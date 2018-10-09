Самарский хоккеист Захарчук ломает ребра противникам и размазывает их по бортам в КХЛ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-09T12:59:43+03:00

Захарчук перебрался в «Адмирал» из ЦСК ВВС и в первом же матче за «моряков» отличился не с лучшей стороны. Фото: ВХЛ

Самарец Степан Захарчук недавно вернулся в КХЛ и в дебютном матче снова сломал противника. Рассказываем о самых жестких ударах игрока «Адмирала»

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Степан Захарчук, «моряк» и костолом

Знакомьтесь - Степан Захарчук. Самый отмороженный, самый грязный хоккеист в КХЛ. Именно так его окрестили спортивные журналисты. И не безосновательно.

Помните фильм Барри Сколника «Костолом». Там был такой персонаж – Монах, которого сыграл Джейсон Стейтем. Он крошил кости и ломал суставы направо и налево. В том числе на поле (фильм-то про футбол). Так вот, Захарчук – это такой Монах КХЛ. Конечно, не такой отмороженный, но такой же «убийца».

После недолгого перерыва Захарчук вернулся в Континентальную хоккейную лигу. В прошлом сезоне от услуг защитника отказалось нижегородское «Торпедо». Работу в КХЛ Степан Захарчук найти не смог и перешел в ЦСК ВВС, за который выступал 10 лет назад. Впрочем, расставание с КХЛ было не таким томительным. В начале октября защитника переманил к себе «Адмирал» из Владивостока, который собирает игроков в ВХЛ.

За новый клуб Захарчук дебютировал 7 октября в матче с челябинским «Трактором». И сразу обратил на себя внимание. Правда, не голами, а грубым приемом против 23-летнего нападающего Артема Пеньковского. 31-летний Великан (Захарчук ростом под 2 метра и весом в 100 кг) размазал парня о борт.

После столкновения с «приморским эсминцем» Артем Пеньковский оказался в больнице. У молодого хоккеиста открытая черепно-мозговая травма и сломана челюсть. Пеньковский рискует пропустить весь сезон. Захарчука наказали 15-матчевой дисквалификацией.

Захарчуку не впервой устраивать из катка октагон. Он в этом деле опытный боец. Вспоминаем самые дикие выходки защитника.

Долгое время защитник (в центре) выступал за казанский «Ак Барс».Фото: Ак Барс

Конор и Хабиб? Тут все куда жестче

Родился Захарчук в поселке в Ненецком автономном округе, однако как хоккеист состоялся в Самаре. Он вырос в Самаре, играл за ЦСК ВВС-2, выступал 4 года за ЦСК ВВС, дебютировал в КХЛ за другую команду из Самарской области – тольяттинскую «Ладу». Даже когда его выгнали из Континентальной хоккейной лиги, защитник перебрался в родной ЦСК ВВС. Так что Захарчук – самарец.

- Я в Самаре начинал играть в хоккей, у меня и родители в Самаре, и жена самарская, мы здесь обустроились, в отпуске всегда здесь живем, - рассказывал Степан в конце сентября этого года, когда был еще игроком ЦСК ВВС.

За «Ладу» защитник откатал 65 матчей и набрал 10 (5+5) очков. Потом вместе с голкипером Василием Кошечкиным (тот самый, что выиграл в этом году в составе сборной России Олимпиаду в Пхенчхане) перебрался в «Ак Барс», когда в Тольятти начались проблемы с деньгами.

За казанскую команду Захарчук играл с 2009 по 2017 год и один раз выиграл Кубок Гагарина. Наставник «Ак Барса» Билялетдинов очень любил мощного защитника.

Вместе с казанским клубом Захарчук выиграл Кубок ГагаринаФото: Ак Барс

Именно играя за «Ак Барс» Захарчук получил славу охотника за головами. Один из, пожалуй, самых громких случаев произошел в 2017 году. «Зеленое дерби» и без того проходит всегда очень горячо, тем более в плей-офф, а тут еще и защитник «Ак Барса» Степан Захарчук впечатал нападающего «Салавата Юлаева» Антона Лазарева в борт. Этот удар сломал Лазареву ребра. Захарчук тогда отделался штрафом.

Zakharchuk injures Lazarev.Ak Bars defenceman Stepan Zakharchuk hits Anton Lazarev in the corner, making him seriously injured Все хайлайты и моменты матчей доступны для просмотра на http://video.khl.ru/

Жутко становится от другого удара Захарчука. В сентябре прошлого года в матче «Ак Барса» с магнитогорским «Металлургом» защитник казанцев на огромной скорости влетел в защитника «магнитки» Александра Будкина. После этого сумасшедшего удара на Захарчука накинулся Владислав Калетник.

В итоге Будкин отправился в больницу с переломами и тяжелым сотрясением мозга – все очень серьезно. Захарчук получил 8 матчей дисквалификации. Он отбыл срок и вернулся на лед.

Захарчук травмирует Будкина и получает 5+20.26.09.2017. Степан Захарчук, пытаясь в средней зоне провести силовой прием против Александра Будкина, попадает оппоненту в голову и отправляет защитника "Магнитки" в больницу с тяжелыми повреждениями. За партнера бросается заступаться Владислав Калетник.

Выходки Захарчука жестче, чем заруба Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Защитник крупнее и тяжелее своих оппонентов, нападает Степан Захарчук тогда, когда соперник этого не ждет, бьет в спину или в лицо плечом. Согласитесь, попасть под такой поезд куда страшнее, чем схлопотать «двоечку» в октагоне. Там-то хоть есть шансы подняться.

Часто защитник получал и самФото: Ак Барс

От Захарчука доставалось Томашу Мертлу, Арвиду Рекису, Радеку Смоленку, Дмитрию Мальцеву и многим другим. Рассказывать об этом нет смысла, просто посмотрите.

Zakharchuk sends Maltsev to the bench.Ak Bars defenceman Stepan Zakharchuk can't stop hitting everyone around him Все хайлайты и моменты матчей доступны для просмотра на http://video.khl.ru/

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Выгнать нельзя оставить

Из «Ак Барса» в 2017 году Степан Захарчук отправился в нижегородское «Торпедо», где его с распростертыми объятьями принял тренер Петерис Скудра – большой любитель силового хоккея. Правда, в Нижнем Новгороде надолго защитник не задержался – на новый сезон пришлось искать другой клуб. В КХЛ желающих взять сурового Захарчука не нашлось, и в начале сентября защитник вернулся в свою альма-матер Самару. Болельщики ЦСК ВВС встретили Захарчука с воодушевлением, а в команде защитнику даже предложили капитанскую повязку, но он от нее отказался.

За ЦСК ВВС защитник отыграл 6 мирных матчей и записал на свой счет 4 (2+2) очка. После этого хоккеист снова вернулся в КХЛ – в «Адмирал».

После случая с Пеньковским вопрос будущего Захарчука в КХЛ снова стал актуальным. Мнение специалистов разделились: кто-то уверяет, что защитника пора отстранить от игр в лиге, кто-то защищает Степана и уповает на то, что хоккей – мужской вид спорта. «Да, в хоккей играют настоящие мужчины. Но разве мужчина – это костолом?» - парируют оппоненты.

Сам Захарчук не перестает уверять, что он не целенаправленно ломает других хоккеистов. И я ему, честно говоря, верю. Стиль игры у Захарчука такой, ну не умеет он играть по-другому.

После встречи «Адмирала» с «Трактором» защитник «моряков» заявил, что очень сожалеет, что так получилось с Пеньковским, и собирается приехать к нему в больницу и извиниться.