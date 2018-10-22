Сериал "Светлана": как военный Куйбышев стал роковым для дочери Сталина

Куйбышев запомнил ее рыжей

Премьера сериала «Светлана» заставляет миллионы телезрителей переживать трагические повороты судьбы дочери Сталина. Интересно, что любовная история, которая лежит в основе телепроекта, началась именно в Самаре (тогда Куйбышеве).

В начале войны, осенью 1941 года в школу, где училась дочь Сталина, попал снаряд. Москвичи в панике начали покидать осажденный город, именно к нам в «запасную столицу» эвакуировалась семья «вождя народов». Вместе с девочкой приехал обслуживающий персонал в погонах офицеров госбезопасности и первая жена брата Василия Галина. Здесь Галина родила сына Сашу – внука Сталина, в будущем режиссера Александра Бурдонского. Светлана Аллилуева в мемуарах несколько страниц посвятила Куйбышеву, где прожила один из самых сложных и переломных моментов своей жизни - с осени 1941-го до лета 1942-го.

- Я записывал воспоминания жительницы Самары, Елены Цибизовой, которая училась в той школе в Куйбышеве, куда на несколько недель определили Светлану, - рассказывает краевед, главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный. - Потом московских деток перевели в другую школу, элитную. Так вот, однажды учительница во время занятий объявляет: «Ребята, в нашей школе будет учиться дочь Сталина!» Все обалдели, высыпали в коридор и увидели, как в сопровождении охранника шла ничем не примечательная девушка – старшеклассница. Все отметили только одно – она была рыжая. В здешних местах считалось, что люди с этим цветом волос не отличаются положительными качествами.

«Ах, вы! - он искал слова поприличнее, - ах, вы, каста проклятая!»

В своей книге "Двадцать писем к другу" "кремлевская принцесса" анализировала, как во время эвакуации у них с отцом испортились отношения.

Куйбышевская эвакуация круто изменила идиллию отца и дочериФото: Из архива "КП"

«В конце октября 1941 года я поехала в Москву - повидать отца, - писала Светлана в своих воспоминаниях, - …Отец был в убежище, в Кремле, и я спустилась туда… Отец не замечал меня, я мешала ему. Кругом лежали и висели карты, ему докладывали обстановку на фронтах. Наконец, он заметил меня, надо было что-то сказать... "Ну, как ты там, подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?" - спросил он, не очень думая о своем вопросе. "Нет, - ответила я, - там организовали специальную школу из эвакуированных детей ", - сказала я, не предполагая, какова будет на это реакция. Отец вдруг поднял на меня быстрые глаза, как он делал всегда, когда что-либо его задевало: "Как? Специальную школу?" - я видела, что он приходит постепенно в ярость. "Ах вы! - он искал слова поприличнее, - ах вы, каста проклятая! Ишь, правительство, москвичи приехали, школу им отдельную подавай!»

Это была первая «черная кошка» между безумно любящими друг друга отцом и дочерью.

Роковой город

В виртуальном музее «Куйбышев – запасная столица» собраны материалы о том, какой нервный был «отец народов», когда его «Светанка» приезжала повидаться. В ту куйбышевскую зиму девочка почувствовала себя одинокой. Отдушиной стали концерты в самарской филармонии. Кстати, она присутствовала на легендарной премьере седьмой симфонии Шостаковича.

"В Куйбышеве нам всем отвели особнячок на Пионерской улице, с двориком. Здесь был какой-то музей. Дом был наспех отремонтирован, пахло краской, а в коридорах — мышами" - об этом доме пишет дочь СталинаФото: из архива «КП»

Сериал начинается с того, что у постели Сталина Светлана вспоминает свою жизнь: когда она узнала шокирующую правду о смерти матери. Это произошло в Куйбышеве.

Находясь в эвакуации, сначала от отца старшеклассница узнала, что ее любимый старший брат Яков попал в плен. В эту же зиму, листая иностранные журналы, она случайно наткнулась на статью, где сообщали, что жена Сталина Надежда Аллилуева покончила с собой, а не умерла от болезни. Это скрывали, тем более, от младшей дочери. «Что-то рухнуло во мне самой и в моем беспрекословном подчинении воле, слову, мнениям отца», - писала Светлана. Девушка-подросток очень нуждалась в поддержке. По телесюжету - только Алексей Каплин поддержал ее в этот сложный период. Они начали встречаться. Наш виртуальный музей рассказывает: «Именно в Куйбышеве Светлана познакомилась с человеком, из-за которого окончательно и навсегда испортились ее отношения с отцом, - с известным сценаристом Алексеем Каплером».

«Кремлевская принцесса» тогда была школьницей, ей только исполнилось 16, а успешному сценаристу из светского окружения Василия Сталина, с семьей которого она находилась в эвакуации, - 40. Естественно, Сталин был против их отношений. И Каплер расплатился за свою любовь к Светлане свободой. Эта любовная линия одна из ведущих в телепроекте.

СПРАВКА «КП»

Алексей Яковлевич Каплер - советский кинодраматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР, бессменный ведущий в СССР программы «Кинопанорама». Участвовал в написании сценариев к фильмам «Три товарища», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Она защищает Родину», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия».