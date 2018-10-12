Пять причин сделать УЗИ

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-12T11:55:20+03:00

Если вы чувствуете хотя бы один из этих симптомов - запишитесь на УЗИ прямо сейчас

Изменить размер текста: A A

Ультразвуковое исследование - это тот самый метод, который позволяет оперативно и точно выявить серьезное заболевание, нарушение в работе того или иного внутреннего органа. Даже когда еще ничего не болит, и вы не чувствуете серьезных симптомов заболевания. То, что нельзя увидеть невооруженным глазом, квалифицированный врач легко разглядит на экране аппарата УЗИ. Процедура эта безопасная, безвредная, легкодоступная и помогает врачу назначить эффективное лечение и улучшить качество жизни пациента. Как правило, направление на УЗИ дает лечащий врач, но иногда эту процедуру можно пройти для профилактики.

Специалисты «Частного офиса Рязановой» подсказали нам несколько случаев, когда лучше не тянуть и делать УЗИ как можно скорее:

1. Если вы испытываете дискомфорт в области шеи, знаете, что такое шум в ушах, у вас значительная разница в давлении на правой и левой руке.

- Когда возникают частые головные боли, головокружение, мигрень, повышение артериального давления, снижение зрения и слуха – лучше сразу сделать УЗИ сосудов шеи и УЗИ сосудов головы, - порекомендовал врач функциональной диагностики Алексей Иванович Данилов. - Причин для появления этих симптомов достаточно много. Своевременная диагностика поможет найти проблему и решить ее. Продолжительность такого исследование всего 20-30 минут.

2. Если во время самоосмотра молочных желез вы обнаружили «уплотнение» в груди.

- В этом случае УЗИ лучше проходить в первую фазу цикла, - подсказала врач УЗД Татьяна Васильевна Чернова. – По-хорошему, УЗИ положено делать всем женщинам старше 18 лет ежегодно, а после 40 - еще и маммографию. При выявлении патологии необходимо наблюдаться каждые 3-6 месяцев.

Врач УЗД Татьяна Васильевна Чернова.

3. Если у вас аритмия, слабость и вялость, нетипичные ощущения (першение, «комок» в области шеи), апатия и сонливость, перепады настроения, сухая кожа, выпадают волосы, слоятся ногти.

- При наличии этих симптомов лучше сделать УЗИ щитовидной железы. За здоровьем щитовидной железы лучше следить с особым вниманием в любом возрасте. УЗИ щитовидки можно пройти и по собственному желанию, без назначения врача, - пояснила кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лариса Константиновна Рязанова.

4. Если вы готовитесь стать мамой

- Первое УЗИ лучше сделать уже во время планирования беременности. Желательно на 18-22 день цикла, чтобы убедиться, что нет патологии матки и эндометрия, которые не позволит нормально развиваться будущему ребенку. Во время беременности УЗИ делают трижды, в скрининговые сроки. В 12 недель - для исключения хромосомной патологии (синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау и т.д.). На 20 неделе – для исключения структурной патологии (пороки развития ЦНС, сердца, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата). После 30 недель – для исследования состояния плода, готовности его к родам («зрелость») и определения состояния фето-плацентарной системы (делается для исключения гипоксии, анемии, задержки развития и т.д.), – подробно рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лариса Константиновна Рязанова. - Переживать не стоит, современная УЗИ-аппаратура не принесет вреда будущему ребенку.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лариса Константиновна Рязанова.

5. Если вы понимаете, что раннее выявление рака – залог успешного лечения!

Выявить рак на ранней стадии поможет ультразвуковая диагностика. С помощью данного метода можно обнаружить опухоли мягких тканей, щитовидной и молочных желез, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза , - пояснила Татьяна Васильевна Чернова

Правильный специалист – точный результат

Уже более 35 лет Татьяна Васильевна Чернова трудится именно в области в онкологии – радиолог, радиогинеколог, врач УЗД. Более 10 лет была заведующей УЗД Самарского областного клинического онкологического диспансера. 15 лет преподает УЗД в онкологии на кафедре хирургических болезней. Общий врачебный стаж Татьяны Васильевны Черновой более 40 лет.

Записаться на прием к врачу высшей категории Татьяне Васильевне Черновой можно в «Частном офисе Рязановой». Кстати, сейчас в этой клинике 25% скидка на полное ультразвуковое обследование организма по методике «ОнкоНЕТ».

В клинике «Частный офис Рязановой» проводят не только диагностику и лечение пациентов, но и обучение врачей. В образовательном центре клиники медики из Самары и других городов страны проходят циклы повышения квалификации. Центр осуществляет услуги по дополнительному профессиональному образованию врачей различных специальностей в системе традиционного обучения и в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. По окончании обучения выдаются документы установленного Российским законодательством образца.

Выбор КП:

Сайт: clinic63.ru

Телефон: 8 (846) 990-09-44

Адрес: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9