"Будем готовить больше самарских футболистов": на "Металлурге" постелили искусственный газон

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-17T17:06:53+03:00

Поле будут использовать для занятий ребята из ЦПФ, а еще здесь могут пройти игры РПЛ в конце зимы - начале весны

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Самарский "Металлург" снова зазеленел. Здесь уложили искусственный газон российского производства, работы подходят к концу: осталось довнести гранулят, который делает газон мягче и помогает траве держаться вертикально. Уже скоро здесь смогут проводить тренировки юные игроки Центра подготовки футболистов - в первую очередь поле предназначается именно для них.

Игорь Поваров о новом искусственном газоне на "Металлурге": Будем проводить больше тренировок ЦПФ 00:00 00:00

- Несколько лет назад мы меняли покрытие, уже тогда была идея сделать искусственное поле, но мы посоветовались с игроками и руководством клуба и поняли,что для выступления в чемпионате нужно натуральное покрытие. Теперь после ЧМ 2018 в Самаре появилось достаточно натуральных полей и мы решили сделать на "Металлурге" искусственный газон. Сейчас ставится задача увеличить объем тренировочного процессса, численность занимающихся ребят и в наших климатических условиях такое поле позволяет гораздо больше и качествено проводить тренировки, - отметил финансовый директор "Крыльев Советов" Игорь Поваров.

Стадион снова зазеленелФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Он также добавил, что сегодня в регионе собираются серьезно занятья усилением подготовки молодых футболистов в том числе и для выступления в команде. Создается объединенный центр подготоки футболистов, а появление новых полей позволяет увеличивать количество тренировок и расширять набор игроков в центр подготовки.

Директор стадионе Евгений Денисов рассказал о технологии укладки нового газона. Покрытие качественное, трава ни в чем не уступает заграничным аналогам, имеет хорошую плотность.

- Мы сначала срезали старый газон, потом укрепили основание, сделали стабилизирующий слой и уже на него укладывали новый газон, - отметил он.

Трава российского производства ничем не уступает зарубежным аналогамФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А еще "Металлург" снова может увидеть игры РПЛ. Поле будет сертифицированно РФС, руководство стадиона надеется, что ему без проблем оставят первую категорию. И тогда его можно будет использовать и для встреч "Крыльев" с соперниками, и сдавать в аренду.

- Самый главный фактор что в условиях нашей климатической зоны очень трудно выводить поле из зимы. И именно здесь достигаются ошибки, практически у всех клубов. Искусственно поле поможет избежать ошибок априори, не будет колоссальных затрат на выведение этого поля из зимы. Мы каждый шаг делаем многофункциональным и многофакторным. Главная задача - увеличивать тренировки ребят. Но есть и запасная цель: если вдруг что, милости просим, легендарный "Металлург" может еще не раз улыбнуться нашим болельщикам.