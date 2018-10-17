Воздушная атлетика: как новый вид спорта развивается в России и когда его можно будет увидеть на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-17T15:06:42+03:00

воздушная атлетика и ее дисциплины имеют все шансы на международное признание и олимпийские перспективы. Фото: ФВАР

Рассказываем, что нужно знать об этом эффектном, но пока непризнанном виде спорта, и объясняем, почему скоро мы сможем насладиться им на Олимпиаде

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В России набирает популярность новый вид спорта – воздушная атлетика. Под этим красивым сочетанием слов скрываются три самостоятельные дисциплины: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо. Этот спорт развивается в России с 2015 года, а с 2017 года Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России» (ФВАР) начала работу по официальному признанию вида спорта - «воздушная атлетика» в России и мире.

Любая общероссийская спортивная федерация, добивающаяся признания вида спорта, ведет серьезную работу по двум направлениям – развитие вида спорта через организацию общероссийских турниров и работу по стандартизации. В последнее входят, в первую очередь, разработка методических материалов, правил, терминологии, программы обучения тренеров и судей, стандартизация оборудования и атрибутики. И ФВАР здесь не исключение.

22 и 23 сентября 2018 года в спорткомплексе GOPark в Московской области прошел финал проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018». Финансировался турнир, в том числе, из гранта Президента РФ. За золотые медали в воздушной атлетике в трех дисциплинах боролись 359 спортсменов из 47 городов России.

В дисциплине спорт на пилоне прошли 95 выступлений в 18 категориях (18 кубков и 45 медалей). Больше всех наград собрали спортсмены из Воронежа. Они победили в 6 номинациях. Второе место с четырьмя победами завоевали москвичи, а третье место разделили спортсмены из Нижнего Новгорода и Казани (по две победы).

22 и 23 сентября 2018 года в спорткомплексе GOPark в Московской области прошел финал проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018». Фото: ФВАР

В дисциплине воздушные полотна - 130 выступлений в 19 категориях (19 кубков и 49 медалей). Здесь не было равных спортсменам из Кемерово (7 побед), следом расположились команды из Сочи и Москвы (5 и 3 победы соответственно).

В дисциплине воздушное кольцо были представлены 134 выступлений в 20 категориях (20 кубков и 54 медали). Первое место разделили атлеты из Сочи и Новосибирска (по 4 победы), «серебро» досталось команде из Черноголовки (3 победы), а «бронза» - Нижнему Новгороду (2 победы).

По итогам финала сформировали национальную сборную команду России (ФВАР), которая будет представлять нашу страну 23-25 ноября на первом международном чемпионате по воздушной атлетике (1-st International Air Athletics Championship) в Риге (Латвия).

В финал турнира по воздушной атлетике пробились 359 спортсменов из 47 городов России. Фото: ФВАР

Финалистов общероссийского турнира по воздушной атлетике отбирали в 12 городах страны. В течение года там проходили отборочные региональные туры, в которых приняли участие 800 человек из 80 городов. Отобраться в финал можно было из Калининграда, Москвы (Реутова), Самары, Воронежа, Санкт-Петербурга, Архангельска, Абакана, Сочи, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

- Такой подход к организации общероссийского турнира полностью соответствует требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), - пояснили в федерации воздушной атлетики России. - Работа по организации соревнований, наряду с признанием и поддержкой региональными органами министерства спорта в 12 регионах РФ, - неоспоримое подтверждение проводимой работы ФВАР по официальному признанию воздушной атлетики видом спорта в России.

Отборочные туры проходили в 12 городах страны. Фото: ФВАР

По инициативе ФВАР и при поддержке европейских федераций летом этого года была создана международная ассоциация воздушной атлетики. Основная цель новой организации – развитие международного признания этого вида спорта во всем мире через поддержку и развитие национальных спортивных федераций. Все это делается для признания вида спорта Национальными олимпийскими комитетами (НОК), а в дальнейшем и МОК.

- Дисциплины воздушной атлетики широко известны и быстро набирают популярность во всем мире, но до олимпийского признания им предстоит пройти нелегкий и длительный путь, поэтому пока рано говорить о возможности побороться за включение в программу ближайших Олимпийских игр с множеством уже признанных видов спорта, - рассказывают в ФВАР. - Заявления различных международных федераций, развивающих дисциплины воздушной атлетики, например IPSF или POSA, о возможной презентации вида спорта или отдельной дисциплины на ближайших Олимпийских играх, мягко говоря, очень далеки от истины и не стоит их воспринимать всерьез. В качестве основных аргументов заявляются не признание НОК своих национальных федераций или полноправное членство в GAISF, а заключение договора с WADA, статус наблюдателя в GAISF и т.д.

Следуя этой логике, можно сказать, что презентация воздушных атлетов на Олимпиаде уже состоялась. Например, они выступили на открытии Олимпийских игр в Сочи. Но не как спортсмены, а как артисты. И, конечно же, международные спортивные федерации в этом участия не принимали.

Подводя итог, можно точно сказать - воздушная атлетика и ее дисциплины имеют все шансы на международное признание и олимпийские перспективы, а наличие трех международных федераций IAAA, POSA, IPSF, цель которых - олимпийское признание этого вида спорта, создает хороший стимул для здоровой конкуренции.

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России» (ФВАР)

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