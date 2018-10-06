«Крылья Советов» - «Динамо» 6 октября 2018: прямая трансляция матча 10 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-05T20:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Онлайн-трансляция матча 10 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо», который пройдет 6 октября в 15:00 по самарскому времени на «Самара Арене».

Для «Крыльев Советов» матч с «Динамо» - своеобразный буфер. Андрей Тихонов ушел, Миодраг Божович хоть и пришел, но к работе не приступил. На матч самарцев выведет тренер молодежного состава «КС» Владимир Кухлевский.

Для «Динамо» матч с «Крыльями» - способ выйти из депрессии, в которую москвичей вогнали «Анжи» и «Краснодар» в последних двух турах. Первые просто обыграли динамовцев (1:0), вторые камня на камне от бело-голубых не оставили (3:0).

Обе команды после 9 сыгранных матчей расположились в нижней части турнирной таблицы РПЛ. «Крылья» на 15 месте, «Динамо» - на 11-ом. При этом забили москвичи в три раза больше волжан – 9 мячей против 3-х. Однако клубы разделяет всего три очка. Так что в случае победы «Крылья» способны сравняться с «Динамо».

В чемпионате России «КС» и «Динамо» играли 44 раза. Небольшой перевес по победам на стороне москвичей – они побеждали 18 раз. «Крылья» праздновали победу 15 раз. Еще 11 матчей завершались миром.