2018-10-10T16:34:56+03:00
Спорт

Без зарплат и надежд на будущее: волейболистки самарской «Искры» пробились в Высшую лигу «А», но команда рискует сняться

Старт сезона через 17 дней и самарские спортсменки искренне не понимают молчания властей, которые не объясняют: будет ли клуб вообще играть
Анастасия ГРУЗДЕВА
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«Искра» впервые после возрождения пробилась в Высшую лигу «А». Фото: ВК «Искра-АМОНД»«Искра» впервые после возрождения пробилась в Высшую лигу «А». Фото: ВК «Искра-АМОНД»
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Волейбол в Самаре есть?

Самарская женская волейбольная команда «Искра-АМОНД» оказалась на краю пропасти. Команда в прошлом сезоне завоевала серебряные медали Высшей лиги «Б» и право участвовать в Высшей лиге «А» (второго по силе дивизиона чемпионата России). Однако новый сезон оказался под вопросом.

- Руководство клуба и тренеры сделали все возможное, чтобы «Искра» существовала и закрепляла свои позиции на более высоком уровне. Для этого также были приглашены новые игроки, с которыми клуб подписал контракты. Все с радостью ждали начала сезона в новой команде, но для нас начало так и не наступило, - рассказывает волейболистка «Искры» Софья Кошкарова.

Перед сезоном у команды не было ни одного сбора. Более того, «Искра» до сих пор не собралась, а ведь до начала сезона осталось всего 17 дней – первая игра запланирована на 27 октября. Помимо этого, волейболистки не получают зарплату.

- Контракты у всех игроков заключены с 20 июля, но до сих пор мы ни разу не получили зарплату и вообще не знаем, будет ли существовать наша команда, - рассказывает Софья. - Министерство спорта уверяло, правда, только на словах, что будет поддерживать нашу команду, но сейчас просто затихло.

Выйти в Высшую лигу помогли собственные воспитанники

Из-за бездействия местных властей, уверяют в команде, «Искра» перед новым сезоном постепенно разваливается – игроки уходят, так и не дождавшись каких-то ответов по поводу своего будущего в Самаре. Семьи-то нужно как-то кормить.

При этом в Высшую лигу «А» «Искру» вытащили собственные воспитанники.

- В прошлом сезоне мы своими силами, своими воспитанниками заслужили право участвовать в Высшей лиге «А» чемпионата России. После этого наконец-то нашелся спонсор. Но вот от министерства такого, конечно, не ожидали. Очень расстраивает, что власти не заинтересованы в нас, - сетует бывший игрок «Искры-АМОНД» Евгения Литвинова.

Евгения не понаслышке знает, как было тяжело пробиваться в Высшую лигу «А». Она - одна из тех волейболисток, которые завоевали для «Искры» право участвовать во втором по силе российском волейбольном дивизионе.

Поднять «Искру» на дивизион выше смогли местные воспитанницы. Фото: ВК «Искра-АМОНД»

Поднять «Искру» на дивизион выше смогли местные воспитанницы. Фото: ВК «Искра-АМОНД»

Не в силах больше выносить бездействия местного минспорта, игроки обратились с открытым письмом к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- 10 октября - последний срок подачи документов на участие в чемпионате России, министерство спорта не берет телефоны и не даёт ответов. Все идет к тому, что команду просто распустят и мы останемся без работы. Наше психологическое состояние на пределе, мы переживаем за команду, хотим представлять Самарскую область, но с таким равнодушным отношением просто опускаются руки, - говорится в письме.

"Мы команду поддерживаем"

Министр спорта Дмитрий Шляхтин ситуацию все-таки прокомментировал. Правда, только после вмешательства губернатора региона Дмитрия Азарова. Шляхтин заявил, что министерство поддерживает «Искру» и будет поддерживать. Но в рамках «возможностей». Каких именно, министр спорта не уточнил, но сказал, что клубу они известны.

- Мы «Искру» поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать, но в рамках существующих возможностей. Клубу эти возможности всегда были известны, - сказал Шляхтин.

Также министр заверил, что команда будет выступать в Высшей лиге «А».

- Переговорил с руководством «Искры». Подтвердил готовность минспорта поддерживать клуб. Команда будет выступать, - подытожил Шляхтин.

СПРАВКА «КП»

Волейбольный клуб «Искра» появился в 1975 году. Выступал в чемпионатах СССР и России. В 95-97 годах носил название ЦСК ВВС «Искра». Высшее достижение в национальном чемпионате – 6 место в чемпионате России среди команд суперлиги в 1998 году. В 2000 году «Искра» стала обладателем Кубка ситраны.

В 2009 году команда прекратила свое существование. Возродили «Искру» в 2011 году. После возрождения самарская команда впервые пробилась в Высшую лигу «А». Все годы существования «Искрой »руководил Евгений Дущенко.

Сейчас самарская женская волейбольная команда называется «Искра-АМОНД».

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