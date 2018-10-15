В награду за уроки – путевка в санаторий: победительницы конкурса "Мой любимый учитель" получили призы

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-15T14:17:31+03:00

Педагоги, за которых отдали голоса их ученики, собрались в пресс-центре "КП-Самара"

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Говорить «Спасибо!» учителям нужно не тоько в профессиональный праздник, а круглый год и даже всю жизнь – уверены читатели сайта kp.ru. В этом году поблагодарить педагогов родители и ученики смогли, прислав фотографию на конкурс. С 17 сентября на сайте шло голосование – борьба развернулась нешуточная, итоги подвели в День учителя 5 октября. 12 октября трех победительниц чествовали в пресс-центре «Комсомолки». Самой сильной группа поддержки оказалась у Елены Владимировны Умнаевой. Учитель начальных классов школы № 33 и руководитель кадетского класса собрала 3462 «лайка»..

- Я участвовала в вашем конкурсе и в прошлом году, но занять первое место не удалось. Родители немного огорчились и уговорили меня попробовать снова. Благодаря их поддержке я победила, - тепло благодарит всех, кто голосовал Елена Владимировна.

Победительница конкурса Елена Умнаева отправится в санаторийФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Стать преподавателем нашу победительницу вдохновил ее первый учитель. Сейчас Елена Владимировна настолько влюбилась в свою работу, что даже летом не может без школьников.

- Сама я училась в школе №27. У меня была замечательная учительница начальных классов - Наталья Петровна Клименко. То, что я стала учителем - ее заслуга, - вспоминает Елена Владимировна. - Летом я работаю вожатой старших отрядов в лагере. Ребята из «Волжского артека» также за меня болели, большое им «Спасибо».

А Лариса Кожухова побывает на концерте Григория ЛепсаФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Ларису Петровну Кожухову участвовать в конкурсе тоже уговорили родители, и она стала нашей серебряной победительницей. Лариса Петровна - учитель начальных классов, сейчас готовит к выпуску четвертый класс школы №22.

- Мне позвонила одна из мам, спросила, может ли она записать меня на конкурс. Отнеслась я к этому скептически. Но родители так сплотились, так за меня переживали, что даже у меня появился азарт. Голосовали даже бывшие одноклассники. Все очень хотели, чтобы я поехала отдохнуть, но я бы даже если и выиграла, не поехала бы. Времени нет, - смеется Лариса Петровна.

Учить детей для нее это дело семейное. В профессию Лариса Петровна пошла по стопам мамы. А теперь у нее за плечами 27 лет опыта.

- Приятно, когда твои ученики тебя ценят, добиваются побед, встречают тебя на улице уже взрослые дяденьки и тетеньки и узнают, здороваются, – улыбается учитель.

Третий победительницей нашего конкурса стала учитель школы №79 Светлана Петровна Холькина. Все это время она даже не подозревала, что участвует в конкурсе. Родители учеников сами разместили ее фото и весь месяц усердно голосовали. На День Учителя они прислали педагогу снимок страницы конкурса, где она значилась бронзовым призером.

Во время награждения Светлана Петровна немного смущалась и благодарила своих учеников и их родителей

Светлана Петровна уже 25 лет учит самых юных школьников и честно признается, что любимую работу не за что не оставит.

- Самое приятное, когда бывшие ученики приводят ко мне учиться своих детей, - призналась Светлана Петровна.

Порадовать победителей полезными подарками помогли наши партнеры - загородный комплекс «Циолковский» предоставил путевку для победительницы, а кондитерская-студия «Sladko» в очередной раз удивили вкусными панкейками.

Призом за второе место стали билеты на концерт Григория Лепса, а за третье – сертификат в известный книжный центр Самары.

Редакция «КП-Самара» благодарит всех участников конкурса, родителей, которые говорили много прекрасных слов о своих учителях и педагогах, переживали и поддерживали их. Учителям желаем успехов в работе, благодарных учеников и каждодневных побед и радостей!