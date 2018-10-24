Жители Самары смогут оценить косметику с уникальными растениями с Сахалина и выиграть призы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T10:33:37+03:00

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Жителей Самары приглашают в ТЦ "ГудОК" 27 октября на клиентский день Natura Siberica в Л'Этуаль в Самаре. В этот день все желающие смогут узнать все самое интересное о натуральной природной косметике, а консультанты бренда подробно расскажут обо всех продуктах линейки.

Специалисты расскажут, на что обращать внимание при выборе натуральных средств, раскроют секреты органических хозяйств бренда в Сибири и на Дальнем Восторке, где выращивают травы для косметики. И, конечно же, все гости праздника смогут попробовать каждый продукт, представленный в сети.

Посетителей магазина Л'Этуаль в этот день ждут викторины с ценными призами от Natura Siberica. А каждый гость, совершивший покупку любого средства этой марки, получит ценный подарок.

Приятным сюрпризом станет презентация новой серии от Natura Siberica - Natura Sakhalin, которая создана специально для сети Л'Этуаль и будет представлена эксклюзивно в ее магазинах. В основе этой серии экстракты ценных растений, выращенных на сертифицированной органической ферме бренда на острове Сахалин, а также растений и редких водорослей, собранных методом «дикого сбора» на территории острова. Все продукты серии сертифицированы знаком Vegan, который гарантирует, что ни один продукт не тестировался на животных, а также, что при их производстве не были использованы любые продукты или компоненты животного происхождения. В линейке Natura Sakhalin - 20 косметических средств с экстрактами сахалинских растений, среди которых средства для волос, тела и лица.

СПРАВКА КП

Л’Этуаль — лидер на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1997 году.

Почти 1000 магазинов Л’Этуаль в 220 городах по всей России дарят клиентам первоклассный уровень сервиса и создают условия для увлекательного и комфортного бьюти-шопинга. Ежедневно клиентов встречают профессиональные консультанты, которые проходят ежегодное обучение на международных тренингах в Париже, помогают сделать выбор среди широкого ассортимента сети магазинов Л’Этуаль, включающие эксклюзивно представленные бренды, а также коллекции собственной торговой марки Л’Этуаль sélection, предлагают бесплатные мастер-классы по макияжу.

С 2007 года к услугам клиентов – возможность сделать онлайн-покупку в интернет-универмаге www.letu.ru, который насчитывает более 10 млн пользователей ежемесячно.

Л’Этуаль сегодня: это более 100 000 товаров в ассортименте сети косметики и парфюмерии, более 25 000 000 покупателей.

Официальный сайт компании: www.letoile.ru

Natura Siberica – бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, Камчатке и на острове Кунашир. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными сертификатами (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH) и международными наградами из Италии, Англии, Франции, Австралии, Германии и других стран. Марка Natura Siberica помимо России представлена в более чем 60 странах мира от Австралии до Аргентины. Собственные магазины бренда работают по всей России (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске, Новокузнецке, Омске, Тюмени, Рязани, Ростове-на-Дону, Казани, Кызыле, Саратове, Сургуте, Уфе, Челябинске и др.), а также за рубежом – в Гонконге, Сербии, Черногории, Дании, Эстонии и Испании. В Великобритании бренд представлен в универмаге Harrods и в магазинах сети Whole Foods, во Франции – в сети магазинов Monoprix, в Италии – популярных универмагах Esselunga, в Бельгии и Люксембурге – в сети DI Beauty & Care.

Как добраться до ТЦ "Гудок": г Самара, ул. Красноармейская, 131.

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