Друг Кокорина Алан Чочиев пообещал прилетать к нему в СИЗО каждую неделю

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-12T09:52:02+03:00

Чочиев – Кокорину: «Я тебя люблю, как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» поддержал нападающего «Зенита», которого арестовали на два месяца за хулиганство

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал игрока «Зенита» Александра Кокорина, которого арестовали на два месяца. Напомним, Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Обоих футболистов обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Под стражу также взяли младшего брата Александра Кокорина Кирилла. По версии следствия, футболисты избили в одном из кафе Москвы главу департамента Минпромторга Дениса Пака и еще одного чиновника Сергея Гайсина. Репортаж с судебного заседания можно почитать на сайте kp.ru. Кроме того, «Комсомолка» восстановила хронику похождений Кокорина и Мамаева.

Хавбек «КС» Чочиев опубликовал в Инстаграме пост, в котором пообещал прилетать в СИЗО к другу каждую неделю.

- Брат мой! Мы старались и делали все, что могли. Нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро. Это останется в истории и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе, ты все равно наша гордость. Друг, брат, великолепный футболист. Ты человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, - написал Чочиев.

Пост со словами поддержки Чочиев опубликовал в ИнстаграмеФото: соцсети

Кроме того, полузащитник самарской команды отметил, что страна недостаточно хорошо знает Кокорина и осуждает, но есть люди, которые всегда будут с ним рядом.

- Я тебя люблю, как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни! – добавил игрок «Крыльев».

Алан Чочиев и Александр Кокорин – давние друзья. Они играли вместе с молодежке «Локомотива». В 2017 году Кокорин отметил свадьбу Чочиева стрельбой в воздух, а в марте 2018 Чочиев посвятил свой гол в ворота «Сибири» Кокорину, который тогда получил серьезную травму.

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