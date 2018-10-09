Рыбный день: в Волгу в Самаре выпустили 500 килограммов рыбы

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-08T18:04:34+03:00

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Врачи словно сговорились: для крепости костей и зубов, красоты волос и ногтей, нормальной работы всех органов, да и просто для хорошего настроения и даже стройной фигуры советуют есть рыбу не менее трех раз в неделю. Впрочем, волжанам можно не давать таких советов - мы и сами прекрасно знаем, что рацион живущих на большой воде традиционно испокон веков логично включает рыбу, а не баранину. Правда, прогресс внес в наше меню коррективы: каскады гидроэлектростанций, развитие промышленности и судоходства не слишком способствовали сохранению рыбного разнообразия. Но в последние годы ситуация меняется к лучшему. Предприятия модернизируют производства, чтобы снизить экологический ущерб окружающей среде, в том числе и водоемам. И не ждут, когда в более чистых водах рек рыба размножится сама собой, а активно пополняют природные кладовые.

Недавно традиционную экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги провел Сызранский НПЗ компании «Роснефть». Уменьшение влияния на окружающую среду - приоритет экологической политики завода. Любое воздействие, затрагивающее природную систему, обязательно возмещается. Несмотря на то, что на всех водозаборах завода установлена современная система фильтрации, вместе с водой из реки может попасть икра рыб, мальки и планктон. Компенсируя возможный ущерб, Сызранский НПЗ с 2010 по 2018 год выпустил в Саратовское водохранилище более 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана. Завод также заботится о сохранности водных ресурсов, реализуя программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов. Вода с заводских очистных сооружений, которая возвращается в Саратовское водохранилище, по показателям экологической безопасности превосходит ту, что предприятие забирает из водоема для своих нужд.

В этот раз нефтепереработчики выпустили в Волгу более 500 килограммов рыбы - 26 507 мальков толстолобика. По словам специалистов отдела по охране окружающей среды АО «СНПЗ», особи этого вида быстро освоятся и приживутся в водном пространстве. Мальки толстолобика из бассейнов рыбопитомника приехали на берег в район села Давыдовка Самарской области в специальном резервуаре. Прежде чем выпустить их в реку, экологи СНПЗ проверили температуру воды в Волге и в резервуаре. Эта мера предосторожности нужна, чтобы избежать температурный шок, который может случиться при большой разнице температур. Все показатели оказались в норме, и выпуск рыбы, за которым наблюдали специалисты рыбоохраны Самарской области, прошел удачно.

Толстолобик - естественный мелиоратор водоемов: питаясь фитопланктоном, эта рыба препятствует зарастанию рек, в которых водится. Толстолобикам цветение нравится на вкус, и другим рыбам это «на руку».

- Массовое развитие фитопланктона, так называемое «цветение», загрязняет воду и сокращает в ней количество кислорода, - поясняет студент биологического факультета СамГУ Григорий Мокеев. - Можно сказать, что толстолобик, поедая фитопланктон, помогает другим рыбам дышать. И способствует увеличению их популяций.

- Эти рыбы вырастают до 50 кг, - пояснил заместитель директора Саратовского рыбопитомника растительноядных рыб Сергей Огнев. - В результате мы получаем деликатесный продукт и очищаем воду!