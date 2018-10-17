Вы спите, а зрение восстанавливается: как это работает

17 Окт. 17:00 2018-10-18T15:42:14+03:00

Разобрались, что такое ночные линзы и как скоро вы начнете видеть лучше

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Электронные гаджеты стали для современного человека неотъемлемой частью жизни. Смартфоны заменили нам часы, дорожные карты, телевизор, радио, газеты и даже книги. Вот только платить за такой быстрый доступ к информации приходится здоровьем. В итоге,большинство жителей мегаполисаиспытывают проблемы со зрением. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм - скоро эти заболевания могут стать настоящей эпидемией.

Испортить зрение легко, а вот чтобы восстановить его, придется пройти долгий, сложный путь лечения и коррекции, который требует много сил и терпения,как от пациента, так и от лечащего врача.

Способов коррекции зрения несколько: очки, мягкие контактные линзы, лазерная операция. Однако далеко не у всех есть возможность их использовать. Кому-то крайне неудобны очки и мягкие контактные линзы, другие боятся операционного вмешательства, третьим приходится отказаться от такой корректировки зрения из-за состояния здоровья или особенностей работы.И тут на помощь пришел относительно новый способ коррекции зрения - ортокератологические (ОК) линзы. С их помощью можно побороть близорукость, дальнозоркость и астигматизм, достичь прекрасной остроты зрения и значительно повысить качество своей жизни.

Ортокератологические (ОК) линзы также принято называть «ночными». Все потому, что основную работу они выполняют именно ночью, пока вы спите. Во время ночного сна линза запрограммировано изменяет кривизну передней поверхности роговицы. И утром вы видите мир четко, ясно, а главное, без очков и линз. К концу дня эпителиальные клетки возвращаются в прежнее положение, следовательно, эффект постепенно исчезает.

Работают, пока вы спите

Данный метод позволяет обеспечить отличную видимость при близорукости, замедлить ее прогрессирование, поможет он и при астигматизме до 8,0 диоптрий. Ночные линзы отлично подходят для мягкого лечения амблиопии или «ленивого глаза» у детей дошкольного возраста.

Для активной жизни

Одно из главных преимуществ ОК-линз заключается в том, что они позволяют вести привычный образ жизни. Если в мягких линзах врачи не рекомендуют отправляться в бассейн и на пляж, а очки очень мешают заниматься спортом, то с ночными линзами таких ограничений нет.

В нашем городе коррекциюблизорукости, дальнозоркости и астигматизма ОК-линзами применяют в Самарской офтальмологической клинике. Причем рекомендована она как для пациентов юного возраста - с 6 лет с близорукостью до 8 диоптрий и астигматизмом до 5,0 диоптрий, так и для взрослых. И даже тем, кому противопоказана лазерная операция и ношение очков и мягких линз «неположено» - военным, спортсменам, работникам задымленных или пыльных помещений.

Главный врач Самарской офтальмологической клиники Жукова Ольга Владимировна

Главное - правильно подобрать

Пользоваться ОК-линзами не сложно, главное их правильно подобрать. Здесь есть несколько тонкостей, о которых подробно рассказала главный врач Самарской офтальмологической клиники Ольга Владимировна Жукова.

- Чтобы максимально эффективно пользоваться ОК-линзами необходимо пройти полную диагностику зрения. Затем подбирается линза и проводится имитация сна: пациенту предлагают в течение 30 минут полежать на спине с закрытыми глазами, - рассказала Ольга Владимировна Жукова.

Кстати, полная диагностика обязательно будет включать в себя:

- визометрию- процедура по определению остроты зрения;

- авторефрактометрию- аппаратное измерение преломляющей способности оптических сред глаза;

- биометрию – измерение длины глаза и глубину его передней камеры, толщины роговицы и хрусталика;

- биомикроскипию – метод диагностики, который позволяет изучить структуру переднего отрезка глаза под большим увеличением;

- офтальмоскопию - осмотр глазного дна с помощью инструментов, который позволяет оценить сетчатку, диск зрительного нерва, сосуды глазного дна;

- исследование состояние слезной пленки;

- кератотопографическое исследование роговицы.

- Наблюдения должны осуществляться постоянно. Обязателен прием после первого ночного сна в ОК-линзах, - поясняет Ольга Владимировна Жукова. - Наш специалист осматривает передний отрезок глаза и оценивает воздействие ОК-линз, дает рекомендации по уходу за линзами, если это необходимо. Следующий раз стоит посетить кабинет врача через 7-10 дней. На этом приеме оценивается острота зрения и состояние ОК-линзы на предмет сколов, царапин и загрязненности. Через 1 месяц осуществляется окончательная проверка стабильности рефракционного эффекта, а затем – каждые 3-4 месяца диспансерное наблюдение до момента наступления замены линз. Хочу подчеркнуть, что срок замены линзы определяется врачом в зависимости от их состояния. Обычно ОК-линзы меняют один раз в год, но при неправильном уходе замена может потребоваться раньше.После «имитации сна» специалисты Самарской офтальмологической клиники оценивают посадку ОК-линз на глазах пациента и проводят инструктаж по самостоятельному снятию и надеванию линз, а также дают рекомендации по уходу за ними. На этом работа пациента с врачом не заканчивается.

Есть у ночных линз несколько противопоказаний:

- Острые инфекционные заболевания

- Воспалительные заболевания глаз и орбиты

- Дистрофические заболевания роговицы

- Синдром сухого глаза (ксероз)

- Состояние после лазерной коррекции зрения

- Кератоконус, кератоглобус

- Единственный глаз

- Онкология

- Системные заболевания соединительной ткани

- Помутнения и рубцовые изменения роговицы

- Эндокринные заболевания и состояния

- Применение кортикостероидных препаратов.

Узнать, подойдет ли вам это способ корректировки зрения, можно в Самарской офтальмологической клинике

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.

Тел: 8 (846) 991 90 01

Сайт: zrenie100.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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