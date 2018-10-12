На "Серебряной тарелочке": в Самаре проверят 150 ресторанов и кафе

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-12T16:29:01+03:00

На вкус и цвет, интерьер, качество обслуживания и многое другое сейчас проверяют самарские рестораны ведущие эксперты в сфере ресторанного бизнеса. Уже скоро лучшие заведения нашего города удостоятся знака качества

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Через неделю, 19 октября 2018 года, в Самаре впервые пройдет премия "Ресторан года". Для города это событие уникальное и, как отмечают эксперты, необходимое. Ведь в городе сотни ресторанов, кафе, баров и стрит-фудов. Задача премии - вывести их на высокий уровень качества, чтобы жители и гости города без страха и сомнений посещали местные заведения.

- Это важное мероприятия и для нашего Ленинского района, и для Самары в целом. Эта премия повысит уровень обслуживания в заведениях. Рестораторы смогут обменяться опытом, посмотреть друг на друга, подтянуться в чем-то. Если посмотреть на мировой опыт, те же Турцию, Грузию, страны Европы, они привлекают туристов своим уровнем сервиса, и мы тоже можем это делать, - уверен заместитель главы Ленинского внутригородского района Самары по вопросам в сфере потребительского рынка Матлаб Искандеров. - Это важно для развития нашего родного края.

Торжественная церемония награждения пройдет 19 октября в 17.00

Важно это и для самих рестораторов, особенно молодых, которые пытаются расти в условиях конкуренции, ищут способы презентации своих заведений.

- Мы хотим, чтобы все рестораны, которые чувствуют в себе силы и хотят заявить о себе, максимально эффектно себя представить и гостям, и ведущим экспертам в этой области, смогли это сделать. Также мы хотим дать им возможность повысить свою привлекательность для жителей городов, где они располагаются, и для туристов. Гости же будут знать, что это действительно качественные заведения, что их услуги проверены экспертами, а значит, этим ресторанам можно доверять, - отмечает руководитель проекта премия «Ресторан года» Екатерина Волкова. - Если ты получаешь премию "Ресторан года", гости заведения должны понимать, что это действительно знак качества.

Пресс-конференция, где обсудили премию в Самаре, прошла в пресс-центре самарской "Комсомольской правды"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выбирать лучших рестораторов будут порядка 20-ти ведущих экспертов в области ресторанного бизнеса и кулинарного искусства. Так в Самару приедет аккредитованный судья WACS, многократный чемпион мира по кондитерскому искусству, президент академии кулинарного искусства "Эксклюзив" Елена Шрамко. Она завоевала более 30 международных золотых медалей, является судьей чемпионата World Chocolate Masters.

Членами жюри станут Наталья Колганова, эксперт систем качества и безопасности пищевой продукции, аудитор национальных международных стандартов ISO 22000 HACCP и Елена Корнева, руководитель комитета по общественному питанию нижегородского регионального отделения "Опоры России", эксперт WorldSkills.

Премия "Ресторан года" родилась в Нижнем Новгороде. Ее впервые провели 1 марта 2017 года.

Также в самарском жюри будут Юлия Иванова, эксперт по сервису и тренер, эксперт первого клуба Профессионалов гостеприимства; Максим Бурганов, ресторатор открывший более 80 заведений по всей России, и Евгений Пономарев, генеральный директор и учредитель сети ресторанов в Красноярске и в Чите.

Эти люди и их коллеги выберут лучшие самарские рестораны в 15-то номинациях:

* Ресторан с лучшей винной картой

* Лучший пивной ресторан

* Лучший бар

* Лучший мясной ресторан

* Лучший street food

* Лучшая кондитерская

* Городское кафе

* Лучшая кофейня

* Знатный пекарь

* Лучший сервис

* Лучшая региональная кухня

* Открытие года

* Ресторан при отеле

* Легендарное место

* Ресторан национальной кухни

Особый акцент организаторы делают на трех номинация. Первая - это новинка, "лучшая региональная кухня". Она будет отражать особенности конкретного региона или города. Эксперты считают что эта номинация очень подходит Самаре, ведь это город на Волге, здесь есть свои распространенные продукты, например, рыба, раки. Кроме того, в Самарской области немало фермерских хозяйств.

Другая номинация привлекает внимание своим опытом. Речь идет о номинации "Легендарное место". В ней рассматриваются заведения, которые представлены на рынке услуг уже более 7 лет и известны за пределами города. И, конечно, на премии будут чествовать новичков в номинации "Открытие года".

Эксперты уверены, в Самаре много достойных заведений, каждое из которых достойно множества серебряных тарелок, медалей и других наград.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего на победу в премии и получении символа качества "Серебряной тарелки" претендуют 149 заведений Самары. Приблизятся к заветной цели только 45 из них, по три финалиста в каждой номинации.

К выбору победителей эксперты приступят 17 октября. За два дня им предстоит обойти все заведения-финалисты, проверить их по всем критериям, заявленным в оценочном листе, и проставить баллы.

- Каждый эксперт действует независимо, не обсуждает свое решение с коллегами, - уточняет Екатерина Волкова. - По общей сумме набранных баллов и будут выявляться победители.

Екатерина Волкова - руководитель проекта премия «Ресторан года»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названия ресторанов-финалистов, а затем и победителей станут известны только в день вручения премии. Тем, кто не услышит своих названий и не получит "Серебряную тарелку", не стоит расстраиваться.

- Дело в том, что это уникальный шанс получить оценку и советы ведущих профессионалов в мире ресторанного бизнеса, - отмечает президент Ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков. - Ведь суть этой премии не в том, чтобы кто-то выиграл, а в том, чтобы все поняли свои сильные и слабые стороны.

Все итоговые листы с оценками и комментариями экспертов будут доступны участникам. Поэтому предприниматели точно будут знать, над чем еще надо поработать. Но это будет только после вручения премии.

Торжественная церемония награждения пройдет 19 октября в 17.00 в отеле "Lotte". Затем премия продолжит путешествие по стране. После Самары серебряные тарелочки вручат в Ижевске (2 ноября), Казани (23 ноября) и в Нижнем Новгороде (14 декабря).

В Самару премия должна вернуться в следующем году. У организаторов и экспертов уже есть новые идеи и предложения.

- Мы надеемся, что эта премия станет традиционной для нашего региона. Это важно для нас, для малого и среднего бизнеса, чтобы он развивался, чувствовал поддержку. Чтобы рестораны видели свои конкурентные преимущества, могли себя позиционировать, - отмечает председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Лариса Ермоленко.

Она напомнила, что в Самарской области проживают более 300 национальностей, все они нашли отражение в местной кухне, это уникальный многооттеночный симбиоз. Кроме того, в городе активно развивается туристический кластер, поэтому самарские рестораны, кафе, бары растут в своем качестве.

Эксперты уверены, в Самаре много достойных заведений, каждое из которых достойно множества серебряных тарелок, медалей и других наград.

Справка "КП":

Премия «Ресторан года» - это яркое и вкусное событие для профессионалов сферы гостеприимства, место триумфа рестораторов и шеф-поваров! Премия "Ресторан года" родилась в Нижнем Новгороде. Ее впервые провели 1 марта 2017 года. В премии приняли участие более 200 ресторанов в 19 номинациях. Проект был поддержан общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России". Затем премия прошла в Удмуртии при поддержке Министерства промышленности и торговли республики. Там в ней приняли участие более 70 ресторанов. Теперь "рестораны года" выбирают в Самаре. Участие в премии бесплатное.