнем заседании по избранию меры пресечения следователи настаивали, что Владимира Шапшова нельзя отпускать из-под стражи, так как он оказывает давление на свидетелей.

— В качестве доказательства они приложили письма моего подзащитного, которые он писал Тарасенко, когда они находились в СИЗО-1. Но их содержании указывает скорее на то, что он невиновен, — говорит Гурко.

Сергей Тарасенко и Эмиль Канбаров указали на причастность Шапшова к преступлению ФОТО: ТЛТгород

— В следственном изоляторе в Самаре я получал записки от Шапшова, который содержался там же. В данных записках Шапшов просил меня изменить мои показания, отказаться от «досудебки», просил меня дать показания по ст. 159 УК РФ. Данные записки оцениваю, как способ оказания на меня влияния, что и Шапшов делал ранее, — так еще в мае заявлял силовикам Тарасенко.

В то же время Василий Гурко провел анализ этих записок и показал их журналисту «Комсомолки». По мнению юриста, содержание не указывает на причастность Шапшова к преступлению, скорее наоборот.

Записка №1:

«Привет Сергей, ты правильно мыслишь, но ты читал свои показания полностью? Именно ты в допросе указываешь, что документы оформляли, а я якобы сказал их уничтожить! Нужно давать правдивые показания и все, и уходить на ст. 159 ч. 3 (лучше через ст. 30 — покушение), если честно я запутался, передавали вам деньги или нет, решайте сами (мне ты говорил, что деньги не получал, и я вам верил). Вы зря меня оговорили, ты помнишь свои показания и очную ставку, ты там такого наговорил, нам можно еще и ст. 290 возбудят, Яковлев (следователь) уже намекал. Поэтому я предлагаю, сказать правду, что у тебя была сложная ситуация в семье (любой суд примет это нормально), хотел срочно выйти и оговорил меня, сейчас передумал и все, как есть скажешь на ст. 159 ч.3 УК РФ, я арестован и прекрасно понимаю, что меня никто не оправдает, тоже привлекут по ст. 286 или еще что-то, обратно в МВД я не хочу и не пойду, но по 159 ч. 3 и 286 мы можем получить условно и либо минимальные срока на общий режим...Тебе известно, что я денег не просил и не получал. Сам подумай для чего тебя попросили меня оговорить?!!!...Мы должны держаться вместе, тогда есть шанс! Сергей я рассчитываю на твою порядочность и думаю, что я в тебе не ошибался, считал тебя нормальным человеком! ... Постараемся наладить жизнь без СИЗО-1 и МВД».

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Отношения к запискам из СИЗО у следователей, и адвоката Шапшова разныеФото: из личного архива

аписка №2:

«Понял, тогда жду ответа...Ты должен понимать, что из этой ситуации нужно выбираться совместными усилиями, а не оговаривать друг друга. И в любой ситуации нужно уходить со ст. 290 на 159 или еще как-то...Адвокаты должны общаться и вместе нас вытаскивать, а не ссорить между собой, ты сам еще подумай».

Записка №3:

«Сергей, думайте и решайте, единственный вариант, уходить на 159. Тебе прекрасно известно, что я денег не просил и не получал, но благодаря вашей досудебке и оговору сижу здесь. И помогать мы должны друг другу, а если продолжим друг друга грузить, будет только хуже...Нам ссориться нет смысла. Поэтому, предлагаю отказаться от досудебки (был не в себе, от горя дома и оговорил начальника) и сменить адвоката, уходить на 159 (следаки врут, что нельзя), все зависит от ваших показаний и нет вещдоков, ты мне тоже говорил, что деньги вы не получали, может они у Шайдулова остались? Жду ответа, не тяни».

По мнению юриста, из писем следует, что это не монолог Владимира Шапшова, а взаимная переписка. Плюс сама манера общения и содержание весточек говорит о доверительном и открытом отношении Шапшова к Тарасенко.

— Тексты этих писем говорят о правдивости показаний Шапшова. Он не причастен к совершению преступления и никакого сговора с Тарасенко у него не было. Он вообще не знал, получал ли кто деньги или не получал. И все это доказывается этими письмами путем сопоставления их содержания с другими доказательствами. И там нет никакого давления, — считает Гурко.

Ответ на свою жалобы о несогласии с ходом следствия от прокуратуры сторона защиты не получала. Впрочем, сейчас разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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