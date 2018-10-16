"Не до конца использовали Сергея Корниленко": Валерьян Панфилов поделился мнением о будущем обновленных "Крыльев"

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-16T17:22:10+03:00

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5 октября в самарских "Крыльях Советов" сменился тренер. Миодраг Божович в минувшую пятницу уже в первый раз встретился с фанатами клуба и рассказал, что провел четыре тренировки и познакомился с командой.

В эфире радио КП-Самара на 98,2 FM с ветераном "Крыльев Советов" Валерьяном Панфиловым обсудили, какое будущее ждет клуб. Но начать мы, конечно же, не могли с прогремевших в выходные скандалов.Правда, экс-футболист не спешил ругать коллег, а даже отметил, что ребята скорее пострадали из-за информационной волны после Кокорина и Мамаева.

"Футболисты тоже люди": Валерьян Панфилов о скандалах вокруг игроков "Крыльев" 00:00 00:00

- Я не очень хочу комментировать историю с Кокориным и Мамаевым, да, погусарили ребята, но это не было накануне игры или осле, это был их отпуск. А ведь они тоже граждане страны, и, конечно, разбирать их поступок должны по таким же меркам, как любого гражданина. Это не связано с тем, что происходит на поле, Александр Кокорин на мой взгляд один из самых перспективных футболистов. Что касается наших ребят, то с Тигиевым, понятно, поторопились раздуть все, знаю, что он хочет требовать ответа от тех, кто опорочил его. Женю Башкирова жалко по-человечески, он прекрасный парень, со всем согласился, прав его лишили. Я думаю инцидент исчерпан. Мне кажется, как игроки они нужны «Крыльям» сегодня, на них может делать ставку тренер, и не стоит портить им карьеру, - отметил Валерьян Панфилов.

Самое интересное для настоящих фанатов сегодня это даже не слухи и скандалы, а реальные результаты. Не за горами очереднаяигра: 20 октября "Крылья" встретятся в Екатеринбурге с "Уралом". 29-го уже предстоит играть дома с "Зенитом". Валерьян Панфилов уверен: сегодня у клуба такой состав, что цель не просто остаться в РПЛ, нужно занимать уверенное место в десятке.

- Мы следили за чемпионатом России, Божович тренировал многие клубы, была рука видна тренера. Он знает, кк заставить команду играть, как поставить игру. Конечно, быстрых результатов не будет, но хотелось бы уже в игре с Уралом увидеть положительные изменения. У нас состав хороший, но игроков нужно разыграть, - рассказал Панфилов.

По его мнению, проблема - в количестве ударов по воротам.

"Мало использовали Корниленко": ветеран "КС" Валерьян Панфилов рассказал, чего ждет от игры команды с новым тренером 00:00 00:00

- Мы слишком мало бьем, когда мы играли, за первый тайм крайний нападающий должен был по пять проходов и пять прострелов сделать, в центре всегда были нападающие, которые могут играть головой. И я считаю, что не до конца использовали Сережу Корниленко, он выходил с командой на 10-20 минут, но у него было сразу по 2-3 момента голевых. В последней игре он цеплялся почти за все мячи, которые шли к нему, он обслуживаемый форвард, ему главное создать моменты, и из трех полумоментов он точно один забьет, - резюмировал Валерьян Владимирович.

Но главная цель клуба - попасть в еврокубки уже через 2-2,5 года. Шансы могут и быть, но заслуживают ли такого счастья самарские болельщики?

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- Болельщики – моя больная тема, - разводит Валерьян Панфилов руками. - У нас были разные болельщики, когда мы играли. Но всей трибуной скандировать нецензурную брань. Было такое, что встанет один подвыпивший болельщик, крикнет, но с ним быстро разбирались. А сейчас. Причем я вижу, что клуб очень серьезно работает над этим. Я не понимаю, как можно прийти болеть за клуб и сделать так, чтобы его оштрафовали, наказали. А ведь теперь много приходит болельщиков с детьми, чему они научатся?