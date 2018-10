Самарский хоккеист Захарчук ломает ребра противникам и размазывает их по бортам в КХЛ

Степан Захарчук, «моряк» и костолом

Знакомьтесь - Степан Захарчук. Самый отмороженный, самый грязный хоккеист в КХЛ. Именно так его окрестили спортивные журналисты. И не безосновательно.

Помните фильм Барри Сколника «Костолом». Там был такой персонаж – Монах, которого сыграл Джейсон Стейтем. Он крошил кости и ломал суставы направо и налево. В том числе на поле (фильм-то про футбол). Так вот, Захарчук – это такой Монах КХЛ. Конечно, не такой отмороженный, но такой же «убийца».

После недолгого перерыва Захарчук вернулся в Континентальную хоккейную лигу. В прошлом сезоне от услуг защитника отказалось нижегородское «Торпедо». Работу в КХЛ Степан Захарчук найти не смог и перешел в ЦСК ВВС, за который выступал 10 лет назад. Впрочем, расставание с КХЛ было не таким томительным. В начале октября защитника переманил к себе «Адмирал» из Владивостока, который собирает игроков в ВХЛ.

За новый клуб Захарчук дебютировал 7 октября в матче с челябинским «Трактором». И сразу обратил на себя внимание. Правда, не голами, а грубым приемом против 23-летнего нападающего Артема Пеньковского. 31-летний Великан (Захарчук ростом под 2 метра и весом в 100 кг) размазал парня о борт.

После столкновения с «приморским эсминцем» Артем Пеньковский оказался в больнице. У молодого хоккеиста открытая черепно-мозговая травма и сломана челюсть. Пеньковский рискует пропустить весь сезон. Захарчука наказали 15-матчевой дисквалификацией.

Захарчуку не впервой устраивать из катка октагон. Он в этом деле опытный боец. Вспоминаем самые дикие выходки защитника.

Конор и Хабиб? Тут все куда жестче

Родился Захарчук в поселке в Ненецком автономном округе, однако как хоккеист состоялся в Самаре. Он вырос в Самаре, играл за ЦСК ВВС-2, выступал 4 года за ЦСК ВВС, дебютировал в КХЛ за другую команду из Самарской области – тольяттинскую «Ладу». Даже когда его выгнали из Континентальной хоккейной лиги, защитник перебрался в родной ЦСК ВВС. Так что Захарчук – самарец.

- Я в Самаре начинал играть в хоккей, у меня и родители в Самаре, и жена самарская, мы здесь обустроились, в отпуске всегда здесь живем, - рассказывал Степан в конце сентября этого года, когда был еще игроком ЦСК ВВС.

За «Ладу» защитник откатал 65 матчей и набрал 10 (5+5) очков. Потом вместе с голкипером Василием Кошечкиным (тот самый, что выиграл в этом году в составе сборной России Олимпиаду в Пхенчхане) перебрался в «Ак Барс», когда в Тольятти начались проблемы с деньгами.

За казанскую команду Захарчук играл с 2009 по 2017 год и один раз выиграл Кубок Гагарина. Наставник «Ак Барса» Билялетдинов очень любил мощного защитника.

Именно играя за «Ак Барс» Захарчук получил славу охотника за головами. Один из, пожалуй, самых громких случаев произошел в 2017 году. «Зеленое дерби» и без того проходит всегда очень горячо, тем более в плей-офф, а тут еще и защитник «Ак Барса» Степан Захарчук впечатал нападающего «Салавата Юлаева» Антона Лазарева в борт. Этот удар сломал Лазареву ребра. Захарчук тогда отделался штрафом.

Zakharchuk injures Lazarev. Ak Bars defenceman Stepan Zakharchuk hits Anton Lazarev in the corner, making him seriously injured

Жутко становится от другого удара Захарчука. В сентябре прошлого года в матче «Ак Барса» с магнитогорским «Металлургом» защитник казанцев на огромной скорости влетел в защитника «магнитки» Александра Будкина. После этого сумасшедшего удара на Захарчука накинулся Владислав Калетник.

В итоге Будкин отправился в больницу с переломами и тяжелым сотрясением мозга – все очень серьезно. Захарчук получил 8 матчей дисквалификации. Он отбыл срок и вернулся на лед.

Выходки Захарчука жестче, чем заруба Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Защитник крупнее и тяжелее своих оппонентов, нападает Степан Захарчук тогда, когда соперник этого не ждет, бьет в спину или в лицо плечом. Согласитесь, попасть под такой поезд куда страшнее, чем схлопотать «двоечку» в октагоне. Там-то хоть есть шансы подняться.

От Захарчука доставалось Томашу Мертлу, Арвиду Рекису, Радеку Смоленку, Дмитрию Мальцеву и многим другим. Рассказывать об этом нет смысла, просто посмотрите.

Zakharchuk sends Maltsev to the bench.Ak Bars defenceman Stepan Zakharchuk can't stop hitting everyone around him