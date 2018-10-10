Рысь, посторонись: самарские законодатели хотят запретить держать дома диких животных

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-10T15:13:16+03:00

Депутаты предлагают в законе прописать, сколько питомцев можно держать в доме или в квартире и кто это может быть

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В Самаре хотят разобраться с нормами содержания домашних животных. Вопрос подняли на заседании общественной комиссии областной Думы. Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить некие правила: можно ли держать в ванной крокодила? 50 кошек в однокомнатной квартире – перебор или мечта сильной женщины?

- У нас есть очень много обращений от жителей многоквартирных домов, где жители недовольны большим количеством животных, вернее, антисанитарией, которую это создает, у соседей. Мы видим много случаев, когда дикие животные оказываются в плохих условиях. Согласитесь, неправильно держать дома рысь, медведя, тигра, а ведь такие случаи бывают, - рассказывает один из инициаторов этого обсуждения депутат губдумы Александр Живайкин. – Мы не предлагаем конкретное решение, мы выдвигаем вопрос на обсуждение, приглашаем к нему зоозащитников, юристов. Нормы должны быть прописаны законодательно, точно, чтобы не было разночтений. Мы можем и на российский уровень выйти с этой инициативой, предложить вариант этого законопроекта.

Диким животным не место дома?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Особенное внимание депутаты уделяют экзотическим животным, которым в квартире не место. И даже перечисляют: рысь, крокодил, лев, тигр, медведь.

Напомним, что недавно власти Тольятти уже предприняли попытку всех переписать и запретить. На сайте горадминистрации августа опубликовали правила благоустройства. В них было много полезного: например, предусмотрена ответственность горожан за неправильный выгул домашних питомцев, порчу имущества, загрязнение городской среды. Но чиновники решили определить допустимое количество питомцев на одну квартиру: две собаки или две кошки и ни хвостом больше. Естественно, горожане задались вопросом, что же делать тем, у кого животинок уже три: выбросить? Прятать от переписчиков?

Негативные отклики поступили даже из государственной думы: депутаты обратили внимание на такое вопиющее законотворчество. Городские власти сделали удивленные глаза: мол, закону-то уже пять лет. Депутат госдумы Владимир Бурматов назвал эти действия политическим произволом и отметил, что теперь те, кто держали животных дома – рецидивисты.

В этот раз депутаты намерены инициировать всенародное обсуждение, учесть хотят мнения всех групп общества. Однако зоозащитники настроены скептично: они считают, что все изменения сейчас приведут к противоречию с гражданским кодексом.

- По гражданскому кодексу сегодня животные являются имуществом, и никакой закон ограничить человека во владении этим имуществом не может. В это несовершенство законодательства упираются сегодня все инициативы. В первую очередь нужно принять закон об ответственно отношении к животным, который обсуждается уже 18 лет. В прошлом году его обещали окончательно принять, он даже был принят в первом чтении и отправлен на доработку. Принятие этого закона позволит говорить уже о нормах содержания диких животных, о каких-то правилах содержания животных в квартирах, - говорит зоозащитница Амаль Баева.

Депутаты считают, что содержание дома животных должно быть отрегулировано законодательно

Пока же депутаты просят департамент охоты и рыболовства Самарской области помочь инициировать обсуждение и надеются, что варианты все же получится найти. И принятие закона позволит наказывать за вопиющие нарушения в обращении с животными: например, когда дикие животные оказываются в кафе, на заправках. А безответственные хозяева выбрасывают питомцв на улицу, не думая об их будущем.

А что думаете вы? Можно ли держать дома диких животных?

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