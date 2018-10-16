16 Окт. 16:18 2018-10-16T16:24:19+03:00

Коротким метром в большое кино! Как фильм самарского режиссера покоряет экраны кинотеатров

Режиссер, один из сценаристов фильма "Елки Новые" Егор Чичканов рассказал о своей новой комедии "Не в форме", а также о случайной встрече с Натали Портман и не менее случайных съемках в индийском кино