Друг Кокорина Алан Чочиев пообещал прилетать к нему в СИЗО каждую неделю
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал игрока «Зенита» Александра Кокорина, которого арестовали на два месяца. Напомним, Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Обоих футболистов обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Под стражу также взяли младшего брата Александра Кокорина Кирилла. По версии следствия, футболисты избили в одном из кафе Москвы главу департамента Минпромторга Дениса Пака и еще одного чиновника Сергея Гайсина. Репортаж с судебного заседания можно почитать на сайте kp.ru. Кроме того, «Комсомолка» восстановила хронику похождений Кокорина и Мамаева.
Хавбек «КС» Чочиев опубликовал в Инстаграме пост, в котором пообещал прилетать в СИЗО к другу каждую неделю.
- Брат мой! Мы старались и делали все, что могли. Нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро. Это останется в истории и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе, ты все равно наша гордость. Друг, брат, великолепный футболист. Ты человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, - написал Чочиев.
Пост со словами поддержки Чочиев опубликовал в ИнстаграмеФото: соцсети
Кроме того, полузащитник самарской команды отметил, что страна недостаточно хорошо знает Кокорина и осуждает, но есть люди, которые всегда будут с ним рядом.
- Я тебя люблю, как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни! – добавил игрок «Крыльев».
Алан Чочиев и Александр Кокорин – давние друзья. Они играли вместе с молодежке «Локомотива». В 2017 году Кокорин отметил свадьбу Чочиева стрельбой в воздух, а в марте 2018 Чочиев посвятил свой гол в ворота «Сибири» Кокорину, который тогда получил серьезную травму.
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