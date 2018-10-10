В городе участились случаи ограбления магазинов, квартир и загородных домов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-10T10:56:07+03:00

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Желание поживиться быстрыми деньгами, раннее наступление темноты и ощущение безнаказанности – все это движет вооруженными бандитами, нападающими на продавцов торговых павильонов. Так, на минувшей неделе за ночь налетчик, вооружившись ножницами, ограбил три торговых точки. Он угрожал продавцам, заставлял открыть кассу и выносил все содержимое. Мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения, против него возбуждены уголовные дела по статье «разбой». Однако на сегодняшний день его все еще ищет полиция…

Защита бизнеса одним нажатием кнопки

Предприниматель Александр Д. решил не рисковать бизнесом и жизнью сотрудников. По совету знакомого бизнесмена он обратился в компанию «Дельта», где ему предложили услугу мобильной тревожной кнопки (https://www.delta.ru/virtualnaya-trevozhnaya-knopka/).

Это инновационный продукт, требующий огромного технического и финансового обеспечения, который способна внедрить только крупная федеральная компания.

Мобильная тревожная кнопка от Дельта.Дельта предлагает уникальную услугу в сфере личной безопасности. Мобильная тревожная кнопка не требует установки оборудования. Вызов помощи стал проще и доступнее. Одно нажатие и охрана моментально прибудет через 5-7 минут.

Чтобы подключить мобильную тревожную кнопку, не требуется установка и монтаж какого-либо дополнительного оборудования – достаточно только мобильного телефона.

Таким образом в случае опасности, когда у продавца нет возможности нажать на стационарную тревожную кнопку, он может вызвать группу немедленного реагирования одним кликом на экране смартфона. Через 5-7 минут на объект прибудет охрана, которая задержит злоумышленника и передаст его полиции.

— Вечером я была в магазине одна. Мне нужно было в подсобку за товаром. Я посмотрела в окно, никого на улице не было. Из подсобки услышала у прилавка шум, увидела, что ворвался грабитель, а стационарная кнопка для вызова охраны находится под прилавком. Не стала рисковать жизнью, вызвала охранную бригаду «Дельты» по тревожной кнопке в мобильном приложении, - говорит сотрудница торгового павильона Татьяна. – Иметь такую кнопку в гаджете очень удобно, она простая и понятная. Через 7 минут прибыли ребята из «Дельты» и скрутили грабителя.

В зависимости от необходимых потребностей клиента сервис «Мобильная тревожная кнопка» может работать в двух вариантах: индивидуальный и коллективный доступ.

Только до 20 октября первым 30 клиентам, заказавшим услугу мобильной тревожной кнопки в компании «Дельта», подключение будет бесплатным. При этом абонентская плата составит от 50 рублей в месяц.

Защита семьи в один клик

Оценив преимущества тревожной мобильной кнопки для бизнеса, Александр Д.решил обезопасить свою семью. Его беспокойство не случайно: именно осенью учащаются случаи нападения на прохожих. Причем, жертвами зачастую становятся дети, женщины и пожилые люди. Преступники не только вырывают сумки и срывают украшения, но в порыве ярости наносят тяжкие телесные повреждения.

Мобильная тревожная кнопка помогает вызвать группу охраны, как только вы увидели «нехорошую» компанию. При этом не нужно прятаться в подъезде или бежать от злоумышленников: тревожная кнопка будет выполнять роль телохранителя. В момент активации тревожной кнопки сигнал менее чем за секунду попадает на федеральную станцию обработки данных и сразу дублируется в ближайший экипаж. Помощь прибудет через пять минут.

Неизвестно, в какой момент пригодится тревожная кнопка, но с мобильным приложением «Дельта» она всегда под рукой. Таким образом, проблема потери или нехватки сигнальных брелоков решается раз и навсегда. Кроме того, в личном кабинете можно предоставить пользование тревожной кнопкой неограниченному кругу лиц, будь то ваши друзья или родственники.

Подключить тревожную мобильную кнопку можно в три шага:

1) Скачать бесплатное мобильное приложение Delta;

2) Заключить договор с компанией «Дельта»;

3) Получить sms об активации услуги.

До 20 октября первые 30 клиентов, заказавших услугу тревожной кнопки, получат подключение в подарок, абонентская плата составит от 50 рублей в месяц.

Защита дома и квартиры

Как подтверждают криминальные сводки, осенью резко возрастает число краж личного имущества граждан со взломом входной двери в квартирах и домах. Горожане заканчивают огородный сезон и оставляют дачные домики до следующего лета. Именно поэтому бытовая, электронная техника и садово-дачный инвентарь становятся добычей у воров-домушников для последующей перепродажи.

Кроме этого, в дневные часы, пока дети находятся в садиках и школах, а взрослые – на работе, домушники способны беспрепятственно проникнуть в квартиру или дом.

Наш корреспондент пообщался с местным жителем, который поделился своим способом защиты жилья от воров.

- Этим летом мы с супругой купили дачный дом недалеко от города и сразу же задумались, как защитить его в зимние месяцы, пока мы не будем приезжать. На местного сторожа надеяться не стали и подключили сигнализацию «Дельты». Кстати, мы удачно попали на акцию, и за сигнализацию и противопожарные датчики мы заплатили половину их стоимости. Плюс к этому, нам дали скидку 25 % на охрану дома и установили приложение с функцией оповещения мне и супруге на телефон, - рассказал наш собеседник.

Сосед нашего корреспондента по лестничной площадке тоже убедился, что, подключив свой загородный дом к системе безопасности «Дельта», он сделал верный выбор.

- Прошлой зимой воры чуть не вынесли всю технику из коттеджа. Но им не удалось даже взломать входную дверь – сработала сигнализация «Дельты». За пять минут приехала группа оперативного реагирования и повязала их на месте, - вспоминает сосед. – Кстати, у воров с собой была канистра с бензином, возможно, они хотели замести следы и устроить пожар. Благо все обошлось. А около полугода назад воры попытались проникнуть в мою квартиру, но, увидев наклейку на двери и датчики сигнализации «Дельта» даже не стали пробовать вскрыть замок.

К разговору подключилась пенсионерка Светлана, соседка с верхнего этажа.

- Мы в этом месяце чуть не затопили соседей. Протек шланг к раковине на кухне, но благо вовремя тревога «Дельты» сработала, и течь удалось устранить быстро, - говорит женщина. – А еще до установки охраны наш дачный дом постоянно грабили, ломали двери и окна: уже денег не хватало покупать все заново! Теперь рабочие соседей и непонятные визитеры обходят наш дом стороной, а сами соседи спрашивают: где мы такую умную сигнализацию установили да еще и так недорого!

В диалог вступила проходившая мимо молодая мама.

- У нас в этом году ребенок пошел в третий класс, и благодаря смс-уведомлениям в мобильном приложении «Дельты» мы можем знать, что ребенок вернулся из школы домой. Кроме того, нам теперь не страшно оставить его одного дома на несколько часов. Если он услышит, что в дверь звонят или стучат, с помощью тревожной кнопки в приложении он может вызвать группу оперативного реагирования «Дельты», которая всегда приезжает за 5-7 минут.

Выгодные акции на собственную безопасность

Чтобы помочь жителям города защитить жилье от неприятных ситуаций: проникновения воров, утечки воды, потопа, возгорания, и других проблем, компания «Дельта» делает выгодные подарки.

Так, с 10 по 20 октября действуют спецпредложения*:

• скидка до -50% на подключение охранной сигнализации в квартиру + 3 месяца охраны в подарок;

• бесплатный монтаж системы безопасности в дом, коттедж – установка за счёт компании, плюс 50 подарков первым 50 заказчикам при условии оформления заказа через форму сайта;

• приведи друга – получи 3 месяца охраны в подарок: при оформлении второго комплекта охранной сигнализации себе или соседу, родственнику, знакомому, вы не платите за услуги «Дельты» три месяца.

Компания «Дельта — системы безопасности»предлагает комплексный подход к решению проблемы безопасности: днём или ночью, когда хозяева на работе, когда дома есть домашние животные или когда хозяева находятся дома и включают охрану только дверей и окон, чтобы сон был спокойнее.

Установив комплект сигнализации «Дельта», можно смело доверить защиту дома или квартиры надежным датчикам и профессиональным экипированным бойцам, даже когда дома никого нет.

- Всего один звонок или клик — и дома появится надёжная сигнализация «Дельта», которая позволит контролировать безопасность вашего дома, получая по телефону сигналы через SMS о постановках и снятии с охраны, а также контролировать запах газа и дыма, протечку воды и проникновение в жилище, — рассказывают в компании «Дельта». — По сигналу с тревожной кнопки или датчика в течение нескольких минут прибудет ближайшая группа быстрого реагирования компании «Дельта», и вооруженные бойцы защитят ваших близких и ваше имущество.

Стоит подарить себе и своим любимым спокойствие и безопасность: компания «Дельта» с 10 по 20 октября 2018 года при установке стандартного комплекта сигнализации в квартиру или коттедж дарит монтаж охранной сигнализации.

Также все клиенты получат еще один гарантированный подарок — тревожную кнопку, с помощью которой можно вызвать группу быстрого реагирования, даже находясь дома, и если квартира снята с охраны.

Важно поторопиться: в акции участвуют всего 50 охранных комплектов.

Предложения действуют до 20 октября! Количество оборудования и подарков ограничено и может закончиться уже к концу недели. Поэтому стоит поспешить и оформить комплект на защиту своей квартиры или дома уже сейчас.

Чтобы оставить заявку на подключение, необходимо:

• позвонить по телефону компании «Дельта» в вашем городе, оставить информацию для бронирования и назвать кодовую фразу: «двойная выгода»;

• пройти по ссылке прямо сейчас и воспользоваться мгновенным круглосуточным сервисом онлайн-заявки.

* Сроки акции: с 10 по 20 октября 2018 года.

* Все авторские права принадлежат их правообладателям, материалы взяты из открытых источников в интернете и собственных архивов. Не является публичной офертой, является справочно-информационным материалом. Цены не являются окончательными. Изображение и внешний вид товара может отличаться и зависит от ограниченного количества оборудования на складе. Суммирование скидок по каждой из акций с другими скидками не производится.

Телефон «Дельта системы безопасности»:

Москва: + 7 (495) 777-41-47

Санкт-Петербург: + 7 (812) 323-22-22

Н.Новгород: + 7 (831) 217-17-88

Самара: +7 (846) 250-08-00

Екатеринбург: + 7 (343) 226-00-00

Новосибирск: + 7 (383) 285-000-5

Челябинск: + 7 (351) 222-11-11

Ярославль: +7 (4852) 584-584

Казань: + 7 (843) 211-77-33

Пермь: +7 (342) 207-11-11

Курган: + 7 (3522) 65-55-55

Волгоград: + 7 (8442) 25-14-61

Омск: +7 (3812) 30-92-00

Тула: +7 (4872) 24-92-92

Воронеж: + 7 (473) 202-02-88

Ростов: + 7 (863) 296 32 07

Новокузнецк: + 7 (3843) 200-384

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